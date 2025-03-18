²ÖÊ´¡¡º£Æü18Æü¤ÏÅìµþ¤Ê¤É¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¡3·î²¼½Ü¤«¤é¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤â¥Ô¡¼¥¯¤Ë
º£Æü18Æü¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¤¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¡£¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤âÂçÎÌÈô»¶¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£3·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤â¥Ô¡¼¥¯Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü18Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦Åìµþ¡¦¿·³ã¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Èô»¶
º£Æü18Æü¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¼¯»ùÅç¤ä¹Åç¡¢¹âÃÎ¡¢Âçºå¤Ï±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹Á°¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¡¢¿·³ã¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢ÀçÂæ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âÂçºå¤äÅìµþ¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×
19Æü(¿å)¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢´¨¤µ¤âÂ³¤¯¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¤«¤éÂçºå¤Ç¤ÏÈô»¶¤Ï¤ä¤äÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤»¤º¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20Æü(ÌÚ¡¦½ÕÊ¬¤ÎÆü)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢Æü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÂçºå¤äÅìµþ¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤ä¹Åç¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÀçÂæ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¡¢ÂçÎÌÈô»¶¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¼¡Âè¤Ë±Û¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀçÂæ¤äÅìµþ¤Ï3·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï3·î²¼½Ü¤Ï¥¹¥®¤È¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤Ï¥Ò¥Î¥¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ô¡¼¥¯¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£