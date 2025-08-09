今日9日の夜は、全国的に花火大会の開催される所が多くなっていますが、西日本では雨が降る所が多いでしょう。東日本から北日本は、晴れや曇りの所が多いものの、にわか雨に備え雨具があった方がよさそうです。

9日夜 東〜北日本はにわか雨に注意 西日本は広く雨

今日9日の夜は、全国的に花火大会の開催される所が多くなっています。東日本から北日本では、晴れや曇りの所が多いものの、にわか雨や雷雨となる所があるでしょう。花火大会にお出かけの際は、急な雨に備え雨具があった方がよさそうです。なお、南よりの風が吹く所が多く、煙は北へ向かって流れる所が多い見込みです。





西日本では雨となる所が多いでしょう。九州北部と中国地方を中心に雨脚が強まり、激しい雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。九州北部では、線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れもあります。

夜も湿度が高く蒸し暑い

今日9日、花火大会が盛り上がる午後8時頃までには、気温は各地で30℃を下回りますが、人出が多くなり始める午後6時頃は、まだ都市部を中心に30℃以上の厳しい暑さが続いている所もある見込みです。また、気温が下がっても湿度が高いため蒸し暑さがあり、特に人ごみの中では暑さが体にこもる恐れがあります。気分が悪くなったら涼しい場所で休憩するなど、熱中症に気を付けてお出かけください。