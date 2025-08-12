明日13日(水)は日差しの戻る所が多いものの、にわか雨があるでしょう。日中は35℃以上の猛暑日となる所が増えそうです。17日(日)にかけても、うだるような暑さと急な雨にご注意ください。台風11号は今日12日(火)夜から明日13日(水)にかけて暴風域を伴って強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。明日、先島諸島では非常に強い風の吹く所があり、高波に警戒が必要です。

13日(水)〜19日(火) お盆休みは暑さと急な雨に注意

北海道や東北は13日(水)と14日(木)は晴れる所が多いですが、15日(金)に一時的に雨が降るでしょう。18日(月)には前線を伴った低気圧が北日本を通過するため、北海道や東北北部を中心に雨の降る所がありそうです。



関東から九州は、明日13日(水)は日差しの届く所が多いですが、昼頃からにわか雨があるでしょう。日中は暑くなり、35℃以上の猛暑日の所が増えそうです。これまでの記録的な大雨の影響が残っている所がありますので、崖など急な斜面や増水した川には近づかないようにしましょう。また、大雨の片づけは暑さ対策を万全にし、こまめに休憩しながら行ってください。14日(木)から17日(日)も広く晴れますが、にわか雨の可能性があります。屋外のレジャーは天気の急な変化にお気をつけください。18日(月)と19日(火)は晴れる所が多く、日中はうだるような暑さが続くでしょう。東京都心は35℃の予想です。お盆休み明けは熱中症の症状で救急搬送される方が増える時期です。特に炎天下での作業は熱中症対策を念入りに行いましょう。

台風11号は13日にかけて「強い」勢力で先島諸島に接近

台風11号は、沖縄の南を発達しながら西よりに進み、今日12日(火)夜から明日13日(水)にかけて暴風域を伴って強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。



明日13日(水)、沖縄本島は晴れますが、先島諸島は断続的に雨や雷雨となるでしょう。朝までは激しい雨の降る所がありそうです。八重山地方では非常に強い風が吹くでしょう。海上は大しけとなるため高波に警戒が必要です。



14日(木)には先島諸島も日差しが戻りますが、台風11号が沖縄から離れた後も海はしばらく波の高い状態が続きますので、海のレジャーは中止も視野に入れ、無理のないよう計画を見直しましょう。

20日(木)〜25日(月) 晴天と暑さ続くも関東は来週末に雨か

20日(水)からは、北海道は曇りや雨の日が多いでしょう。東北は北部を中心に雨が降りやすく、南部も22日(金)頃からだんだん雲が増えそうです。

関東は23日(土)頃までは晴れますが、24日(日)と25日(月)は広い範囲で雨具が必要になりそうです。

東海から九州は晴天と厳しい暑さが続きます。名古屋や大阪は連日のように35℃以上の猛暑日の予想です。寝苦しさも続くでしょう。