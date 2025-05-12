Åì¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤ÇÇß±«Æþ¤êÁ°¤ËÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Âç±«¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï16Æü¤è¤ê¤âÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç
º£½µ¸åÈ¾¤«¤éÍè½µ½é¤á¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Åì¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÇß±«¤Î¤Ï¤·¤ê¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Î³èÆ°¼¡Âè¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÇß±«Æþ¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤ËÂç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
16Æü¡Á19Æüº¢¡¡Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ
ÅìÀ¾¤ËÄ¹¤¯¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬¡¢º£Æü12Æü¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢16Æü(¶â)º¢¤«¤é19Æü(·î)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢¡ÖÇß±«¤Î¤Ï¤·¤ê¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¯Á°¤ËÂç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò
º£½µ¸åÈ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¯Á°¤Ë¡¢Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£Åì¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢15Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢Ï¢Æü´À¤Ð¤à½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤É¤¤¤äÂ¦¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¡¢ÂÎÎÏÅª¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤ØÈ÷¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£