「10月なのにそれはなし」と突っ込みたくなる男子の薄着９パターン
10月はまだ暑さの残る日もある微妙な季節です。しかし、暦上はしっかりと「秋」なので、秋らしい服装を心がけないと、オシャレに敏感な女子からは苦笑されてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名に聞いたアンケートを参考に「『10月なのにそれはなし』と突っ込みたくなる男子の薄着」をご紹介します。
【１】何のこだわりなのか意味不明な「素足にローファー」
「秋なんだから、ちゃんと靴下をはいてほしい」（20代女性）というように、素足は「春夏限定で許されるもの」と考えたほうがよさそうです。靴下はコーディネートの差し色にもなるので、何色か揃えて靴やパンツに合わせて楽しみましょう。
【２】どう見ても夏をイメージしてしまう「アロハシャツ」
「ほかになかったの？と言いたくなる」（10代女性）というように、夏を連想せざるを得ない柄というものも存在するようです。アロハにかぎらず、スイカやパイナップル、ヤシの実などは、たとえワンポイントでも９月半ばまでに封印したほうがいいでしょう。
【３】風が吹いたらスースーしそうな「サマーニット」
「編み目がざっくりしてると単純に寒そう」（10代女性）というように、通気性がよさそうな素材も秋のコーディネートには不釣り合いでしょう。胸元が広めに開いたものなども、同じ理由で避けたほうがいいかもしれません。
【４】周囲の季節感から浮いて見える「明るい色のシャツ」
「赤とか青は特に夏のイメージ」（20代女性）というように、色そのものが持つ印象のせいで、秋にそぐわないシャツもあるようです。ビビッドな発色のものではなく、落ち着いたトーンであれば、問題ないのではないでしょうか。
【５】くるぶしが寒々しい「クロップドパンツ」
「くるぶしが見えると急に季節外れに思えてくる」（20代女性）というように、ほんの少し丈が短いだけで、見る人に与える印象はガラリと変わってくるようです。クロップド丈のパンツを買うのではなく、夏はレギュラー丈のパンツをロールアップしてはくことにすれば、一年を通して使えて経済的かもしれません。
【６】鳥肌の立った腕がむき出しの「Ｔシャツ」
「涼しくなることもちゃんと考えないと…」（10代女性）というように、暖かい日中の気温に合わせて半袖で出かけると、夕方以降まわりの人から心配されてしまうかもしれません。薄手のネルシャツなどをカバンに入れておくと、重宝するのではないでしょうか。
【７】小学生男子かよ！と突っ込みたくなる「ひざ上短パン」
「短パンがお洒落なのは夏だけです」（20代女性）というように、最近ではお洒落なアイテムとして市民権を得たショートパンツですが、秋にはいていいものではないようです。「短パンキャラ」に認定されるとモテとは縁遠くなりそうなので、９月も半ばを過ぎたら封印したほうが賢明でしょう。
【８】カーディガンを羽織っていてもドン引きしてしまう「タンクトップ」
「何のために10月にタンクトップ!?目が点になります」（10代女性）というように、たとえインナーでもタンクトップを着ていると、見る人に寒そうな印象を与えてしまうようです。せめて半袖Tシャツにカーディガンを重ねれば、露出も抑えられて寒々しさも薄まるのではないでしょうか。
【９】暦の上では秋なのに違和感だらけの「サンダル」
「コンビニ行くんじゃないんだから…」（20代女性）というように、家の近所を歩くだけならまだしも、普通に出歩くときにサンダル履きだと、かなり異様な感じがしてしまうようです。「お洒落は足元から」という言葉もあるくらいなので、目につきにくいからと疎かにしないようにしましょう。
寒そうに見えるアイテムや、夏のイメージがあるアイテムが女子のツッコミの対象になるようです。いい機会なので、衣替えをして対象アイテムは次の夏まで封印してしまいましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計120名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
