GW¤ÏµÞ¤Ê±«¤ËÃí°Õ¡¡30Æü°Ê¹ß¤ÏÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤â¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢29Æü(²Ð)¾¼ÏÂ¤ÎÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¡£30Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÆÃ¤Ë³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¡£
28Æü¤Ï±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡¡30Æüº¢¤«¤é²ÆÆü¤â
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÈ¾¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü28Æü(·î)¤ÏËÜ½£¤ÎÆî¤ÈËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ÏÃëº¢¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãæ¹ñÃÏÊý¤«¤é´ØÅì¤â½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤â¡¢Ìë¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£30Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï¶å½£¤«¤éÅì³¤¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆüÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï28¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï29Æü(²Ð)¾¼ÏÂ¤ÎÆü¤È30Æü(¿å)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬8¡î¤È¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯½ªÈ×¡¡À²¤ì¤Æ´À¤Ð¤àÍÛµ¤
5·î5Æü(·î)¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6Æü(²Ð)¿¶ÂØµÙÆü¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¡¢7Æü(¿å)°Ê¹ß¤â¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æì¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÎÊ¿Ç¯¤Ï5·î10Æüº¢¤Ç¡¢±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¥à¥·¥à¥·¤¹¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Ä«ÈÕ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
½ë¤¤Ãæ¡¢³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÆü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£