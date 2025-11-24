節操なさすぎ！クリスマス一カ月前のジタバタ行動９パターン
「クリスマスに間に合わせたい！」と即席で彼女を作るというのは至難の業。その必死さが女の子に伝わると、ドン引きされてしまうようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「節操なさすぎ！クリスマス一カ月前のジタバタ行動」をご紹介します。
【１】「最近どうしてるー？」としばらく会っていない女の子に突然連絡する
「唐突な連絡だなーと思ったらクリスマス前でした（笑）」（20代女性）というように、自分としてはしれっと連絡したつもりでも、タイミングが悪いと下心を見透かされてしまうようです。「クリスマスまでに…!」と焦ると墓穴を掘るので、誰かにアタックするとしても、じっくり構える姿勢を見せましょう。
【２】「実は好きだったんだ」とただの知り合いレベルの女の子に告白しまくる
「私の苗字の読み方を間違えているし、絶対に嘘だと思いました」（10代女性）というように、好きでもない女の子に告白してもろくな結果を生まないようです。特別好きな女の子もいないのなら、ジタバタせずにあきらめて、来年に賭けましょう。
【３】「さみしい！さみしい！さみしい！」とLINEで孤独を叫びまくる
「乙女かよ（笑）って思います」（20代女性）というように、クリスマス前のさみしさを声高に語っても、嘲笑されるのがオチのようです。ただし、スタンプを駆使して明るく叫べば「しゃーない、相手してやるか」と手を挙げてくれる女の子が現れるかもしれません。
【４】「今すぐ彼女がほしい！」と恥じらいもなくSNSに投稿する
「僕はモテませんって世界に向けて発信してるのと同じでは…」（20代女性）というように、万人が目にするネットで露骨な願望をぶちまけるのも、恥ずかしい行為のようです。悪質な出会い系に絡まれても面倒なので、必死すぎる投稿は控えましょう。
【５】「誰でもいいから付き合って！」となりふり構わず声をかけまくる
「そんな雑な誘いに乗る女子なんかいませんよね」（20代女性）というように、クリスマス前に限らず、「誰でもいい」と思っているうちは「誰とも付き合えない」ようです。好きな人がいるわけでもなく、ただ寂しいだけなら、クリスマスの過ごし方自体を見直したほうがいいかもしれません。
【６】「12月24日、バイト休みにした！」と予定を空けていることをアピールする
「自分を追い込んでいるつもりかもしれないけど…痛々しいです」（10代女性）というように、イブを空けるのは自由ですが、それを口外するのはあからさますぎるかもしれません。女の子と二人で過ごすという決意は、心の中に留めておきましょう。
【７】「誰かいい子いない？」と友達の紹介をアテにする
「クリスマス前に必死な人に紹介したくありません」（20代女性）というように、女友達のネットワークを利用しようとするのもひんしゅくを買いそうです。「趣味の仲間を探している」など、クリスマスを意識させない頼み方をすれば、少しはマシな印象になるかもしれません。
【８】「合コンに呼んでよー」と他力本願で出会いを探す
「他人にお願いしてばっかりで情けない感じがします」（20代女性）というように、出会いに飢えている様子をおおっぴらにするのも、カッコ悪いと思われてしまうようです。いっそ「シングル同士でクリスマスを過ごす会」をみずから企画するなど、主体的に動けば見え方が変わるのではないでしょうか。
【９】「クリスマスの予定は？」と身近な女の子に手当たり次第に質問しまくる
「ほかの子も聞かれたと聞いて呆れた！」（10代女性）というように、だれかれ構わずイブの予定を聞くと、そのことが噂として広まってしまうかもしれません。イメージダウンを避けるためにも、本命を一人に絞ってアプローチしたほうがよさそうです。
直前で慌ててもいいことはないので、「クリスマスはカップルのお祭りじゃない」と自分に言い聞かせて、諦めることも大事かもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
