19Æü(²Ð)¡Á20Æü(¿å)¡¡À¾ÆüËÜ¤Ë²«º½ÈôÍè¤Î²ÄÇ½À¡¡²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ°²½¤ËÃí°Õ
À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢19Æü(²Ð)¤ÎÌë¤«¤é20Æü(¿å)¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÎ¦¤«¤é²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
19Æü(²Ð)¤ÏÊ£¿ô¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¡¡Ìë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ë²«º½ÈôÍè¤«
17Æü(Æü)¤È18Æü(·î)¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ç¤Ï²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü(²Ð)¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤È²«³¤¤ò¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¡¢19Æü(²Ð)¤ÎÌë¤«¤é20Æü(¿å)¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤Ï²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²«º½¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÇ»Ì©¤Ê²«º½¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²«º½¤ä²ÖÊ´¤òËÉ¤¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£