9Æü(¿å)¡¡¶áµ¦¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¡¡¹¤¯¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¡¡½Õ¤Î3K¤ËÃí°Õ
¤³¤ì¤«¤éº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£É÷¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥Ò¥Î¥²Ê¤Î²ÖÊ´¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£½Õ¤Î3K¡Ö²ÖÊ´¡×¡Ö´¥Áç¡×¡Öµ¤²¹º¹¡×¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¡¡´¥Áç¤Ç¾É¾õ°²½¤Î¤ª¤½¤ì
¤³¤ì¤«¤éº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á´ÈÌ¤Ë¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤â¥Ò¥Î¥²Ê¤Î²ÖÊ´¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢É¡¤ÎÇ´Ëì¤¬½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¡¤ÎÇ´Ëì¤¬½ý¤Ä¤¯¤È²ÖÊ´¾É¤ÎÈ¯¾É¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä´ã¶À¤Ë²Ã¤¨¤Æ½½Ê¬¤ÊÊÝ¼¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¢Âð¸å¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¡¡ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¼¼Æâ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¾åÃå¤ò¸¼´ØÀè¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤Ê¤É¡¢¼¼Æâ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¡¢Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ È±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÖÊ´¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÇÀö¤¤Íî¤È¤¹¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£ µ¢Âð¸å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¹¢¤ËÎ®¤ì¤¿²ÖÊ´¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ Àö´é¤ò¤·¤Æ¡¢´é¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤òÍî¤È¤¹¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Àö´é¤ÎºÝ¤Ï¡¢´ã¤äÉ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÖÊ´¤¬¡¢ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¸½ºß¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£