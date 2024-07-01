º£½µÈ¾¤Ð¡¡ËÌÎ¦¤äÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂç±«¡¡¶å½£¡Á´ØÅì¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç35¡îÍ½ÁÛ
3Æü(¿å)¤«¤é4⽇(ÌÚ)º¢¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤Î⼤⾬¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤Ç¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì
2Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÊÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä¹¿¿åºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¤â½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
5Æü(¶â)°Ê¹ß¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÌÔ½ëÆü¤â¡¡ÀÅ²¬¤ÏÂÎ²¹Ä¶¤¨
Á°Àþ¤ÎÆîÂ¦¤ËÆþ¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï°ìÃÊ¤È¾ø¤·½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜºê»Ô¤Ç¤Ï7Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4Æü(ÌÚ)¤Ïº£²ó¤Î½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ç¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¡£ÀÅ²¬»Ô¤Ï37¡î¤ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤äÎýÇÏ¶è¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢·§Ã«»Ô¤Ç¤â35¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£