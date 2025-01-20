20Æü¡¡Å·µ¤²óÉü¡¦3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡´ØÅì¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤ËÃí°Õ¡¡ËÌÎ¦¤ÏÍë±«¤â
º£Æü20Æü¤ÎÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤²óÉü¤Ø¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤«¤éºÆ¤Ó±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÍë±«¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï3·îÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
½ê¡¹¤Ç±«¡¡¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ
º£Æü20Æü¸áÁ°5»þ¸½ºß¡¢»³±¢¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤ÎÃ«¤ËÈ¼¤¦±«±À¤¬ÆîËÌ¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äãµ¤°µ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ËÈ¼¤¦±«±À¤¬¡¢µª°ËÈ¾Åç¼þÊÕ¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äãµ¤°µ¤Ï¼¡Âè¤Ë»°Î¦²¤Ø¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅìÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë±«¤â¡¢Ãëº¢¤Ë¤Ï¤ä¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤ÇºÆ¤Ó±«¤Î¤Ñ¤é¤Ä¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤Ï½ÕÀè¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡Àã²ò¤±¤¬¿Ê¤à
º£Æü20Æü¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢²Æì¤Ç¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï¾åÃå¤¤¤é¤º¤ÎÍÛµ¤¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ï13¡î¤«¤é15¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´ØÅì¤Ï13¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï13¡î¤È¡¢Á°Æü¤è¤ê4¡î¤Û¤É¹â¤¯¡¢3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌÆîÉô¤Ï¹¤¯10¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤ÈËÌ³¤Æ»¤âºòÆü19Æü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Àã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ìÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÏÌ¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£