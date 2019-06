少女ナツが目を覚ますと、辺りは海。突然荒れ狂う海に放り出された彼女は、嵐と蟬丸、牡丹と共に島へと辿り着く。その島には未開のジャングルが広がり、巨大化した植物や、凶暴化した動物や昆虫に次々と襲われ、死と隣り合わせのサバイバル生活へと放り込まれる。



そんな中、ガイドだと名乗る人物より信じられない計画の話を聞かされる。それは、人類絶滅を回避するため、若く健康な人間を冷凍保存し、災厄が過ぎ去った後の世界に人類の種を残そうという壮大な計画「7SEEDS計画」の話だった。彼女らはその計画に選ばれた人間なのだと初めて知り愕然とするのであった。



「7SEEDS計画」に選ばれた若者たちは変わり果てた世界で、過酷な環境にさらされながらも懸命に生きてゆく。

「夢を諦める方法なんて、知らない――」



ついに『憧れの高校生』・鳳樹との共演を果たした星谷悠太は、次なる夢に向かって綾薙学園ミュージカル学科でミュージカル修行に励む日々。しかし、またもや“新たなる試練”が待ち受けていた……!



2学期が始まり、目前に迫るは≪綾薙祭≫のクラス公演。初めて、指導者の力を借りずに自分たちだけで挑む舞台。チームの垣根を越えた新たなカンパニーで、手を取り合い、最高のステージを作り上げようと気合を入れる星谷たちだったが……。



そんな2年生たちの前に立ちはだかるのは、ついに姿を現した≪華桜会≫!彼らが打ち出した綾薙祭改革の一環、華桜会プロデュースの新規プログラム≪オープニング・セレモニー≫。そのパフォーマーに選ばれた生徒は次期華桜会最有力候補との触れ込みだが、代償としてクラス公演には参加が出来ない!?



青春ドタバタ・ミュージカルストーリー、最後の幕が上がる、その瞬間。

パトリア大陸に生まれた民主主義国家【パトリア】。経済的不一致から【北部パトリアユニオン】と【南部パトリア連合】に分裂したこの国では、長きに渡る内戦が続いていた。



劣勢に追い込まれた北部は、南部打倒のため、遂に禁忌の技術を用いてしまう。人間を異形の兵士へと造りかえるその術は、人の姿と引き換えに、神にも喩えられる力を得るというもの。その力により長き戦乱は、和平へと導かれる事となった。



【擬神兵】、それは【神】と称えられた救国の英雄。



時は経ち、戦争が過去へと移り変わる今。人の姿と引き換えに【擬神兵】となった者たちは、その過ぎたる力故、人々からただ【獣】と称ばれ、恐れ蔑まれる存在へと変わっていた。



元擬神兵部隊の隊長・【ハンク】は、【獣】に身を堕としたかつての戦友でもある【擬神兵】を殺す者【獣狩り】として旅を続けていた。擬神兵だった父の仇を探す少女【シャール】はハンクと出会い、父の死の意味を知る為、共に旅することを決意する。やがて知る、戦い続けなければならない本当の理由。そしてハンクが探す【獣を解き放った男】の存在。



仲間殺しの罪を一身に背負い続けていく【ハンク】の旅路の行き着く先とは?

惑星「エイリ」より虐待されている動物を助け、人間を支配し、地球を征服するためにクロネコ娘「アミル」とリス娘「ルミ」を騙し3人でやってきたウサギ娘「リエ」。地球に着陸しようとするも、「リエ」の不注意で載ってきたUFOが墜落してしまう。そんな中地球で唯一の少女「みなみ」と出会い、4人は一緒に暮らすことになる。果たして3人は地球征服できるのだろうか……。

「ボクは、出会ってしまった…、カワイイけど”ヘンな”先輩に!」



手品が大好きだけど、アガリ症のせいで失敗率は100%!?



そんな「先輩」に、無理やり奇術部に入部させられ、あげくに「助手」扱い…。



大道芸姉弟の「咲ちゃん」と「まーくん」、それに科学部の「斑さん」まで巻き込んで、先輩は、今日も元気に、ちょっぴりエロスに大失敗!



見てられないけど、見ていたい、ポンコツ手品GAGアニメ!!

家もない…。食べ物も、水もない…。



女子高生4人組は、どこかもわからない無人島でソウナンしてしまい大ピンチ!



…のはずが、けっこう元気です!



なんにもないから、なんでも作る!なんでも食べる!



知恵と勇気の無人島サバイバル!

大野晶は自身が運営する「GAME」内のラスボス「魔王・九内伯斗」にログインしたまま異世界へと飛ばされてしまう。



そこで出会った片足が不自由な少女と旅を始めるが、圧倒的な力を持つ「魔王」の存在を周囲が放っておくことはなかった。



魔王を討伐しようとする国や聖女から狙われ、一行は行く先々で様々な騒動を巻き起こすことに…!

若くして頭角を現し、近隣にその名を知られる凄腕冒険者の青年「デイル」。



とある依頼で深い森へと足を踏み入れた彼は、ガリガリにやせ細った幼い魔人族の少女「ラティナ」と出逢う。



罪人の烙印を押されたラティナをそのまま放置できず、保護者になることを決意したデイルだったが



「ラティナが可愛すぎて、仕事に行きたくない」



――気づけばすっかり親バカ全開に!?

全人類が、謎の現象により一瞬で石化して数千年――。超人的な頭脳を持つ、根っからの科学少年・千空が目覚めた。



文明が滅んだ石の世界を前に、千空は、科学の力で世界を取り戻すことを決意。時を同じくしてよみがえった、体力自慢の幼馴染・大木大樹はじめ、仲間たちと、ゼロから文明を作り出していく――



石器時代から現代文明まで、科学史200万年を駆け上がる!前代未聞のクラフト冒険譚、ここに開幕!

全人類は怯えていた―――。



何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焰ビト”となって、 破壊の限りを尽くす“人体発火現象”。



炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊は、現象の謎を解明し、人類を救うことが使命!



とある理由から“悪魔”と呼ばれる、新入隊員の少年・シンラは、 “ヒーロー”を目指し、仲間たちと共に、“焰ビト”との戦いの日々に身を投じる!!

世界中の魔力が消失してから1000年近くの時間が過ぎ、 すでに魔法は人々の記憶からもすっかり忘れられていた。



そんな世界で生きる明るく元気な高校生、小日向満月は 前向きに暮らしながらも、心のどこかに不安を抱えていた。



自分には何もない――。



勉強も運動も得意ではない彼女は、自分だけにできる“何か”に憧れていた。



夜空の月がやけに大きく感じられた満月の晩。 彼女はもうひとりの月の名を持つ少女、新月エルネスタ深海と出会う。



それは魔法人形“アルマノクス”との遭遇でもあった。



満月の運命の歯車が、軋んだ音を立てて今動き始める――。

千年期の終わり頃、あらゆる地に現れ暴虐の限りを尽くした最強の民族、ヴァイキング。



最強と謳われた戦士の息子トルフィンは、幼くして戦場を生き場所とし、幻の大陸"ヴィンランド"を目指す――



激動の時代で巻き起こる、本当の戦士の物語。

「Fate/Zero」において、征服王イスカンダルとともに第四次聖杯戦争を駆け抜けた少年ウェイバー・ベルベット。時を経て少年はロード・エルメロイの名を受け継ぎ、「ロード・エルメロイII世」として、魔術師たちの総本山・時計塔で魔術と神秘に満ちた様々な事件に立ち向かう―――。

繋ぐこの手には――、神キミを殺す力がある。

『ナカノヒトゲノム』。ゲーム実況者たちの間で話題の、謎のフリーゲーム。通称、失踪ゲーム。クリア直前で姿を消すプレイヤーが後を絶たないという。行方不明となったゲーム実況者たちは、外界とは隔離されたとある島に集められていた。そこで彼らに課されたのは、リアルでクリアしなければならない数々のゲームにおいて、再生数一億を達成すること。8人のカリスマ実況者たちによる、帰還を賭けたリアルゲーム『ナカノヒトゲノム』の実況が始まる――

稀星学園高尾校中等部。遅めの山桜が散り始める頃、一人の少女が転校してくるところからこの物語は始まる。



少女の名は式宮舞菜。抜群の歌と踊りのセンスを持つその少女は、とある理由でアイドルの夢を忘れ、新しい場所で平凡な日々を過ごそうとしていた。しかし謡舞踊部という廃部寸前のアイドル部と出会い、かつての夢が目覚め始める。一度はあきらめようとした夢に、舞菜は仲間たちとともに再び歩み始める。

とある中学校、隣の席になった女の子・高木さんに何かとからかわれる男の子・西片。高木さんをからかい返そうと策を練るも、いつも高木さんに見透かされてしまう。



季節はめぐり2年生に進級した西片は、今度こそ高木さんをからかい返すことができるのか…?



「ニヤキュン」必至、照れたら負けの”からかいバトル" 第2ラウンドがいよいよ開幕!

