ÂæÉ÷3¹æ¤ÏÀèÅç½ôÅç¤ØÀÜ¶á¡¡¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÏÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
¤³¤ÎÀè¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÂæÉ÷¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£ÂæÉ÷3¹æ¤Ï24Æü¤«¤é25Æüº¢¤Ë²Æì¤ÎÀèÅç½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áË½É÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÏÏ¢ÆüÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤âËüÁ´¤Ë¡£
23Æü¡Á29Æü¤ÎÅ·µ¤
ÌÀÆü23Æü¤Ï¡¢ÂæÉ÷3¹æ¤¬²Æì¤ÎÆî¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¸åÆü24Æü¤«¤é25Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç¡¢²Æì¤ÎÀèÅç½ôÅç¤òÄ¾·â¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂæÉ÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÆìËÜÅç¤ä±âÈþ¤ÏÂæÉ÷¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢26⽇¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç±«¤äÂç¹Ó¤ì¡¢⼤¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶å½£¤ä¶áµ¦¡¢Åì³¤¤Ï25Æüº¢¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢26Æü°Ê¹ß¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤âÌÀÆü23Æü¤È24Æü¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ï¢Æü35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
30Æü¡Á8·î4Æü¤ÎÅ·µ¤
30Æü°Ê¹ß¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÞ¤Ê±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤âÆüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤âÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¤«¤é¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë´Ö¤â25¡î¤ò²¼²ó¤é¤º¡¢Ï¢Æü¡¢¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿¿²Æ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£