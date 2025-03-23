À¾ÆüËÜ¡ÁËÌÆüËÜ¡¡24¡Á25Æü¤ÏÍë±«¤ËÃí°Õ¡¡27¡Á28Æü¤Ï±«É÷¶¯¤Þ¤ë¡¡Åìµþ¤Ê¤É²ÆÆü
24Æü(·î)¤«¤é25Æü(²Ð)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢½ê¡¹¤ÇÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¡£27Æü(ÌÚ)¤«¤é28Æü(¶â)º¢¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¶²¤ì¡£28Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É¤Ç²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬¥À¥¦¥ó¤·¡¢¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
24Æü¡Á25Æü¡¡Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê
24Æü(·î)¤«¤é25Æü(²Ð)¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤Î¾å¶õÌó5500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹24¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤È¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
24Æü(·î)¤«¤é25Æü(²Ð)¤Ï¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
27Æü¡Á28Æü¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¶²¤ì
¤Þ¤¿¡¢27Æü(ÌÚ)¤«¤é28Æü(¶â)º¢¤ÏÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤ò¿Ê¤ß¡¢Äãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬⽇ËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Î´§¿å¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
28Æü(¶â)¤Þ¤Ç½ê¡¹¤Ç²ÆÆü¡¡29Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¥À¥¦¥ó
28Æü(¶â)º¢¤Þ¤Ç¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ä½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ»Ô¤ä¿·³ã»Ô¤Ç¤â20¡î°Ê¾å¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï26Æü(¿å)¤È28Æü(¶â)¤Ï²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤È¡¢Ãë´Ö¤ÏÂÎ¤ò¾¯¤·Æ°¤«¤¹¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢29Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç¤â15¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÆüÃæ¤Ç¤â¾åÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉþÁõ¤Ç¾å¼ê¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£