幼馴染の消防士・颯馬に、合コンのセッティングを頼まれる日々を送る涼。こんなチャラ男は恋愛対象外…そう思っていたある日、マンションが火事に遭い、颯馬の部屋に泊めてもらうことに!一つ屋根の下で、警戒して距離を取ってみるものの…火事から助けてくれたときの怪我を見てつい近寄ってしまい――



こいつとは、ただの幼馴染の方がよかったのに。初めて見るアツい眼差しを、もう…拒めない――。

明日をも知れぬ戦国の時代を駆け抜けた織田信長。



彼の元には常に乳兄弟であった池田恒興が控えていた。



ただ生き残るために、ひたすらにあがき続ける。



史実を点として押さえつつ、信長を中心としたキャラクターたちが、それを乗り越え新たな物語を紡ぎだしていく。

一五年前、太平洋上に未知の超空間ゲートが出現した。



その向こうに存在したのは、妖精や魔物のすむ奇妙な異世界「レト・セマーニ」だった。



「サンテレサ市」。



二〇〇万を越える両世界の移民が住む都市。 雑多な民族と多彩な文化。そして持てる者と、持たざる者。 ここは世界で最も新しい『夢の街』。



だがその混沌の影には、数々の犯罪がうごめいていた。



麻薬、売春、武器密売。



それら凶悪犯罪に立ち向かう刑事たちが、サンテレサ市警察に存在していた……。



刑事ケイ・マトバと異世界人の騎士ティラナ、 性別も性格もそして「生まれた世界」も違う二人が出会うとき、事件は起きる。

どこにでもいる普通の高校生・西村太一と、運動神経抜群でモデル体型の美少女・吾妻凛。



平和な高校生活を送っていた二人はある日突然、不思議な魔法陣の光に包まれ、見知らぬ土地へ迷い込んでしまう。



そこは恐ろしい魔物が生息し、獣人やドワーフ、エルフといった多様な種族が存在する、まるでファンタジーのような世界。



異世界へと導かれた太一と凛は、ここで生き抜くために「冒険者」になることを決意するが、その適性検査で、二人が“チート”な魔力を持っていることが判明して……。

ある朝突然闇の力に目覚めた女子高生・吉田優子は一族にかけられた呪いをとくため魔法少女を倒すことになってしまった!!



だけど相手は命の恩人!?



そもそも全く勝てそうにない!?



ポンコツ系庶民派まぞくとクール系筋トレ魔法少女が織りなす日常系マジカルコメディーはじまります!!!

東京西部に位置する巨大な『学園都市』。総人口230万人を数え、その約8割を学生が占めるこの都市では、超能力開発のための特殊なカリキュラムが実施され、学生たちの能力は『無能力』から『超能力』までの六段階で評価されていた。



そんな学園都市で、能力者たちの頂点に君臨する最強の能力者・アクセラレータ。7人しかいない『超能力者』の中でも、飛び抜けた能力を誇る第一位は、その力ゆえに殺伐とした日常を送っていた。繰り返される常軌を逸した『実験』と、絶対的な力を求めた末に経験した敗北。その先に待っていた、とある少女――ラストオーダーとの出会いによって、運命が大きく変わることになる。



最強にして最凶の『悪』 ――アクセラレータが、学園都市の『闇』をなぎ払う!!

「マー君。これからお母さんと一緒にたくさん冒険しましょうね」



夢にまでみたゲーム世界に転送された高校生、大好真人だが、なぜか真人を溺愛する母親の真々子も付いてきて!?



母親同伴の新感覚冒険コメディ開幕!

その街には多くの神々が住まい、 その街の中心には地中奥深く――深淵へと至る『ダンジョン』が存在する。



その街の名は迷宮都市オラリオ。



女神ヘスティアと冒険者ベル・クラネルは、 相も変わらず主神とたったひとりの眷族という最小構成。



だが、世界最速のランクアップという偉業を成し遂げたベルには、 これまでにないほどの視線が注がれ始めていた――



迷宮・出逢い、そして冒険――



これは再び綴られ始めた、 ――少年が歩み、女神が記す【眷族の物語】――

56歳のサラリーマン、山下一夫(ヤマシタカズオ)が会社の会長から突然呼び出された!!



彼が知ったのは、日本経済の「裏」の顔――



雇った闘技者の格闘仕合でビジネスを決める企業同士の代理戦争。その名も、拳願仕合!!!!



謎の闘技者・十鬼蛇王馬の世話係に任命された一夫は拳願会会長の座を争い、日本一の<企業>と<闘技者>を決める「拳願絶命トーナメント」に参加することになる。



果たして、一夫と十鬼蛇王馬の運命は…!!??

宇宙への往来が当たり前になった近未来で、9名の少年少女たちが惑星キャンプへと旅立つ。



宇宙旅行に胸を躍らせながら出発した彼らを待ち受ける、予想外の事態とは……!?

彼女いない歴=年齢な普通の高校生、桐生慧輝に宛てられた突然のラブレター。



遂に彼女ができると喜んだものの、そこに差出人の名前はなく、しかも何故だか純白のパンツまで添えられていて……???



彼をとりまく可愛い女の子たちは誰もが怪しく、そしてちょっぴりワケあり風味!?



果たして“パンツを落としたシンデレラ”は誰なのか?謎が謎を呼び、変態まで呼び寄せてしまう、新感覚変態湧いてくる系ラブコメがはじまる……!!

もっと歌いたい、君のとなりで――。



好きだったはずのギターも、おもしろかったバスケも、くすんで見え始めたある日、上ノ山立夏は佐藤真冬と出会う。



日々の生活の中で音楽への情熱を失いかけていた立夏だったが、偶然聴いた真冬の歌が刺さり、2人の距離は変わり始める。

浪費する、青春――。



だいぶ偏差値が足りない田中(通称バカ)、BLに傾倒する菊池(通称:ヲタ)、無表情な才女・鷺宮(通称:ロボ)。個性派ぞろいのJKたちが“女子高生”を無駄に浪費する日常学園コメディ――。

ここは、博多のようで、博多でない街の、とある商店街。今日も美味しそうな出来事が巻き起こる!?食べ物の妖精たちの、どたばた日常劇!

未来がみえないまま高校に入学した遥馬はるま理久りくは、 グラウンドでふと目に入った、野生の獣のような動きに目を奪われる。 誰よりも高く跳び、早く駆け、トライを決める。



狩矢かりや光あきらがプレーするのは、かつて理久が諦めたラグビーだった。粗削りな走りに、思わずアドバイスをする理久。 その言葉で理久の中にあるラグビーへの熱を感じ取った光。頭脳<タクティクス>と肉体<フィジカル>、2人の出会いによって、理久の未来を新たな光が照らし始める…

