こだわる意味が分かんない！と思われている「男の持ち物」９パターン
こだわって選んだ持ち物には、特別な愛着が湧くもの。とはいえ周囲の女性には、その魅力が伝わるどころか、むしろ冷ややかな目で見られている場合があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性109名に聞いたアンケートを参考に「こだわる意味が分かんない！と思われている『男の持ち物』」をご紹介します。
【１】流行りモノに飛びつく姿に将来への不安をかき立てられる「便利家電」
「この手の男は結婚しても自覚なく散財するんだろうな…と想像します」（20代女性）というように、たとえ女性が興味を持ちそうな物であっても、油断は禁物のようです。新製品に詳しいのはいいとしても、実際に購入したかどうかは明らかにしないほうがいいでしょう。
【２】毎回買い替える必要性が感じられない「最新機種のスマホ」
「壊れるまで使えとは言わないけど、新製品が出るたびに買うのはやりすぎ！」（20代女性）というように、スマホを頻繁にバージョンアップするのは「無意味」だと判断されるようです。入手できて嬉しくても、いちいちお披露目しないほうがいいかもしれません。
【３】デコ車にでもするつもりか！と突っ込みたくなる「車、バイク部品」
「最終的にどこを目指しているのかわかんない車、よくありますよね（笑）」（20代女性）というように、車やバイクへのこだわりも、女性からの共感は得にくそうです。費やした金額を自慢しても、かえって白い目で見られそうなので、伏せておくのが得策でしょう。
【４】アイドルの曲しか聞かないくせにソレ必要？と感じる「高音質ヘッドフォン」
「ネット配信の曲に聞き入ってて、なにツウぶってんの？と苦笑！」（10代女性）というように、ハイレベルなアイテムを自慢しても、「宝の持ち腐れ」だと一刀両断されてしまうかもしれません。バカにされたら「プロっぽいじゃん？」と開き直るのもアリでしょう。
【５】一生かかっても使い切れないほど貯まってしまっている「文具」
「書き味を楽しんだらすぐ新製品に目移り…。もったいない！」（10代女性）というように、たとえ単価の安いグッズであっても、数が多すぎるとドン引きされてしまうようです。おすすめ商品をあげたりすると、在庫が減る上に相手にも喜ばれて一石二鳥でしょう。
【６】うんちくを語られてもひたすらポカンとしてしまう「スニーカー」
「大事なのは分かるけど、靴なんだから履けば？と思う」（10代女性）というように、実用品をコレクションする心情は、同じ趣味の仲間以外には謎でしかないようです。実際がどうであれ、わざわざ「絶対履かない」などと公言するのはやめておきましょう。
【７】ただの古着じゃん！とありがたみに疑問を抱いてしまう「ビンテージジーンズ」
「『超レアだぞ！』って威張られても、薄汚れたジーンズにしか見えない…」（20代女性）というように、興味のない女性には、古い物の希少価値に気づいてもらうのも難しそうです。値段に驚かれてもムキにならず、「すごいよね！」などと受け流してしまいましょう。
【８】どの針が時刻を表しているのか判別しづらい「メカメカしい時計」
「パッと見で何時か分からない時計ってどうなんでしょう（笑）」（20代女性）というように、メカニックな時計の美しさを理解しがたい女性もいるようです。構造を解説するより「装飾品だから」などとざっくり説明したほうが、共感してもらえそうです。
【９】中に入れた現金より明らかに高価な「ブランド財布」
「中身はポイントカードとかばっかりで、あんたにはまだ早い！と思った」（20代女性）というように、高級財布を持つなら、それに見合う所持金がないと「分不相応」だと思われそうです。せめてレシートやサービス券は別で持ったほうがいいでしょう。
直接は言われなくても、実は「どこがいいんだか…」と思われているかもしれません。自慢のアイテムであっても、相手が興味を示さないうちは多くを語らないのが吉でしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計109名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
