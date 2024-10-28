ÂæÉ÷20¹æ¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÂæÉ÷21¹æ¤Ï31Æüº¢¤«¤é²Æì¤ËÀÜ¶á¤Î¶²¤ì
ÂæÉ÷20¹æ(¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼)¤Ï¡¢10·î28Æü(·î)¸áÁ°9»þ¤ËÆî¥·¥Ê³¤¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂæÉ÷21¹æ¤Ïº£¸åÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ31Æü(ÌÚ)¤«¤é11·î1Æü(¶â)º¢¤Ë¡¢²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷20¹æ¡¡Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿
ÂæÉ÷20¹æ(¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼)¤Ï¡¢10·î22Æü(²Ð)¸áÁ°3»þ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷20¹æ¤ÏÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤«¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¿Ê¤ß¡¢º£Æü28Æü(·î)¸áÁ°9»þ¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷21¹æ¡¡²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤Î¶²¤ì
°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤ÏÂç·¿¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷21¹æ¤Ï¡¢º£¸å¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ31Æü(ÌÚ)¤«¤é11·î1Æü(¶â)º¢¤Ë¡¢²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æì¤ÎÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï31Æü(ÌÚ)¤«¤é11·î1Æü(¶â)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç¤·¤±¤äË½É÷¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤ä¹âÄ¬¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤â¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï31Æü(ÌÚ)¤«¤é11·î1Æü(¶â)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£