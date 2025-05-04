Î±Ë¨¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê8ÆüÁá¤¯ºù¤¬Ëþ³«¤Ë
º£Æü(4Æü)¡¢Æ»ËÌ¤ÎÎ±Ë¨¤ÇºòÇ¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê8ÆüÁá¤¯¡¢Åý·×»Ë¾å9ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¤Çºù(¥¨¥¾¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é)¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î±Ë¨¤Îºù´ÑÂ¬¤ÏÎ±Ë¨Â¬¸õ½ê¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬Î±Ë¨»Ô¤ÎÉ¸ËÜÌÚ´ÉÍý¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢³«²Ö¡¦Ëþ³«¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü4Æü¡¢Î±Ë¨¤Çºù¤ÎËþ³«¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê8ÆüÁá¤¯¡¢»Ë¾å9°Ì¥¿¥¤¤ÎÁá¤µ¤Ç¤ÎËþ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(»Ë¾åºÇ¤âÁá¤¤Ëþ³«¤Ï2023Ç¯¤Î4·î30Æü)¡£
Æ»Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤2Æü¤ËÆ±¤¸Æ»ËÌ¤Î°°Àî¤«¤éËþ³«¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¡¢ºòÆü3Æü¤Ë¤Ï¼¼Íö¤ÈÂÓ¹¤ÇËþ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Æâ¤Ç¤Ïº£¸å°ì½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤ä¹â¤á¤Îµ¤²¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À³«²Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÕÆâ¤äÌÖÁö¡¢¶üÏ©¤äº¬¼¼¤Ê¤É¤«¤é¤â³«²Ö¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£