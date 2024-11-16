16Æü¤ÏËþ·î(¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥ó)¡¡¿åÀ±¤¬ÅìÊýºÇÂçÎ¥³Ñ¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
11·î¤ÎËþ·î¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£º£Æü16Æü(ÅÚ)¸áÁ°6»þ29Ê¬¤ËËþ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ìë¤â¤Û¤Ü¿¿¤ó´Ý¤Î·î¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Æü16Æü(ÅÚ)¡¢Í¼Êý¤ÎÆîÀ¾¤ÎÄã¶õ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¿åÀ±¤¬ÂÀÍÛ¤«¤éºÇ¤âÎ¥¤ì¤ÆÅìÊýºÇÂçÎ¥³Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
11·î¤ÎËþ·î¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥ó¡×
º£Æü16Æü(ÅÚ)¸áÁ°6»þ29Ê¬¤ËËþ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ìë¤â¤Û¤Ü¿¿¤ó´Ý¤Î·î¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¥µ¥¤¥È¡ÛThe Old Farmer's Almanac
AstroArts
¿åÀ±¤¬ÅìÊýºÇÂçÎ¥³Ñ
¤Þ¤¿¡¢º£Æü16Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢Í¼Êý¤ÎÆîÀ¾¤ÎÄã¶õ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¿åÀ±¤¬ÂÀÍÛ¤«¤éºÇ¤âÎ¥¤ì¤ÆÅìÊýºÇÂçÎ¥³Ñ¢¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤ÎÆþ¤ê45Ê¬¸å¤Î¹âÅÙ¤Ï10ÅÙ¤ËËþ¤¿¤º¡¢¤È¤Æ¤âÄã¤¤¤¿¤á¡¢·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÆîÀ¾¤Î¶õ¤¬³«¤±¤¿½ê¤ÇÁÐ´ã¶À¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿åÀ±¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤ÎºÇ¤âÆâÂ¦¤ò¸øÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÏÇÀ±¤Ç¤¹¡£¿åÀ±¤Ï¸«¤«¤±¤Î°ÌÃÖ¤¬ÂÀÍÛ¤«¤éÂç¤¤¯Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤ÏÂÀÍÛ¤«¤é¤Î¸«¤«¤±¤Î°ÌÃÖ¤¬Î¥¤ì¤ë¡ÖºÇÂçÎ¥³Ñ¡×Á°¸å¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤Ï?
º£Æü16Æü(ÅÚ)¤ÎÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï±À¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÉô¤äÅìÉô¤Ç¤Ï±À¤ÎÀÚ¤ì´Ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤ä¿·³ã¸©¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Æ¡¢·î¤ò¸«¤é¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦3¸©¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ê¡¹¤Ë±À¤Î·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ï±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶å½£ËÌÉô¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤ÉÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢À±¶õ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£
Æü¤¬·¹¤¯¤È¡¢Îä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÎÆü¤ÎÆþ¤ê¤Ï¸á¸å4»þ23Ê¬¡¢·î¤Î½Ð¤Ï¸á¸å4»þ19Ê¬¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÆü¤ÎÆþ¤ê¤Ï¸á¸å4»þ32Ê¬¡¢·î¤Î½Ð¤Ï¸á¸å4»þ29Ê¬¡¢¾¾¹¾»Ô¤ÎÆü¤ÎÆþ¤ê¤Ï¸á¸å5»þ1Ê¬¡¢·î¤Î½Ð¤Ï¸á¸å5»þ1Ê¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÆü¤ÎÆþ¤ê¤Ï¸á¸å5»þ15Ê¬¡¢·î¤Î½Ð¤Ï¸á¸å5»þ17Ê¬¤Ç¤¹¡£