2019年夏の番組改編期が近づいてきました。2018年夏は50本近い新作がありましたが、2019年はやや落ち着き、新番組は40本弱となっています。今期はオリジナルだと「Re:ゼロから始める異世界生活」の渡邊政治監督による「グランベルム」、「アルスラーン戦記」の阿部記之監督による「胡蝶綺 〜若き信長〜」があります。また、シリーズ5作目を数える「戦姫絶唱シンフォギアXV」、および「スタミュ」第3期もオリジナルものです。配信プラットフォームが絞り込まれた作品も少なくなく、特にNetflixの「7SEEDS」「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」「ケンガンアシュラ」は独占配信でTV放送がないため、視聴するためにはNetflix加入が必須です。以下、作品リストは放送・配信時期の近い順から並んでいます。視聴・録画時の参考にしてください。7SEEDS・放送情報Netflix:6/28(金)〜【独占配信】・作品情報別冊少女コミック、のちに月刊フラワーズに移籍して2001年から2017年まで連載された田村由美による漫画が原作。田村由美の作品では「BASARA」(1990年〜1998年 別冊少女コミック連載)が「LEGEND OF BASARA」のタイトルでアニメ化されている。アニメ評論家・藤津亮太氏によると「LEGEND OF BASARA」は独立局(UHF局)の深夜枠で初めて放送されたアニメだとのこと。監督は「18if」「ラストエグザイル-銀翼のファム- Over The Wishes」「犬とハサミは使いよう」の高橋幸雄。シリーズ構成は「SHOW BY ROCK!!」シリーズや「THE IDOLM@STER」「らき☆すた」の待田堂子。・スタッフ原作:田村由美監督:高橋幸雄助監督:相浦和也シリーズ構成:待田堂子脚本:待田堂子、森田繁、朱白あおいキャラクターデザイン:佐藤陽子総作画監督:佐藤陽子、齊藤佳子、芝田千紗プロップ・サブキャラクターデザイン:齊藤佳子クリーチャーデザイン・クリーチャー監修:乙幡忠志アクション・エフェクト監修:SNIPES美術デザイン:杉本あゆみ(千住工房)美術ボード:小林雅代(千住工房)美術監督:池田裕輔色彩設計:大西峰代特殊効果:入佐芽詠美撮影監督:浅川茂輝編集:齋藤朱里3DCG制作:OKINAWA GONZO3DCG制作協力:Type ZERO2Dデザイン・モニターワークス:荒木宏文音響監督:鶴岡陽太音響制作:楽音舎音楽制作:ユニバーサル ミュージック音楽:未知瑠アニメーション制作:GONZOコピーライト表記:©2019 田村由美・小学館/7SEEDS Project・キャスト岩清水ナツ:東山奈央青田嵐:福山潤麻井蝉丸:小西克幸早乙女牡丹:沢海陽子天道まつり:阿澄佳奈守宮ちまき:石田彰草刈螢:悠木碧百舌戸要:井上和彦末黒野花:日笠陽子雪間ハル:野島裕史角又万作:置鮎龍太郎新草ひばり:喜多村英梨鯛網ちさ:能登麻美子野火桃太郎:広橋涼甘茶藤子:伊藤静柳踏青:江川央生猪垣蘭:浅野まゆみ稲架秋ヲ:三宅健太鹿野くるみ:加隈亜衣荻原流星:石川界人梨本茜:小松未可子八巻朔也:阪口大助刈田葉月:星野貴紀十六夜良夜:津田健次郎新巻鷹弘:佐々木望鮫島吹雪:野島健児神楽坂美鶴:桑島法子安居:小野賢章涼:櫻井孝宏小瑠璃:千菅春香あゆ:嶋村侑鷭:寺島拓篤源五郎:佐藤拓也虹子:皆川純子卯浪:菅原正志貴士:速水奨茨木真亜久:興津和幸神酒マリア:寿美菜子Twitter:@7SEEDS_animeハッシュタグ:#7seedsED:majiko「WISH」アニメ『7SEEDS』本PV - YouTubeスタミュ(第3期)・放送情報TOKYO MX:7/1(月) 22:00〜U-NEXT:7/1(月) 22:00〜【地上波同時・独占配信】BS11:7/1(月) 23:30〜KBS京都:7/1(月) 24:00〜サンテレビ:7/1(月) 24:00〜・作品情報音楽の名門・綾薙学園を舞台に、ミュージカルの道に邁進する若者の姿を描くオリジナルアニメ。2015年秋に第1期、2017年春に第2期が放送され、本作が第3期。メインスタッフに変更はなく、監督は「黒子のバスケ」「銀河英雄伝説 Die Neue These」の多田俊介。シリーズ構成は「Code:Realize 〜創世の姫君〜」「コンビニカレシ」のハラダサヤカ。アニメーション制作は「ゆるキャン△」「覇穹 封神演義」のC-Station。・スタッフ企画・原案:ひなた凛監督:多田俊介シリーズ構成:ハラダサヤカキャラクターデザイン:渡邉亜彩美音楽:Ken Araiアニメーション制作:C-Stationコピーライト表記:© ひなた凛/スタミュ製作委員会・キャスト星谷悠太:花江夏樹那雪透:小野賢章月皇海斗:ランズベリー・アーサー天花寺翔:細谷佳正空閑愁:前野智昭辰己琉唯:岡本信彦申渡栄吾:内田雄馬戌峰誠士郎:興津和幸虎石和泉:KENN卯川晶:松岡禎丞揚羽陸:島崎信長蜂矢聡:高梨謙吾北原廉:梅原裕一郎南條聖:武内駿輔四季斗真:浪川大輔冬沢亮:斉藤壮馬春日野詩音:山下大輝入夏将志:逢坂良太千秋貴史:小西克幸Twitter:@hstar_muハッシュタグ:#スタミュOP:新里宏太「DREAM TOGETHER!!!」「スタミュ(第3期)」PV - YouTubeかつて神だった獣たちへ・放送情報TOKYO MX:7/1(月) 23:00〜BS11:7/1(月) 23:00〜FOD:7/1(月) 23:00〜【放送同時・独占配信】MBS:7/2(火) 27:30〜・作品情報原作は講談社「別冊少年マガジン」連載中のダークファンタジーマンガで、既刊9巻。略称は「かつ神」。監督は「はじめの一歩 New Challenger」「はじめの一歩 Rising」「彩雲国物語」の宍戸淳。シリーズ構成は「ゾンビランドサガ」の村越繁。アニメーション制作は「ユーリ!!! on ICE」「どろろ」のMAPPA。・スタッフ原作:めいびい監督:宍戸淳シリーズ構成:村越繁キャラクターデザイン・総作画監督:新沼大祐擬神兵デザイン監修:佐野誉幸色彩設計:鎌田千賀子美術監督:森川裕史撮影監督:三舟桃子編集:相原聡アニメーション制作:MAPPAコピーライト表記:©めいびい・講談社/かつ神製作委員会・キャストハンク:小西克幸シャール:加隈亜衣ケイン:中村悠一エレイン:能登麻美子クロード:石川界人ライザ:日笠陽子ミリエリア:市ノ瀬加那エリザベス:坂本真綾Twitter:@katsukami_animeハッシュタグ:#かつ神 #katsukamiOP:まふまふ「サクリファイス」ED:Gero×ARAKI「HHOOWWLL」TVアニメ『かつて神だった獣たちへ』ティザーPV - YouTubeわれしょ!〜我ら!小動物愛護委員会〜・放送情報チバテレビ:7/1(月) 25:00〜(「MUSE9」内で放送)・作品情報チバテレビで放送されるバラエティ番組「MUSE9」内で放送されるアニメで、全5話。YouTubeの「われしょ!プロジェクト」公式チャンネルを見ると、2015年時点で制作に入っていたことがうかがえる。なお、本編放送より前の2019年3月27日時点でスピンオフ作品「エイリは王さま!」の制作・放送が決定している。・スタッフ原作・脚本・キャラクターデザイン:天川亜美瑠主催・制作:有限会社ステラプロモーションキャスティング協力:株式会社アイエヌジー製作:我ら!小動物愛護委員会製作委員会コピーライト表記:© 天川亜美瑠/我ら小動物愛護委員会製作委員会・キャストリエ:鈴木由美アミル:石川咲姫ルミ:若菜莉子竹本みなみ:藤江れいなTwitter:@eifamiTVアニメ『われしょ!我ら小動物愛護委員会』PV 第一弾 - YouTube手品先輩・放送情報TOKYO MX:7/2(火) 23:00〜BS日テレ:7/2(火) 24:00〜MBS:7/2(火) 27:00〜・作品情報原作は講談社「ヤングマガジン」連載のギャグマンガで既刊5巻。原作者のアズは2015年に本作の読み切り版が「ヤングマガジン」に掲載され、その後、連載デビューしている。監督は「山田くんと7人の魔女」「うどんの国の金色毛鞠」「恋と嘘」「寄宿学校のジュリエット」と宅野誠起監督作品で助監督を務めてきた臼井文明。シリーズ構成は「うどんの国の金色毛鞠」「覇穹 封神演義」「恋愛暴君」で脚本を手がけた池田臨太郎。アニメーション制作は「テラフォーマーズ」「はねバド!」「ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。」のライデンフィルム。・スタッフ原作:アズ監督:臼井文明シリーズ構成:池田臨太郎キャラクターデザイン:伊藤依織子プロップデザイン:林志保美術設定:イノセユキエ美術監督:齋藤幸洋色彩設計:小野寺笑子撮影監督:志良堂勝規編集:吉武将人音響監督:鶴岡陽太音楽:はまたけしアニメーション制作:ライデンフィルム制作:NASコピーライト表記:©アズ・講談社/手品先輩製作委員会・キャスト先輩:本渡楓助手:市川蒼咲ちゃん:喜多村英梨斑さん:高橋李依まーくん:浪川大輔お姉ちゃん:茜屋日海夏Twitter:@tejina_senpaiハッシュタグ:#手品先輩OP:i☆Ris「FANTASTIC ILLUSION」ED:鈴木みのりアニメ「手品先輩」PV ー失敗版ー - YouTubeソウナンですか?・放送情報TOKYO MX:7/2(火) 23:15〜BS日テレ:7/2(火) 24:15〜MBS:7/2(火) 27:15〜・作品情報原作は講談社「ヤングマガジン」で連載中のマンガで、既刊4巻。2018年11月に「劇団ミスマガジン」第1回公演で「ソウナンですか?