¡ÚÂ®Êó¡Ûº£Ç¯½é¡¡35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Á´¹ñ200ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
º£Æü7Æü¤ÏÄ«¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£¸á¸å3»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥À¥¹´ÑÂ¬ÅÀ914ÃÏÅÀÃæ201ÃÏÅÀ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£ºòÇ¯2024Ç¯¤â7·î7Æü¤ËÌÔ½ëÆü¤¬200ÃÏÅÀÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¼·Í¼¤ËµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¡£¤³¤Î¸å¤âµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤áÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¡£
º£Ç¯½é¡¡ÌÔ½ëÆü200ÃÏÅÀ°Ê¾å
º£Æü7Æü¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥á¥À¥¹914ÃÏÅÀÃæ201ÃÏÅÀ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÔ½ëÆü¤¬200ÃÏÅÀ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯2024Ç¯¤â7·î7Æü¤ËÌÔ½ëÆü¤¬200ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±¤¸Æü¤ËµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤áÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤Î±þµÞ½èÃÖ
Ç®Ãæ¾É¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Í½ËÉ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¾É¾õ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê±þµÞ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤ä¡¢²°³°¤Ç¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Æü±¢¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°áÉþ¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢ÂÎ¤«¤éÇ®¤òÆ¨¤¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤¿¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢É¹Ëí¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Î¾Â¦¤Î¼ó¶Ú¤ä¡¢¤ï¤¤Î²¼¡¢Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÎä¤ä¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤ËÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îä¤¿¤¤¿å¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤òÃ¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬Êäµë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤á¤Ð¡¢´À¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤âÅ¬ÀÚ¤ËÊä¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÇ¤µ¤¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¿åÊ¬¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ý¤«¤é¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²°³°¤Îºî¶È¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤ËÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¤«¤éÎä¤ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤Êª¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¤«¤éÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤È¡¢Åà¤é¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤ò¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ç³ÉÙÂ¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÈùºÙ¤ÊÉ¹¤È±ÕÂÎ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÕÂÎ¤À¤±¤ò°û¤à»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Îä¤¿¤µ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤ÎÆâÉô¤Ë¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬¤ä±ÉÍÜÁÇ¤âÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë°û¤à¤È¡¢°ß¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1²ó¤Ë100¥°¥é¥àÄøÅÙ¡¢¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ°û¤à¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢ÂÎ¤Î³°Éô¤«¤éÎä¤ä¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÊÝÎäºÞ¤Ê¤É¤¬ÂÎ¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¥Ù¥¹¥È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿¾åÃå¤òÃå¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿´ï¤Ë¼ê¤äÂ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢10Ê¬ÄøÅÙ¡¢Îä¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤â¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å²¹¤Ï10¡Á15¡î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤È·ì´É¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¼êÂ¤ò¿å¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÁ´¿È¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÀðÉ÷µ¡¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Ã¦¿å¾õÂÖ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊýË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Îºî¶È¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç®Ãæ¾É¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£