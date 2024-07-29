ºÇ¹âµ¤²¹40¡îÂæ¡¡²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤6ÃÏÅÀ¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï?¡¡Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤âÃí°Õ
29Æü·îÍË15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢º´Ìî(ÆÊÌÚ¸©)¤Ç41.0¡î¤Èº£Ç¯Á´¹ñºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¡¢¤½¤·¤Æ²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡ÖÆ±¤¸Æü¤Ë6ÃÏÅÀ¤Ç40¡îÂæ¡×¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤Éº£Ç¯1ÈÖ¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢º£Ìë¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
6ÃÏÅÀ¤Ç¡¡ºÇ¹âµ¤²¹40¡îÂæ
29Æü·îÍË¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢º´Ìî(ÆÊÌÚ¸©)¤Ç41.0¡î¤È¡¢º£Ç¯Á´¹ñºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÎÓ(·²ÇÏ¸©)¤ÈÅ·Îµ(ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è)¤Ç40.2¡î¡¢°ËÀªºê(·²ÇÏ¸©)¤Ç40.1¡î¡¢¸Å²Ï(°ñ¾ë¸©)¤È·§Ã«(ºë¶Ì¸©)¤Ç40.0¡î¤È¡¢6ÃÏÅÀ¤Ç40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï37.3¡î¡¢Á°¶¶¤Ï39.2¡î¡¢²£ÉÍ¤Ï37.1¡î¡¢ÀéÍÕ¤Ï37.4¡î¤Ê¤É¡¢º£Ç¯1ÈÖ¤Î½ë¤µ¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡¸¶°ø¤Ï?
¤³¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¡ÖÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¡×¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢µ¤²¹¤¬40¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿½ê¤Ç¤ÏÃÏ·Á¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢½ë¤µ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥§¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥§¡¼¥ó¡×¤È¤Ï¡¢»³¤ÎÄº¾å¤«¤éÉ÷²¼¤ÎÏ¼¤Ø¶õµ¤¤¬²¼¤ê¤ë»þ¤Ë¡¢²¼¹ßµ¤Î®¤Ç¶õµ¤¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²ÃÇ®¤µ¤ì¡¢µ¤²¹¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢É¸¹â2000m¤Î»³¤ÎÄº¾å¤Ç¡¢µ¤²¹10¡î¤Î¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶õµ¤¤¬»³¤ò²¼¤ê¤ë¤È¡¢100m¤¢¤¿¤ê1¡î¤º¤Äµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È10¡î¤À¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ï¡¢2000m¤ò²¼¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¹20¡î¤âµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷²¼¤ÎÏ¼¤Ç¤Ï30¡î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Õ¥§¡¼¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¶ËÃ¼¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²Æ¤ÎÆüÃæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÌÔ½ë¤ä¹ó½ë¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤äÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¡Á¤¢¤¹Ä«¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤
º£Ìë¡Á¤¢¤¹¤ÎÄ«¤â¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¡¢µ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
30Æü²ÐÍË¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìËÌÆîÉô¤ä´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç25¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ï28¡î¡¢Âçºå¤Ï29¡î¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿²¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìë¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÂÎ¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤â¡¢¿´¤¬¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£