演劇版」として舞台化されている。監督・長山延好&シリーズ構成・待田堂子&アニメーション制作・Ezo'laは2018年夏放送の「ハッピーシュガーライフ」のタッグでもある。・スタッフ原作:岡本健太郎漫画:さがら梨々監督:長山延好シリーズ構成・脚本:待田堂子キャラクターデザイン:西尾淳之介プロップデザイン:佐藤玲子コンセプトアート・美術設定:佐久間昇美術監督:西倉力色彩設計:小川由美香撮影監督:伊藤康行編集:岡祐二音響監督:菅原輝明音楽:立山秋航アニメーション制作:Ezo'la制作:NASコピーライト表記:©岡本健太郎・さがら梨々・講談社/ソウナンですか?製作委員会・キャスト鬼島ほまれ:M・A・O鈴森明日香:河野ひより天谷睦:安野希世乃九条紫音:和氣あず未鬼島丈一:大塚明夫Twitter:@sounan_desukaハッシュタグ:#ソウナンですか #sndkOP:あほむし(CV. M・A・O、河野ひより、安野希世乃、和氣あず未)「ココハドコ」ED:安野希世乃「生きる」アニメ「ソウナンですか?」PV - YouTubeダンベル何キロ持てる?・放送情報AT-X:7/3(水) 22:30〜ほかTOKYO MX:7/3(水) 23:30〜KBS京都:7/3(水) 24:00〜サンテレビ:7/3(水) 24:00〜テレビ愛知:7/3(水) 26:05〜BS11:7/4(木) 24:30〜・作品情報食べることが大好きな女子高生・紗倉ひびきは、友人の心ない一言を受けて夏休みまでに痩せることを決意する。しかし一人では運動が続けられず、トレーニングジムに足を運ぶ。ジムで同級生のカリスマ美少女生徒会長・奏流院朱美と出会ったひびきは、深くて楽しい筋トレの世界へと足を踏み入れていく。「見るプロテイン!!」を標榜する「JK筋トレコメディ」。原作は「マンガワン」連載作品で、既刊6巻。原作者のサンドロビッチ・ヤバ子が手がける「ケンガンアシュラ」も同じ時期のアニメ化となる。監督は「月刊少女野崎くん」「マジきゅんっ!ルネッサンス」「多田くんは恋をしない」の山みつえ。シリーズ構成は「CLANNAD」「未確認で進行形」「NEW GAME!」の志茂文彦。アニメーション制作は「ゆるゆり」「刀剣乱舞-花丸-」「世話やきキツネの仙狐さん」の動画工房。・スタッフ原作:サンドロビッチ・ヤバ子作画:MAAM監督:山崎みつえシリーズ構成・脚本:志茂文彦キャラクターデザイン:菊池愛プロップデザイン:中島千明、松本恵美術設定:高橋武之美術監督:杉浦美穂色彩設計:真壁源太撮影監督:伊藤邦彦編集:武宮むつみ音楽:橋本由香利音響監督:山みつえ音響効果:白石唯果(いいな)録音調整:早野利宏録音助手:篠原茉莉キャスティングマネージャー:谷村誠(プロ・フィット)音響制作・録音スタジオ:デルファイサウンドアニメーション制作:動画工房製作:シルバーマンジムコピーライト表記:©2019 サンドロビッチ・ヤバ子,MAAM・小学館/シルバーマンジム・キャスト紗倉ひびき:ファイルーズあい奏流院朱美:雨宮天上原彩也香:石上静香ジーナ・ボイド:東山奈央立花里美:堀江由衣街雄鳴造:石川界人ナレーション:玄田哲章Twitter:@dumbbell_animeハッシュタグ:#ダンベルOP:紗倉ひびき(ファイルーズあい)&街雄鳴造(石川界人) 「お願いマッスル」ED:街雄鳴造(石川界人)「マッチョアネーム?」『ダンベル何キロ持てる?』ティザーPV - YouTube魔王様、リトライ!・放送情報TOKYO MX:7/3(水) 24:00〜BSフジ:7/8(月) 24:00〜・作品情報原作は2016年10月から連載された小説で、2017年に双葉社・モンスター文庫で書籍化(イラスト:緒方剛志)されて3巻まで刊行されたのち、2018年に双葉社・Mノベルスから新装版(イラスト:飯野まこと)が刊行されている。既刊3巻。また、身ノ丈あまるによる漫画版がWEBコミックアクションに連載されていて、こちらも既刊3巻。監督は「はいたい七葉」や「ハマトラ」シリーズディレクターの木村寛。シリーズ構成は「テイルズ オブ」シリーズのキャラクターがデフォルメ化されたアニメ「ているず おぶ ホームルーム」の谷崎央佳。アニメーション制作は「踏切時間」のEKACHI EPILKA。・スタッフ原作:神埼黒音監督:木村寛シリーズ構成:谷崎央佳キャラクター原案:飯野まことキャラクターデザイン:中山知世アニメーション制作:EKACHI EPILKAコピーライト表記:© 神埼黒音/双葉社・「魔王様、リトライ!」製作委員会・キャスト九内伯斗(大野晶):津田健次郎アク:高尾奏音ルナ・エレガント:石原夏織キラー・クイーン:戸松遥エンジェル・ホワイト:豊崎愛生桐野悠:佐藤利奈ミカン:生天目仁美ユキカゼ:徳井青空Twitter:@maousama_animeハッシュタグ:#魔王様リトライOP:石原夏織「TEMPEST」ED:東城陽奏「NEW」TVアニメ「魔王様、リトライ!」特報 - YouTubeうちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。・放送情報TOKYO MX:7/4(木) 23:30〜BS11:7/4(木) 23:30〜U-NEXT:7/4(木) 23:30〜【地上波同時・独占配信】AT-X:7/5(金) 21:00〜ほかJ:COMテレビ:7/6(土) 25:00〜とちぎテレビ:7/10(水) 23:00〜・作品情報ホビージャパン50周年記念作品。原作は「小説家になろう」で2014年8月から2017年8月にかけて連載された小説。HJノベルスで書籍化されていて、既刊8巻。ほた。作画の漫画版はComicWalker連載中で、既刊4巻。略称は「うちの娘。」。監督は「異世界はスマートフォンとともに。」「温泉幼精ハコネちゃん」「ひめゴト」の柳瀬雄之。シリーズ構成・脚本は「寄宿学校のジュリエット」「七星のスバル」「新妹魔王の契約者」の吉岡たかを。アニメーション制作のMAHO FILMは「温泉幼精ハコネちゃん」「異世界はスマートフォンとともに。」の村田淳司プロデューサーが制作スタッフとともに設立した新会社。・スタッフ原作:CHIROLU監督:柳瀬雄之シリーズ構成・脚本:吉岡たかをキャラクター原案:景・トリュフデザイン協力:ほた。(MFC/KADOKAWA)キャラクターデザイン・総作画監督:西田美弥子、舛舘俊秀、出口花穂プロップデザイン:大久保富彦、児玉萌、大場優子、小池瞳子色彩設計:渡辺亜紀美術監督・美術設計:柴田聡撮影監督:山根裕二郎編集:小峰博美音楽:横関公太音響監督:土屋雅紀アニメーション制作:MAHO FILMコピーライト表記:© CHIROLU・ホビージャパン/白金の妖精姫を見守る会・キャストラティナ:高尾奏音デイル:岡本信彦ケニス:小山剛志リタ:沼倉愛美クロエ:桑原由気シルビア:高野麻里佳ルディ:田村睦心マルセル:広瀬ゆうきアントニー:福原かつみTwitter:@uchinoko_animeハッシュタグ:#うちの娘OP:ラティナ(高尾奏音)「I'm with you」ED:デイル(岡本信彦)「This is 勇者, but 残念!?」TVアニメ『うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。』第2弾PV - YouTubeDr.STONE・放送情報TOKYO MX:7/5(金) 22:00〜KBS京都:7/5(金) 22:30〜サンテレビ:7/5(金) 23:30〜BS11:7/5(金) 23:30〜dアニメストア:7/5(金) 24:00〜【最速配信】TVQ九州放送:7/8(月) 26:00〜テレビ愛知:7/8(月) 26:05〜テレビ北海道:7/9(火) 26:35〜東北放送・作品情報原作は「アイシールド21」原作担当の稲垣理一郎とヤングマガジンで約3年間「ORIGIN」を連載したBoichiが組み、「週刊少年ジャンプ」に2017年から連載中のSFマンガ。2019年7月4日(木)に最新11巻が発売予定。監督は「メイドインアビス」助監督の飯野慎也。シリーズ構成は「ポプテピピック」構成・脚本の木戸雄一郎。アニメーション制作は「八月のシンデレラナイン」「ALL OUT!!」「神様はじめました」のトムス・エンタテインメント。・スタッフ原作:稲垣理一郎・Boichi監督:飯野慎也シリーズ構成・脚本:木戸雄一郎キャラクターデザイン:岩佐裕子音楽:加藤達也、堤博明、YUKI KANESAKAアニメーション制作:トムス・エンタテインメントコピーライト表記:©米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会・キャスト千空:小林裕介大木大樹:古川慎小川杠:市ノ瀬加那獅子王司:中村悠一クロム:佐藤元コハク:沼倉愛美金狼:前野智昭銀狼:村瀬歩ルリ:上田麗奈スイカ:高橋花林あさぎりゲン:河西健吾カセキ:麦人Twitter:@STONE_anime_offハッシュタグ:#ドクターストーンOP:BURNOUT SYNDROMES「Good Morning World!」ED:Rude-α「LIFE」TVアニメ 「Dr.STONE」 ティザーPV第2弾<石の世界(ストーンワールド)編> - YouTube炎炎ノ消防隊・放送情報MBS・TBS系全国28局:7/5(金) 25:25〜(MBS、TBS、北海道放送、青森テレビ、IBC岩手放送、テレビユー山形、東北放送、テレビユー福島、テレビ山梨、新潟放送、信越放送、静岡放送、チューリップテレビ、北陸放送、CBC、テレビ高知、あいテレビ、RSK山陽放送、山陰放送、中国放送、テレビ山口、RKB毎日放送、長崎放送、熊本放送、大分放送、宮崎放送、南日本放送、琉球放送)・作品情報MBS・TBS系列全国28局ネットで放送される深夜アニメ「スーパーアニメイズム」枠の第1弾作品。