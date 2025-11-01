彼氏と喧嘩になりやすい話題９パターン
育ってきた環境が違う以上、愛し合う二人にも意見の相違はつきもの。とはいえ、あらかじめ「喧嘩になりやすい話題」を知っておけば、いらぬ口論を回避できるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「恋愛経験？モラルの問題？彼氏と喧嘩になりやすい話題」をご紹介します。
【１】「過去の恋愛をどこまで話すか」など、打ち明け話の範囲について
「聞きたがるくせに話すと怒られる」（20代女性）というように、相手の過去は気になる部分でもあるため、かなり慎重に内容を選んだほうがいいようです。隠しすぎても語りすぎても危険なので、「彼氏が語った過去より少し浅め」のラインを狙いましょう。
【２】「交際相手や結婚相手の理想とは？」など、求める条件について
「『経済的に安定してる人』、そんなにひどい条件かな？」（20代女性）というように、正直に「理想」を語ると、思わぬツッコミを入れられることもあるようです。その手の話になったら、「好きになった人が理想」と優等生な回答をしておきましょう。
【３】「自分たちの関係をどこまでオープンにするか」など、情報公開について
「彼氏が『彼女と…』と赤裸々に投稿していてドン引きした」（20代女性）というように、交際中の関係をどこまでまわりに話すかは、人によって大きく違う部分かもしれません。あまり知られたくない場合は、「恥ずかしいから…」などとかわいい言い訳をしてはいかがでしょうか。
【４】「結婚前の同棲をどう思うか」など、けじめの問題について
「『中途半端はよくない！』と言われてびっくりした」（10代女性）というように、結婚を神聖視する男性は、同棲を「よくないもの」と見ている場合があるようです。逆に同棲を気軽に考える彼氏には、「一緒に暮らすなら結婚しないと…」とプレッシャーをかけてもいいでしょう。
【５】「交際前の男女が体の関係を持ってもいいのか」など、貞操観念について
「真面目なとこは嫌いじゃないけど…」（20代女性）というように、特に恋愛経験が浅い男性は、肉体関係を必要以上に重んじる傾向にあるようです。過去の恋愛を責められるのもバカバカしいので、「そんなの経験がない」と無難な答え方をしましょう。
【６】「男女の友情は成立するのか」など、異性間の感情について
「ただの男友達なのに疑われるのは本当に心外！」（20代女性）というように、恋愛以外の男女の関係について理解のない彼氏には、「男友達」の存在が許されないかもしれません。誤解から浮気認定されるのを避けたければ、早めに紹介したほうがいいでしょう。
【７】「元恋人との付き合い方」など、過去の相手の扱いについて
「『別れたらただの友達』と言ったらキレられた」（10代女性）というように、過去の恋人との付き合い方は千差万別なので、自分がスタンダードだと思わないほうがよさそうです。万が一聞かれても、先に語らず「あなたはどうしてるの？」と質問返しをしましょう。
【８】「不倫をどう思うか」など、既婚者との恋愛について
「友達の話なのに説教をされたことがあります…」（20代女性）というように、根本的なモラルの問題に触れるため、「不倫」に対する意見が合わないと恋バナにも苦労するかもしれません。既婚者の恋愛をテーマにしたドラマなどへの反応を見ておくと、彼氏のスタンスがはかれるでしょう。
【９】「どこからが浮気か」など、裏切りのラインについて
「自分のほうが感覚が緩いと、常に疑われて大変（苦笑）」（20代女性）というように、浮気の線引きが違うせいで、彼氏から責められるパターンです。うっかり地雷を踏みたくなければ、相手の見解を聞いてそれに合わせるのが賢明でしょう。
恋愛観、結婚観、貞操観念…と、彼氏と意見が合わないと面倒な話題はたくさんあるようです。とはいえ、避けて通れる話題ばかりではないので、無難な回答を用意しておきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「過去の恋愛をどこまで話すか」など、打ち明け話の範囲について
「聞きたがるくせに話すと怒られる」（20代女性）というように、相手の過去は気になる部分でもあるため、かなり慎重に内容を選んだほうがいいようです。隠しすぎても語りすぎても危険なので、「彼氏が語った過去より少し浅め」のラインを狙いましょう。
「『経済的に安定してる人』、そんなにひどい条件かな？」（20代女性）というように、正直に「理想」を語ると、思わぬツッコミを入れられることもあるようです。その手の話になったら、「好きになった人が理想」と優等生な回答をしておきましょう。
【３】「自分たちの関係をどこまでオープンにするか」など、情報公開について
「彼氏が『彼女と…』と赤裸々に投稿していてドン引きした」（20代女性）というように、交際中の関係をどこまでまわりに話すかは、人によって大きく違う部分かもしれません。あまり知られたくない場合は、「恥ずかしいから…」などとかわいい言い訳をしてはいかがでしょうか。
【４】「結婚前の同棲をどう思うか」など、けじめの問題について
「『中途半端はよくない！』と言われてびっくりした」（10代女性）というように、結婚を神聖視する男性は、同棲を「よくないもの」と見ている場合があるようです。逆に同棲を気軽に考える彼氏には、「一緒に暮らすなら結婚しないと…」とプレッシャーをかけてもいいでしょう。
【５】「交際前の男女が体の関係を持ってもいいのか」など、貞操観念について
「真面目なとこは嫌いじゃないけど…」（20代女性）というように、特に恋愛経験が浅い男性は、肉体関係を必要以上に重んじる傾向にあるようです。過去の恋愛を責められるのもバカバカしいので、「そんなの経験がない」と無難な答え方をしましょう。
【６】「男女の友情は成立するのか」など、異性間の感情について
「ただの男友達なのに疑われるのは本当に心外！」（20代女性）というように、恋愛以外の男女の関係について理解のない彼氏には、「男友達」の存在が許されないかもしれません。誤解から浮気認定されるのを避けたければ、早めに紹介したほうがいいでしょう。
【７】「元恋人との付き合い方」など、過去の相手の扱いについて
「『別れたらただの友達』と言ったらキレられた」（10代女性）というように、過去の恋人との付き合い方は千差万別なので、自分がスタンダードだと思わないほうがよさそうです。万が一聞かれても、先に語らず「あなたはどうしてるの？」と質問返しをしましょう。
【８】「不倫をどう思うか」など、既婚者との恋愛について
「友達の話なのに説教をされたことがあります…」（20代女性）というように、根本的なモラルの問題に触れるため、「不倫」に対する意見が合わないと恋バナにも苦労するかもしれません。既婚者の恋愛をテーマにしたドラマなどへの反応を見ておくと、彼氏のスタンスがはかれるでしょう。
【９】「どこからが浮気か」など、裏切りのラインについて
「自分のほうが感覚が緩いと、常に疑われて大変（苦笑）」（20代女性）というように、浮気の線引きが違うせいで、彼氏から責められるパターンです。うっかり地雷を踏みたくなければ、相手の見解を聞いてそれに合わせるのが賢明でしょう。
恋愛観、結婚観、貞操観念…と、彼氏と意見が合わないと面倒な話題はたくさんあるようです。とはいえ、避けて通れる話題ばかりではないので、無難な回答を用意しておきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査