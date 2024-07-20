´ØÅì¡Á¶å½£¤Ï¸·½ë¡¡¡ÖÂæÉ÷¡×È¯À¸¤Ø¡¡È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¡¡²Æì¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
¤³¤ÎÀè¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬38¡î¤ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï22Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ïº£¸å¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢²Æì¤Ë¶á¤Å¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´í¸±¤Ê½ë¤µ¤ÈÇ®ÂÓÌë¡¡ÃëÌëÌä¤ï¤ºÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
18Æü(ÌÚ)¤ËÅì³¤¤ä´ØÅì¹Ã¿®¡¢19Æü(¶â)¤Ë»Í¹ñ¤¬Çß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉô¤«¤é¶áµ¦¤âÂ³¡¹¤ÈÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æüº¹¤·¤È¶¯¤¤ÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íè½µÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹¤¯35¡î°Ê¾å¤Ç¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï22Æü(·î)¤È23Æü(²Ð)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬38¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ôÉì»Ô¤äµþÅÔ»Ô¤Ç¤â38¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë´Ö¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¯¡¢¹¤¯Ç®ÂÓÌë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ë¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡¡ÖÂæÉ÷¡×È¯À¸¤Ø¡¡²Æì¤Ë±Æ¶Á¤Î¶²¤ì
°ìÊý¡¢ÅìËÌ¤Ï¡¢22Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¡¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅìËÌËÌÉô¤ÏÇß±«ÌÀ¤±¤¬8·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ïº£¸å¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¹â¤¤³¤°è¤ò¿Ê¤ß¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£24Æü(¿å)¤´¤í¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç²Æì¤ÎÆî¤Ø¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï23Æü(²Ð)¤´¤í¤«¤éÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢24Æü(¿å)¤´¤í¤Ë¤Ï±«¤äÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¿ÊÏ©¤ä¿Ê¤àÂ®ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
7·îËö¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤
30Æü(²Ð)¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£31Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï²Æ¶õ¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â³¤¡¢¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤â¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£