原作は「ソウルイーター」の大久保篤が「週刊少年マガジン」で連載のマンガ。既刊16巻。監督は「メカクシティアクターズ」「クビキリサイクル」の八瀬祐樹。シリーズ構成のヅ膤拇佑浪甬遒竜嗚槊鬚覆匹不明。アニメーション制作は「ジョジョの奇妙な冒険」「はたらく細胞」のdavid production。・スタッフ原作:大久保篤監督:八瀬祐樹シリーズ構成:ヅ膤拇キャラクターデザイン:守岡英行アニメーション制作:david productionコピーライト表記:© 大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課・キャスト森羅日下部:梶原岳人アーサー・ボイル:小林裕介秋樽桜備:中井和哉武久火縄:鈴村健一茉希尾瀬:上條沙恵子アイリス:M・A・Oレオナルド・バーンズ:楠大典カリム・フラム:興津和幸フォイェン・リィ:日野聡烈火星宮:関智一環古達:悠木碧武能登:小西克幸プリンセス火華:Lynnトオル岸理:河西健吾新門紅丸:宮野真守相模屋紺炉:前野智昭ジョーカー:津田健次郎ヴィクトル・リヒト:阪口大助Twitter:@FireForce_PRハッシュタグ:#炎炎ノ消防隊TVアニメ『炎炎ノ消防隊』第二弾ティザーPV - YouTubeグランベルム・放送情報MBS:7/5(金) 25:55〜TBS:7/5(金) 25:55〜BS-TBS:7/6(土) 25:00〜AT-X:7/9(火) 23:30〜ほかアニメイズム枠・作品情報「Re:ゼロから始める異世界生活」の監督・渡邊政治&キャラクター原案・大塚真一郎に、シリーズ構成として「ラブライブ! School idol project」「宇宙よりも遠い場所」「響け!ユーフォニアム」の花田十輝が加わったオリジナルアニメ。アニメーション制作は「わかば*ガール」「こみっくがーるず」のNexusが担当。・スタッフ原作:ProjectGRANBELM監督:渡邊政治シリーズ構成:花田十輝キャラクター原案:大塚真一郎キャラクターデザイン:今中敬アルマノクスデザイン:ジミーストーン音楽:末廣健一郎プロデュース:infiniteアニメーション制作:Nexusコピーライト表記:©ProjectGRANBELM・キャスト小日向満月:島袋美由利新月エルネスタ深海:種敦美アンナ・フーゴ:日笠陽子林寧々:久保ユリカ袴田水晶:悠木碧ロサ:赤千夏小日向希望:赤尾ひかるTwitter:@granbelmハッシュタグ:#granbelm #グランベルムOP:藍井エイル「月を追う真夜中」ED:Uru「願い」TVアニメ「グランベルム」オープニングPV|2019年7月5日放送開始 - YouTubeヴィンランド・サガ・放送情報Amazon Prime Video:7/6(土) 24:00ごろ〜(第1話特別拡大版)【先行配信・独占配信】NHK総合:7/7(日) 24:10〜(3話一挙放送)NHK総合(関西地方)):7/7(日) 24:45〜(3話一挙放送)Amazon Prime Video:7/7(日) 25:40ごろ〜(第2話・第3話)・作品情報原作は「プラネテス」で知られる幸村誠のマンガ。2005年4月から「週刊少年マガジン」で連載が始まり、2005年12月からは「アフタヌーン」に移籍して連載が続いている。単行本は既刊21巻。監督は「いぬやしき」監督で「進撃の巨人」「オーバーロード」「ノーゲーム・ノーライフ」3D監督の籔田修平。シリーズ構成は「いぬやしき」「BANANA FISH」「亜人」の瀬古浩司。アニメーション制作は「進撃の巨人」「甲鉄城のカバネリ」「鬼灯の冷徹」のWIT STUDIO。・スタッフ原作:幸村誠監督:籔田修平シリーズ構成:瀬古浩司脚本:瀬古浩司、猪原健太キャラクターデザイン:阿比留隆彦美術:Bamboo特殊効果:MADBOX色彩設計:橋本賢美術監督:竹田悠介美術ボード:平林いずみ、大貫賢太郎撮影監督:川下裕樹撮影:MADBOX編集:木村佳史子3DCG監督:竹鼻まゆ3D CGI:Chiptuneデジタルワーク:荒木宏文音響監督:はたしょう二音響制作:サウンドチーム・ドンファン音楽:やまだ豊制作:WIT STUDIO製作:ヴィンランド・サガ製作委員会コピーライト表記:©幸村誠・講談社/ヴィンランド・サガ製作委員会・キャストトルフィン:石上静香(幼少期)、上村祐翔(青年期)トールズ:松田健一郎アシェラッド:内田直哉クヌート:小野賢章トルケル:大塚明夫ビョルン:安元洋貴Twitter:@V_SAGA_ANIMEハッシュタグ:#VINLAND_SAGATVアニメ「ヴィンランド・サガ 」第2弾アニメPV - YouTubeロード・エルメロイ鏡い了件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-・放送情報TOKYO MX:7/6(土) 24:00〜BS11:7/6(土) 24:00〜群馬テレビ:7/6(土) 24:00〜とちぎテレビ:7/6(土) 24:00〜MBS:7/6(土) 27:08〜AT-X:7/8(月) 23:00〜ほか・作品情報原作は「レンタルマギカ」「創神と喪神のマギウス」「クロス×レガリア」などの著作で知られる三田誠による、「Fate」シリーズのスピンオフ小説。全10巻。2018年12月31日放送の「Fate Project 大晦日TVスペシャル2018」の中で「EPISODE 0 墓守と猫と魔術師」が先行放送された。監督は「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」「やがて君になる」の加藤誠。シリーズ構成は「ケイオスドラゴン 赤竜戦役」の小太刀右京。アニメーション制作は「Re:CREATORS」「アイドリッシュセブン」のTROYCA。・スタッフ原作:三田誠、TYPE-MOONキャラクター原案:坂本みねぢ監督:加藤誠シリーズ構成:小太刀右京キャラクターデザイン:中井準スーパーバイザー:あおきえいプロップデザイン:江間一隆魔術考証:三輪清宗美術監督:伊藤聖(スタジオARA)美術設定:坂本竜(ビック・スタジオ)色彩設計:篠原真理子撮影監督:加藤友宜CGディレクター:井口光隆編集:右山章太アニメーションプロデューサー:長野敏之音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセル音楽:梶浦由記制作:TROYCAコピーライト表記:© 三田誠・TYPE-MOON / LEMPC・キャストロード・エルメロイII世:浪川大輔グレイ:上田麗奈アッド:小野大輔ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ:水瀬いのりフラット・エスカルドス:松岡禎丞スヴィン・グラシュエート:山下誠一郎カウレス・フォルヴェッジ:小林裕介メルヴィン・ウェインズ:平川大輔ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト:伊藤静Twitter:@elmelloi_animeハッシュタグ:#事件簿アニメOP:ASCATVアニメ「ロード・エルメロイ鏡い了件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」第2弾PV │ 2019年7月より放送開始予定 - YouTube戦姫絶唱シンフォギアXVエクシヴ・放送情報TOKYO MX:7/6(土) 25:00〜BS11:7/6(土) 25:00〜テレビ愛知:7/6(土) 25:50〜MBS:7/6(土) 26:38〜AT-X:7/9(火) 21:30〜ほか・作品情報サウンドプロデュースグループ「Elements Garden」の上松範康代表と「ワイルドアームズ」などを手がけてきた金子彰史が、「歌曲と物語の融合」を目指し、2012年1月から展開してきたオリジナルアニメ「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズの5作目であり、TVシリーズ堂々完結の集大成。監督は2作目「戦姫絶唱シンフォギアG」以降の作品を担当している小野勝巳。シリーズ構成は原作者でもある金子彰史。アニメーション制作は「マクロス」シリーズや「アクエリオン」シリーズでも知られるサテライト。なお、2019年6月27日(木)にTOHOシネマズ新宿で第1話のプレミア上映会が開催される。出演者は立花響役の悠木碧、マリア・カデンツァヴナ・イヴ役の日笠陽子、小日向未来役の井口裕香、風鳴弦十郎役の石川英郎。チケットは6月12日(土)11時からプレリザーブ受付開始。・スタッフ原作:上松範康、金子彰史監督:小野勝巳シリーズ構成:金子彰史音楽プロデューサー:上松範康音楽:Elements Gardenキャラクター原案:吉井ダンキャラクターデザイン・総作画監督:藤本さとる副監督:光田史亮アルカ・ノイズデザイン:光田史亮総作画監督:椛島洋介、普津澤時ェ門アクションディレクター:式地幸喜、杉江敏治、中小路佳毅、眦莵之メインアニメーター:大久保義之、坂本俊太、ハニューメカニックデザイン:大河広行、川原智弘美術デザイン:ニエム・ヴィンセント、ロキャテリ・ロイック、ルガル・ヤン、ギヨーム・ジョアナ、小山真由子美術監督:渡辺幸浩、菊地明子色彩設計:篠原愛子CGディレクター:森野浩典撮影監督:志村豪2Dワークス:影山慈郎特殊効果:飯田彩佳編集:兼重涼子音響監督:本山哲アニメーション制作:サテライト製作:Project シンフォギアXVコピーライト表記:©Project シンフォギアXV・キャスト立花響:悠木碧風鳴翼:水樹奈々雪音クリス:高垣彩陽マリア・カデンツァヴナ・イヴ:日笠陽子月読調:南條愛乃暁切歌:茅野愛衣小日向未来:井口裕香エルフナイン:久野美咲風鳴弦十郎:石川英郎緒川慎次:保志総一朗藤尭朔也:赤羽根健治友里あおい:瀬戸麻沙美ヴァネッサ:M・A・Oミラアルク:愛美エルザ:市ノ瀬加那風鳴八紘:山路和弘風鳴訃堂:麦人Twitter:@SYMPHOGEARハッシュタグ:#symphogearOP:水樹奈々「METANOIA」ED:高垣彩陽「Lasting Song」「戦姫絶唱シンフォギアXV」PV - YouTube荒ぶる季節の乙女どもよ。