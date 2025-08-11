·§ËÜ¸©¤ÇÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡¡ºÒ³²¤¬º¹¤·Ç÷¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·Â³¤¯¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿È¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò
·§ËÜ¸©¤Ç¤ÏÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºòÆü10Æü¤«¤éº£Æü11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï²áµî¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿6»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ(¤¿¤¤¤á¤¤)¤Ç370.5¥ß¥ê(¸áÁ°2»þ20Ê¬¤Þ¤Ç)¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç295.5¥ß¥ê(¸áÁ°3»þ50Ê¬)¤Ê¤É¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë±«ÎÌ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¤Î8·î1¤«·î¤ÎÊ¿Ç¯¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï180.7¥ß¥ê¤Ç¡¢6»þ´Ö¤Ç2ÇÜÄ¶¡£)
¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1³¬¤è¤ê2³¬°Ê¾å¤Ø¡¢Î¢»³¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»³¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³èÈ¯¤Ê±«±À¤Ï¸á¸å¤Ï¤ä¤äËÌ¾å·¹¸þ¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Ï¸á¸å3»þº¢¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂç±«¤äºÒ³²¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¶å½£¤Ç¤Ï²áµî¤Ë·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢±¿Å¾¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹µ¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±¿Å¾¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¤¹¤Ç¤ËÅÚº½Êø¤ì¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶ÛµÞÊüÎ®¤È¤Ï
¡Ö¶ÛµÞÊüÎ®¡×¤È¤Ï¡¢Âç±«¤Ç¥À¥à¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¿å¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥à¤¬Ãù¿å¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Î®Æþ¤¹¤ë¿å¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤òÊü¿å¤¹¤ë¶ÛµÞÅª¤ÊÁàºî¤Ç¤¹¡£
¥À¥à¤ËÃù¤á¤Æ¤¢¤ë¿å¤ò°ìµ¤¤ËÎ®¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¶ÛµÞÊüÎ®¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥À¥à¤Î²¼Î®¤Î²ÏÀî¤Ç¤Ï¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¡¢ÈÅÍô¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥à²¼Î®¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¶ÛµÞÊüÎ®¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈòÆñ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¡¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤¤¤¶¡¢´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ÈòÆñ½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÈòÆñ½ê¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡²Ð¤Î¸µ¤ò¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤Ï¡¢ÊÄ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ÅÅµ¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Íî¤È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¸ÍÄù¤ê¤ò¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ý¤ÁÊª¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¡¢Î¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¤â¡¢²È¤ØÌá¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£