º£Æü30ÆüÌë¤Ï°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ë¡¡´ØÅì¤âËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤êµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¡¡¤ª²Ö¸«¤ÏÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ
º£Æü30Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤âµ¤²¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤é¤º¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÏÍ¼Êý¤«¤éËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ìë¤Ï³ÆÃÏ¤È¤â°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìëºù¸«Êª¤ÏÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤¦¤¹¤°4·î¤Ê¤Î¤Ë¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤â
º£Æü30Æü(Æü)¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¸á¤Îµ¤²¹¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â10¡î¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¡²¬9.0¡î¡¢¹â¾¾9.6¡î¡¢¹Åç8.9¡î¡¢Âçºå10.1¡î¤È2·îÊÂ¤ß¡£±«¤Î¾¾¹¾¤Ï5.2¡î¤È¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤ß¤¾¤ì¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¿¹¤Ï1.3¡î¡¢»¥ËÚ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.1¡î¤È¡¢Åà¤¨¤ë´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³ÆÃÏ¤ÇËÌ¤Þ¤¿¤ÏÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤²¹¤Î¿ô»ú¤è¤ê¤â¤¤¤Ã¤½¤¦´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤âµ¤²¹¾å¤¬¤é¤º¡¡É÷Îä¤¿¤¤
¸á¸å¤âµ¤²¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¤¤Æ¡¢´¨¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àµ¸á¸½ºß¤ÏÉ÷¤¬¼å¤¯¡¢´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë´ØÅì¤â¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤Ï¥°¥ó¥°¥ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÌë8»þº¢¤Ë¤Ï10¡î¤ò²¼²ó¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºù¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìëºù¸«Êª¤ÏËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÉ÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤Ç¡¢¥«¥¤¥í¤ä²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü31Æü(·î)¤ÎÄ«¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬¤Ïº£ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È5¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎºÝ¤ÏÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ÎÅßÍÑ¤Î¿²¶ñ¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£