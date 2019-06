ただでさえかわいい動物の赤ちゃんですが、群れをなすとさらにかわいくなるものです。

とっても人懐っこいうさぎの赤ちゃんたちをご紹介します。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Man coaxes nest of 6 baby bunnies out from his garden (SO CUTE) - YouTube



草むらをのぞき込む男性。

舌を使って音を鳴らしていると……?



手のひらサイズのうさぎの赤ちゃんたちが出てきました!



男性の手元に近寄り、興味津々のうさぎたち。



単に人懐っこいというだけではなく、この男性のうさぎの扱い方も上手いのでしょう。

動画サイトでは、うさぎに好かれるテクニックを学びたがる人が続出していました。