・放送情報MBS:7/5(金) 26:25〜TBS:7/5(金) 26:25〜BS-TBS:7/6(土) 25:30〜AT-X:7/8(月) 22:30〜ほか・作品情報男前の幼なじみがいる妄想女子・小野寺和紗、「掃き溜めに鶴」と称されるミステリアス美少女・菅原新菜、和紗の親友でこれまで恋をしたことがない須藤百々子、すでに出版社への持ち込みも行い「謎の作家さんオーラ」を出す本郷ひと葉、文学を愛するやや潔癖気味の曾根崎り香。文芸部の5人は年頃なので「性」の話題にも興味津々。ある日、「死ぬ前にしたいこと」で盛り上がる中に投じられた一言から、彼女たちは「性」に振り回されていくことになる。原作は講談社「別冊少年マガジン」で連載中の漫画。既刊6巻。公式略称は「荒乙(あらおと)」。原作者は「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」「ひそねとまそたん」などで知られる脚本家の岡田麿里で、本作でも脚本を担当する。監督は「花咲くいろは」「ストレンヂア 無皇刃譚」「天狼 Sirius the Jaeger」の安藤真裕と、「いつだって僕らの恋は10センチだった。」「Fate/Grand Order-MOONLIGHT/LOSTROOM-」の塚田拓郎が共同で行う。アニメーション制作は「いつだって僕らの恋は10センチだった。」「RELEASE THE SPYCE」のLay-duce。・スタッフ原作:岡田麿里、絵本奈央監督:安藤真裕、塚田拓郎脚本:岡田麿里キャラクターデザイン・総作画監督:石井かおり音楽:日向萌美術監督:中久木孝将、中尾陽子色彩設計:山崎朋子撮影監督:長田雄一郎音響監督:郷文裕貴編集:盒曲アニメーションプロデューサー:米内則智アニメーション制作:Lay-duceコピーライト表記:© 岡田麿里・絵本奈央・講談社/荒乙製作委員会・キャスト小野寺和紗:河野ひより菅原新菜:安済知佳須藤百々子:麻倉もも本郷ひと葉:黒沢ともよ曾根崎り香:上坂すみれ典元泉:土屋神葉Twitter:@araotoprojectハッシュタグ:#荒乙OP:CHICO with HoneyWorks「乙女どもよ。」ED:麻倉ももTVアニメ「荒ぶる季節の乙女どもよ。」第1弾PV - YouTubeナカノヒトゲノム【実況中】・放送情報AT-X:7/7(日) 22:00〜ほかTOKYO MX:7/7(日) 24:30〜BS11:7/7(日) 24:30〜KBS京都:7/7(日) 24:45〜サンテレビ:7/7(日) 25:00〜テレビ愛知:7/9(火) 26:35〜・作品情報原作は「ジーンピクシブ」掲載のウェブマンガで、既刊8巻。監督・大沼心&シリーズ構成・下山健人&アニメーション制作・SILVER LINK.は「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」のタッグ。6月17日(月)に放送記念特番がYouTube Liveで配信される。出演者は入出アカツキ役・山下大輝、更屋敷カリン役・鬼頭明里、駆堂アンヤ役・畠中祐。・スタッフ原作:おそら監督:大沼心シリーズ構成:下山健人キャラクターデザイン:盒郷雉プロップデザイン:佐藤秋子メインアニメーター:藤田亜耶乃美術監督:片平真司(スタジオアカンサス)色彩設計:月野えりか撮影監督:新谷優子、菊池優太郎編集:近藤勇二(REAL-T)音響監督:土屋雅紀音響効果:倉橋裕宗音響制作:ビットプロモーション音楽:佐藤純一(fhána)、TEAM WHIM音楽プロデューサー:佐藤純之介、佐藤純一(fhána)音楽制作:ランティスアニメーション制作:SILVER LINK.製作:ナカノヒトゲノム【実況中】製作委員会コピーライト表記:©2019 おそら/KADOKAWA/ナカノヒトゲノム【実況中】製作委員会・キャスト入出アカツキ:山下大輝更屋敷カリン:鬼頭明里鬼ヶ崎カイコク:佐藤拓也駆堂アンヤ:畠中祐忍霧ザクロ:内山昂輝伊奈葉ヒミコ:石見舞菜香逢河マキノ:寺島拓篤路々森ユズ:名塚佳織パカ:津田健次郎Twitter:@nhg_animeハッシュタグ:#ナカノヒトゲノム # #ナカゲノOP:畠中祐「not GAME」ED:fhána「僕を見つけて」TVアニメ「ナカノヒトゲノム【実況中】」第二弾PV - YouTubeRe:ステージ! ドリームデイズ♪・放送情報TOKYO MX:7/7(日) 22:00〜BSフジ:7/9(火) 24:00〜AT-X:7/11(木) 23:30〜ほか・作品情報月刊コンプティークとポニーキャニオンが手がけるメディアミックスプロジェクト「Re:ステージ!」のアニメ化作品。2015年から月刊コンプティークに小説が連載されていて、既刊3巻。2016年3月から作中ユニットのCD展開が始まり、2017年6月には1stライブも開催された。アニメ化は2018年7月の2ndライブで発表された。ちなみに、月刊コンプティークを発行しているKADOKAWAの発行する電撃G's magazineでは、サンライズ、バンダイナムコアーツと組んで「ラブライブ!」シリーズを展開している。監督は「アイシールド21(後半)」「あっくんとカノジョ」の片貝慎。シリーズ構成は小説著者のteam yoree.名義。アニメーション制作は「あっくんとカノジョ」「狐狸之声」のゆめ太カンパニーと「十二大戦」のグラフィニカ。・スタッフ監督:片貝慎キャラクターデザイン:谷口元浩キャラクター原案:和泉つばすシリーズ構成:team yoree.美術監督:内藤健美術設定:大平司色彩設計:松森より子プロップデザイン:大谷道子3Dディレクター:茅野巧斗撮影監督:林昭夫編集:須藤瞳音楽:KOHTA YAMAMOTO音楽制作:ポニーキャニオン音響監督:亀山俊樹アニメーション制作:ゆめ太カンパニー、グラフィニカコピーライト表記:ⒸRe:ステージ! ドリームデイズ♪ 製作委員会・キャスト・KiRaRe式宮舞菜:牧野天音月坂紗由:鬼頭明里市杵島瑞葉:田澤茉純柊かえ:立花芽恵夢本城香澄:岩橋由佳長谷川みい:空見ゆき・オルタンシア伊津村紫:小澤亜李伊津村陽花:花守ゆみり・ステラマリス式宮碧音:高橋未奈美一条瑠夏:諏訪彩花岬珊瑚:田中あいみ・トロワアンジュ白鳥天葉:日岡なつみ帆風奏:阿部里果緋村那岐咲:長妻樹里・テトラルキア坂東美久龍:山田奈都美西館ハク:佐藤実季南風野朱莉:高柳知葉城北玄刃:西田望見Twitter:@rst_projectハッシュタグ:#リステOP:KiRaRe「Don’t think,スマイル!!」TVアニメ「Re:ステージ! ドリームデイズ♪」PV第2弾 - YouTubeあんさんぶるスターズ!・放送情報TOKYO MX:7/7(日) 22:30〜KBS京都:7/7(日) 23:00〜サンテレビ:7/7(日) 24:30〜テレビ愛知:7/7(日) 26:05〜BS11:7/9(火) 24:00〜・作品情報男性アイドルの育成に特化した私立夢ノ咲学院では、アイドルたちがお互いに競い合うライブイベント『ドリフェス』が開催されていたが、その内実は学院の秩序という名の権力に支配されていた。アイドルユニット『Trickstar』を組んでトップアイドルを目指している氷鷹北斗・明星スバル・遊木真・衣更真緒の4人は、学園の闇の中心である生徒会に、改革を求めて挑もうとしていた。原作は2015年春から展開されているスマートフォン向けのアイドル育成ゲーム。公式略称は「あんスタ」。アニメ化は2015年12月に行われたニコニコ生放送の中で発表され、2017年放送予定となっていたが延期となり、改めて2019年夏放送となった。監督の「櫓下純白」は過去の担当作品が見当たらず、共同ペンネームか誰かの偽名ではないかといわれている。シリーズディレクターは「ジョジョの奇妙な冒険」ビジュアルディレクターや「少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 49-」EDアニメーション担当のソエジマヤスフミ。シリーズ構成はゲーム版のメインシナリオ担当である日日日。アニメーション制作は「ジョジョの奇妙な冒険」「はたらく細胞」のdavid production。・スタッフ原作:Happy Elements(カカリアスタジオ)監督:櫓下純白シリーズディレクター:ソエジマヤスフミシリーズ構成:日日日チーフライター:猪爪慎一キャラクター原案:Happy Elements(カカリアスタジオ)キャラクターデザイン:飯塚晴子、下谷智之、長田絵里美術監督:山根左帆色彩設計:鈴木依里3D監督:日下大輔撮影監督:上條智也編集:長谷川舞音楽プロデューサー:桑原聖音楽:加藤達也音響監督:濱野高年アニメーション制作:david production製作:あんスタ!アニメ製作委員会コピーライト表記:©Happy Elements K.K/あんスタ!