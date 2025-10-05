¡Ö¥³¥¤¥Ä¤È¤Î·ëº§¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÀ¸³èÂÖÅÙ¤ò±Ç¤¹¶À¡£¥º¥Ü¥é¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©¤ÎÓÏ¹¥¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤Ë¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ293Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¥³¥¤¥Ä¤È¤Î·ëº§¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛµÕ¤Ë¡Ö²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿æ¤Îº¯À×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢·ëº§¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÈà»á¤ò»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ì½ï¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¶õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¤Î°ì¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÌÜÅö¤Æ¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤½¤¦¤Ë¤â¡Ä¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤ÇÁ´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆâÍÆÊª¤Ë¸Â¤é¤ºÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤¬±ø¤¯¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È°ú¤¯¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà»á¤ò¾·¤¯ºÝ¤Ï¡¢Éô²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎäÂ¢¸ËÆâ¤ÎÁÝ½ü¤âËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¸«¤ë¤Î¤âÉÔ²÷¤Ê¡Ö¿©¤Ù¤«¤±¤Î¿©ÉÊ¡×
¡Ö»õ·¿¤¯¤Ã¤¤ê¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ê¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©¤Ù¤«¤±¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¿©¤Ù¤«¤±ÉôÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¡¢¤ª»®¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤¤¤¯¤é¹¥¤¤Ç¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡Ä¡ÖÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤ÃÖ¤¡×
¡Ö¾å¤ÎÃÊ¤«¤é²¼¤ÎÃÊ¤Þ¤Ç¥®¥Ã¥·¥ê´³¤·°ò¡£¿©¤ÎÓÏ¹¥¤òµ¿¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤¬¹¥Êª¤Ð¤«¤ê¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÐ¿©¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¯¤é¹¥¤¤Ç¤â¡¢ÆÃÄê¿©ºà¤ÎÇã¤¤ÃÖ¤¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¿©¤ÙÊª¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡ÖÌô¤ä¼¾ÉÛ¡×
¡ÖÈà½÷¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿ºÂÌô¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤òÌôÈ¢Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ¡¢¥±¥ß¥«¥ë¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤Î¤¹¤ëÌôÉÊÎà¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤òÎ©¤Æ¡¢¿©ºà¤ÈÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤¯ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤¬¶²¤í¤·¤¤¡Ö²¿¤«¤Î¼Ñ½Á¡×
¡Ö²¿¤«¤Î¼Ñ½Á¤È¤¤¤¦¤«±ø½Á¡Ä¡£Èâ¤ò¤½¤Ã¤ÈÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¸åÀ¸Âç»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Ê¥¾¤Î±ÕÂÎ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤ËÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ðÌó¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤»¤á¤ÆÈà»á¤¬Íè¤ë¤È¤¤¯¤é¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¥ª¥«¥ë¥ÈÍ½È÷·³¡©¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯·Ï¤Î¥¢¥ä¥·¥¤¿å¡×
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¦¿å¡£¾Íè¡¢²ø¤·¤¤½¡¶µ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Èà»á¤Ë¸À¤¤ÃÎ¤ì¤ÌÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ø¤·¤¤¥é¥Ù¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤ª¤Ã¤µ¤ó¤«¤è¡ª¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤À¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Î¥í¥ó¥°´Ì¡×
¡Ö350ml¤¸¤ãËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¤È¡¢¼ò¹ë¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ò¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¡¢ÃËÁ°¤¹¤®¤ÆÈà»á¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ò¹¥¤¥¥ã¥é¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂð°û¤ß¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Ìõ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥º¥Ü¥é¤ÊÀ³Ê¤Ë¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÉÊ¡×
¡Ö¥«¥Ó¤ÎÀ¸¤¨¤¿¿©ºà¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Î´ÉÍý¤¬¥º¥µ¥ó¤À¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥º¥Ü¥é½÷¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±Æü¡¢£²ÆüÄøÅÙ¤Î¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ê¤é¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤ÇºÑ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À¸¥´¥ß¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉå¤Ã¤¿¿©ºà¤Ï¤¤Á¤ó¤È½èÊ¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²°¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÁÝ½ü¤ÏËüÁ´¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÌÕÅÀ¤Ê¤Î¤¬ÎäÂ¢¸Ë¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤«¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤¬·ëº§¸þ¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÌÜ¤¶¤È¤¯¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÃö¼¯ Ä³ÂÀ¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯3·î14Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×293Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
