ÂæÉ÷11¹æ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Ç²Æì¤ËÀÜ¶á¤Î¶²¤ì
º£Æü10Æü¸áÁ°9»þ¡¢ÂæÉ÷11¹æ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾¤Ø¿Ê¤ß¡¢12Æü¤«¤é13Æüº¢¡¢¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Î¤Þ¤Þ¡¢²Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÅç½ôÅç¤òÃæ¿´¤ËÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷11¹æ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Ç12Æü¡Á13Æüº¢¡¡²Æì¤ËÀÜ¶á¤Î¶²¤ì
º£Æü10Æü¡¢¸áÁ°10»þ¤Îµ¤¾Ý±ÒÀ±±À²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ËÈ¼¤¦ÂÓ¾õ¤Î±À¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤ÎËÜ½£¤ÎÆî¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÇò¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÂæÉ÷11¹æ¤Î±À¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°9»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷11¹æ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÂæÉ÷¿ÊÏ©¤Ë¶á¤¤ÀèÅç½ôÅç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤«¤é13Æüº¢¤ÏÂç¤·¤±¡¢13Æüº¢¤ÏË½É÷¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÆìÊýÌÌ¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤ÎÊý¤Ï¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12Æü¡Á13Æü¡¡²Æì¤ÏË½É÷¡¦¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¡¡ÇÈ¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ
¡»ÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ
12Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¡¡4¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
ÂçÅìÅçÃÏÊý¡¡3¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
µÜ¸ÅÅçÃÏÊý¡¡5¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
È¬½Å»³ÃÏÊý¡¡5¥á¡¼¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡»É÷¤ÎÍ½ÁÛ
12Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÉ÷¸þ¡¦ºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)
µÜ¸ÅÅçÃÏÊý¡¡ËÌÅì¤ÎÉ÷¡¡18¥á¡¼¥È¥ë¡¡(30¥á¡¼¥È¥ë)
È¬½Å»³ÃÏÊý¡¡ËÌÅì¤ÎÉ÷¡¡18¥á¡¼¥È¥ë¡¡(30¥á¡¼¥È¥ë)
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤ÈÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤«¤é¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤¤·¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤«¤éÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢12Æü¤«¤é13Æüº¢¤ÏÂç¤·¤±¡¢13Æüº¢¤ÏË½É÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢³¤¾å³¤´ßÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢3Ï¢µÙÃæ¤ËÂæÉ÷¤ÎÈ÷¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