アニメ製作委員会・キャスト・Trickstar氷鷹北斗:前野智昭明星スバル:柿原徹也遊木真:森久保祥太郎衣更真緒:梶裕貴・fine天祥院英智:緑川光日々樹渉:江口拓也姫宮桃李:村瀬歩伏見弓弦:橋本晃太朗・紅月蓮巳敬人:梅原裕一郎鬼龍紅郎:神尾晋一郎神崎颯馬:神永圭佑・UNDEAD朔間零:増田俊樹羽風薫:細貝圭大神晃牙:小野友樹乙狩アドニス:羽多野渉・Knights月永レオ:浅沼晋太郎瀬名泉:伊藤マサミ朔間凛月:山下大輝鳴上嵐:北村諒朱桜司:土田玲央・流星隊守沢千秋:帆世雄一深海奏汰:西山宏太朗南雲鉄虎:中島ヨシキ高峯翠:渡辺拓海仙石忍:新田杏樹・Ra*bits仁兎なずな:米内佑希天満光:池田純矢真白友也:比留間俊哉紫之創:高坂知也・2wink葵ひなた:斉藤壮馬葵ゆうた:斉藤壮馬・Valkyrie斎宮宗:高橋広樹影片みか:大須賀純・Switch逆先夏目:野島健児青葉つむぎ:石川界人春川宙:山本和臣・MaM三毛縞斑:鳥海浩輔・Eden乱凪砂:諏訪部順一七種茨:逢坂良太巴日和:花江夏樹漣ジュン:内田雄馬・教師佐賀美陣:樋柴智康椚章臣:駒田航TVアニメ「あんさんぶるスターズ!」第1弾PV - YouTubeからかい上手の高木さん2・放送情報TOKYO MX:7/7(日) 23:30〜AT-X:7/8(月) 22:00〜ほか読売テレビ:7/8(月) 26:29〜BS日テレ:7/9(火) 23:30〜J:COMテレビ:7/10(水) 23:30〜・作品情報原作は小学館「ゲッサンmini」、のち「ゲッサン」に移籍して連載中の山本崇一朗によるラブコメマンガ。既刊10巻。スピンオフとして、結婚後の2人を描く「からかい上手の(元)高木さん」(作:稲葉光史)が「マンガワン」で連載中、既刊5巻。また、2人のクラスメイト・天川ユカリを主人公とした「恋に恋するユカリちゃん」(作:寿々ゆうま)が「ゲッサン」で連載中、既刊3巻。この「恋に恋するユカリちゃん」は、原作者が読売中高生新聞に1年間連載していた「あしたは土曜日」の実質的なリメイク作品。アニメスタッフは基本的に前作を引き継いでいて、監督は「ひなろじ〜from Luck&Logic〜」の赤城博昭、アニメーション制作は「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」「妖怪アパートの幽雅な日常」のシンエイ動画。シリーズ構成の横手美智子は本作では担当を外れていて、そもそもシリーズ構成の役職表記がなくなっている。・スタッフ原作:山本崇一朗監督:赤城博昭副監督:宇根信也脚本:加藤還一、伊丹あき、福田裕子キャラクターデザイン:高野綾サブキャラクターデザイン:茂木琢次、近藤奈都子総作画監督:茂木琢次、近藤奈都子、諏訪壮大、高野綾音楽:堤博明アニメーション制作:シンエイ動画コピーライト表記:©2019 山本崇一朗・小学館/ からかい上手の高木さん2製作委員会・キャスト高木さん:高橋李依西片:梶裕貴Twitter:@takagi3_animeハッシュタグ:#高木さんめOP:大原ゆい子「ゼロセンチメートル」TVアニメ『からかい上手の高木さん2』PV第1弾 - YouTube指先から本気の熱情-幼なじみは消防士-・放送情報TOKYO MX:7/7(日)25:00〜ComicFestaアニメ:7/7(日)24:00〜(通常版無料、完全版有料)ほか公式YouTubeチャンネル、ニコニコ動画、JOYSOUNDにて通常版のみ配信・作品情報原作はComicFestaで配信されている「絶対領域R!」レーベルの「指先から本気の熱情〜チャラ男消防士はまっすぐな目で私を抱いた〜」で、既刊12巻。「僧侶と交わる色欲の夜に…」から始まったComicFesta作品アニメの10作目。監督はアダルトアニメ「独蛾 THE ANIMATION」「ツンえむ!〜ぎゅっと縛って指導して〜THE ANIMATION」のわたせとしひろ。・スタッフ原作:川野タニシ監督:わたせとしひろ脚本:蜻蛉キャラクターデザイン:佐藤勝行音響監督:えのもとたかひろ音響制作:スタジオマウスアニメーション制作:studio HōKIBOSHI製作:彗星社コピーライト表記:© 川野タニシ/Suiseisha Inc.・キャスト水野颯馬:伊東健人(通常版)/マーガリン天狗(完全版)藤橋涼:高森奈津美(通常版)/桃山いおん(完全版)泉友貴:高塚智人(通常版)/井伊筋肉(完全版)羽瀬淳:駒田航(通常版)/あさぎ夕(完全版)渡辺翠:本多真梨子(通常版)/青葉りんご(完全版)篠田彩子:井澤詩織(通常版)/月野きいろ(完全版)笹原恵美:原嶋あかり(通常版)/鹿瀬紫卯(完全版)Twitter:@ComicFestaAnimeハッシュタグ:#ゆびねつ #BEM・放送情報テレビ東京:7/7(日) 25:35〜テレビ愛知:7/7(日) 25:35〜テレビ大阪:7/8(月) 25:05〜・作品情報湾港都市「リブラシティ」は、政治・経済・文化の中心であり富の集まる集した「アッパータウン」と、汚職や犯罪に溢れる「アウドサイド」、その2つのエリアを分かつ巨大な運河と1本の端で構成されていた。「アッパータウン」から「アウトサイド」に赴任した若き女性刑事・ソニアは、数々の事件を追う中で人間を守るために戦う醜い姿の3人と出会う。人間に仇為す悪を倒すことで人間になろうとする「ベム」、人間を理解することで人間になろうとする「ベラ」、人間や世間を達観しゲームに没頭する「ベロ」の妖怪人間3人は、人間のために戦っても決して人間に受け入れられることはなかった。そんな3人を探す存在がいた。リブラシティを裏で牛耳る「見えざる議会」を操り、ベムたちを確保しようとする彼女の目的は果たして。1968年から1969年にかけて放送された「妖怪人間ベム」を原作とする完全新作アニメ。2006年にも完全新作が作られたほか、2017年から2018年にかけて「俺たちゃ妖怪人間」としてギャグアニメ化されている。監督は「クロスファイト ビーダマン」「劇場版メタルファイト ベイブレードVS太陽 灼熱の侵略者ソルブレイズ」の小高義規。シリーズ構成は「ヘボット!」「キャプテン翼」「MIX」の冨岡淳広。アニメーション制作は「ちるらん にぶんの壱」「ソードガイ The Animation」のランドック・スタジオ。・スタッフ原作:ADKエモーションズ企画:NASプロジェクト協力:Production I.G監督:小高義規シリーズ構成:冨岡淳広キャラクター原案:村田蓮爾キャラクターデザイン:砂川正和音楽:SOIL&"PIMP"SESSIONS、未知瑠音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:ランドック・スタジオコピーライト表記:©ADK EM/BEM製作委員会・キャストベム:小西克幸ベラ:M・A・Oベロ:小野賢章ソニア:内田真礼ウッズ:乃村健次ロディ・ウォーカー:西山宏太朗ダリル・ブライソン:斉藤壮馬Dr.リサイクル:諏訪部順一ヘルムート・フェルト:小野大輔謎の女:坂本真綾Twitter:@newbem2019ハッシュタグ:#BEMOP:坂本真綾「宇宙の記憶」ED:JUNNA「イルイミ」2019年夏放送決定! TVアニメ『BEM』ティザーPV第二弾 - YouTube胡蝶綺 〜若き信長〜・放送情報AT-X:7/8(月) 21:30〜ほかTOKYO MX:7/8(月) 22:30〜BSフジ:7/8(月) 24:30〜WOWOW(無料放送):7/10(水) 24:00〜・作品情報若き日の織田信長を主人公としたオリジナルアニメ。監督は「アルスラーン戦記」「BLEACH」「幽☆遊☆白書」の阿部記之。シリーズ構成は「ドキドキ!プリキュア」「青の祓魔師」の山口亮太。なお、山口のほか脚本の笹野恵、キャラクターデザインの中嶋敦子、アニメーション制作のスタジオディーンは「薄桜鬼」の制作に携わっている。アニメージュで2019年2月号から小説「胡蝶綺異聞」(作:笹野恵)が連載中。また、アニメでは語られないラブストーリーを「信長恋聞録」として、インタラクティブストーリーアプリ「Honey Magazine」で配信する。・スタッフ監督:阿部記之キャラクターデザイン:中嶋敦子シリーズ構成:山口亮太脚本:笹野恵、澤田薫音楽:白戸佑輔音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:スタジオディーンコピーライト表記:©揚羽母衣衆/胡蝶綺製作委員会・キャスト織田信長:小林裕介池田恒興:内田雄馬織田信勝:石川界人帰蝶:花守ゆみり前田利家:寺島拓篤沢彦宗恩:立花慎之介滝川一益:榎木淳弥おはな:沼倉愛美お市:東山奈央生駒吉乃:鈴木みのり佐々成政:高橋信村井貞勝:前野智昭津々木蔵人:日野聡織田信秀:楠大典柴田勝家:宇垣秀成平手政秀:麦人林秀貞:松田健一郎林通具:鳥海浩輔佐久間信盛:木村良平佐久間盛重:田丸篤志織田秀孝:村瀬歩土田御前:勝生真沙子斉藤道三:玄田哲章Twitter:@wakanobu_animeハッシュタグ:#わかのぶOP:りぶ「疾走」ED:May’n「牙と翼」TVアニメ『胡蝶綺 〜若き信長〜』第2弾PV - YouTubeありふれた職業で世界最強・放送情報AT-X:7/8(月) 23:30〜ほかTOKYO MX:7/8(月) 24:30〜サンテレビ:7/8(月) 24:30〜BS11:7/8(月) 25:00〜・作品情報「趣味の合間に人生」が座右の銘でいじめられっ子のゲームオタク・南雲ハジメはある日、クラスメイトともども異世界・トータスへと召喚される。人間族、亜人族、魔人族が住むトータスでは人間族と魔人族が長く戦っていたが、魔人族が魔物を使役するようになって人間族は滅亡の危機に瀕し、「勇者」の召喚が行われたのだった。クラスメイトたちが戦闘向きのチート能力と“天職”を得ていくのに対して、ハジメの“天職”は錬成師……つまり異世界でも最弱の鍛冶職人だった。クラスメイトの悪意によってオルクス大迷宮の奈落に突き落とされてしまったハジメは、絶望的状況で生き延びるためあがいて封印されていた吸血鬼・ユエと出会い、錬成師のまま最強へ至る道を見つける。原作は2013年11月から「小説家になろう」で連載中の小説。オーバーラップ文庫で書籍化されていて、最新10巻が6月25日発売予定。監督は「機巧少女は傷つかない」「勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。」「sin 七つの大罪」などを手がけたよしもときんじ。シリーズ構成・脚本はよしもと監督と「未来日記」「Yes! プリキュア5」「シスター・プリンセス」脚本の佐藤勝一が共同で担当。アニメーション制作は「ビッグオーダー」「未来日記」のアスリードと「ゴブリンスレイヤー」「Re:ゼロから始める異世界生活」のWHITE FOXが共同制作。・スタッフ原作:白米良イラスト:たかやKi監督:よしもときんじシリーズ構成・脚本:佐藤勝一、吉本欣司キャラクターデザイン・総作画監督:小島智加制作:ASREAD、WHITE FOXコピーライト表記:© Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project・キャスト南雲ハジメ:深町寿成ユエ:桑原由気シア・ハウリア:高橋未奈美ティオ・クラルス:日笠陽子白崎香織:大西沙織八重樫雫:花守ゆみり畑山愛子:加隈亜衣天之河光輝:柿原徹也檜山大介:白石稔Twitter:@arifureta_infoハッシュタグ:#ありふれた #ARIFURETAOP:Void_Chords feat.LIOED:DracoVirgo「ハジメノウタ」【ありふれた職業で世界最強】番宣CM30秒 [ARIFURETA CM 7/8 on Air!] - YouTubeコップクラフト・放送情報TOKYO MX:7/8(月) 24:00〜BS11:7/8(月) 24:00〜KBS京都:7/8(月) 24:30〜AT-X:7/8(月) 24:30〜ほかWOWOW:7/10(水) 24:30〜(第1話は無料)・作品情報原作は小学館ガガガ文庫から刊行されている、賀東招二によるライトノベル。最新7巻は6月18日発売。監督は「てーきゅう」シリーズや「ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士」の板垣伸。シリーズ構成は原作者でもある賀東招二が担当。アニメーション制作は「てーきゅう」(第4期〜第9期)や「Wake Up, Girls!新章」のミルパンセ。・スタッフ原作:賀東招二キャラクター原案:村田蓮爾監督:板垣伸シリーズ構成:賀東招二キャラクターデザイン:木村博美アニメーション制作:ミルパンセコピーライト表記:©賀東招二・小学館/STPD・キャストケイ・マトバ:津田健次郎ティラナ・エクセディリカ:吉岡茉祐セシル・エップス:折笠富美子ジャック・ロス:浜田賢二トニー・マクビー:高橋良輔アレクサンドル・ゴドノフ:鶴岡聡ジェミー・オースティン:中原麻衣キャメロン・エステファン:井上麻里奈ビズ・オニール:高木歩ケニー:ボルケーノ太田ゼラーダ:大塚芳忠Twitter:@anime_copcraftハッシュタグ:#コップクラフト #copcraftOP:オーイシマサヨシED:ティラナ・エクセディリカ(吉岡茉祐)TVアニメ「コップクラフト」 ティザーPV - YouTube異世界チート魔術師マジシャン・放送情報AT-X:7/10(水) 22:00〜ほかTOKYO MX:7/10(水) 25:35〜KBS京都:7/10(水) 25:35〜サンテレビ:7/10(水) 26:00〜テレビ愛知:7/11(木) 26:05〜BS11:7/12(金) 25:00〜・作品情報原作は「小説家になろう」で2012年4月から連載されている小説。ヒーロー文庫で書籍化されており、既刊9巻。鈴羅木かりんによる漫画版が「少年エース」で連載中で、既刊5巻。また、川村拓によるギャグスピンオフ・「それゆけ!異世界チート魔術師」も「少年エース」連載で、既刊1巻。監督はWEBアニメ「ガールフレンド(♪)」監督や「アクエリオンロゴス」助監督の筑紫大介。シリーズ構成は「されど罪人は竜と踊る」「魔法少女サイト」の伊神貴世。アニメーション制作は「メルクストーリア-無気力少年と瓶の中の少女-」「ラブ米」「えとたま」のエンカレッジフィルムズ。・スタッフ原作:内田健原作イラスト:Nardack監督:筑紫大介シリーズ構成:伊神貴世キャラクターデザイン:丸山修二サブキャラクターデザイン:渋谷秀、寒川歩アクション監修:追崎史敏、小澤和則モンスターデザイン:由利聡(バーンストーム・デザインラボ)プロップデザイン:小澤円美術設定デザイン:大山裕之(バーンストーム・デザインラボ)、島村大輔(バーンストーム・デザインラボ)美術監督:空閑由美子(スタジオじゃっく)色彩設計:のぼりはるこ(緋和)撮影監督:塩野修平(いなほ)編集:岡祐司音響監督:立石弥生音響効果:風間結花音楽:藤澤慶昌音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:エンカレッジフィルムズ製作:「異世界チート魔術師」製作委員会コピーライト表記:©2019 内田健/主婦の友インフォス・KADOKAWA/「異世界チート魔術師」製作委員会・キャスト西村太一:天滉平吾妻凛:高橋李依ミューラ:田中美海レミーア:大原さやかエアリィ:久保ユリカTwitter:@isekai_cheat_tvハッシュタグ:#isekai_cheat #異世界チート魔術師OP:MYTH & ROID「PANTA RHEI」ED:吾妻凛(CV:高橋李依)「小さな想い」TVアニメ「異世界チート魔術師」PV第1弾 - YouTubeまちカドまぞく・放送情報TBS:7/11(木) 25:28〜BS-TBS:7/13(土) 26:00〜・作品情報原作は「まんがタイムきららキャラット」連載で、最新5巻が2019年6月27日(木)発売。監督は「GA 芸術科アートデザインクラス」「猫神やおよろず」「ピアシェ〜私のイタリアン〜」の桜井弘明。シリーズ構成は「ヒナまつり」「五等分の花嫁」の大知慶一郎。アニメーション制作は「キルミーベイベー」「うらら迷路帖」のJ.C.STAFF。・スタッフ原作:伊藤いづも監督:桜井弘明シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:大塚舞アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©伊藤いづも・芳文社/まちカドまぞく製作委員会・キャスト吉田優子:小原好美千代田桃:鬼頭明里リリス:高橋未奈美陽夏木ミカン:高柳知葉Twitter:@machikado_staffハッシュタグ:#まちカドまぞくとある科学の一方通行アクセラレータ・放送情報AT-X:7/12(金) 22:00〜ほかTOKYO MX:7/12(金) 25:05〜AbemaTV:7/12(金) 25:05〜MBS:7/12(金) 26:55〜BS11:7/12(金) 25:30〜・作品情報原作は鎌池和馬によるライトノベル「とある魔術の禁書目録」の人気キャラクターを主役にしたスピンオフ。作画は山路新で「月刊電撃コミック大王」連載。最新10巻が6月26日(水)発売。さらに本作のスピンオフとして、舘津テトによる「とある偶像の一方通行さま」も「月刊コミック電撃大王」に連載された。全4巻。監督は「ビッグオーダー」の鎌仲史陽。シリーズ構成は「クロックワーク・プラネット」の杉原研二。アニメーション制作は「とある魔術の禁書目録」「とある科学の超電磁砲」シリーズ制作のJ.C.STAFF。・スタッフ原作:鎌池和馬、山路新キャラクター原案:はいむらきよたか、山路新監督:鎌仲史陽シリーズ構成:杉原研二キャラクターデザイン:八重樫洋平音響監督:明田川仁音楽:井内舞子アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©2018 鎌池和馬/山路新/KADOKAWA/PROJECT-ACCELERATOR・キャストアクセラレータ:岡本信彦ラストオーダー:日高里菜エステル=ローゼンタール:久保ユリカTwitter:@toaru_projectハッシュタグ:#アクセラレータOP:THE SIXTH LIEED:sajou no hana「Parole」TVアニメ『とある科学の一方通行』PV / A Certain Scientific Accelerator trailer - YouTube通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?・放送情報TOKYO MX:7/12(金) 24:00〜BS11:7/12(金) 24:00〜とちぎテレビ:7/12(金) 24:00〜群馬テレビ:7/12(金) 24:00〜AT-X:7/13(土) 23:00〜ほかMBS:7/14(日) 27:05〜(第2話以降は27:38〜)テレビ愛知:7/16(火) 26:05〜・作品情報原作はファンタジア文庫で刊行されているライトノベルで、既刊8巻。冥茶による漫画版が「ヤングエースUP」で連載中で、既刊2巻。監督は「ゼロの使い魔」「ミス・モノクローム-The Animation-」「ぼくたちは勉強ができない」の岩崎良明。シリーズ構成は「ノラガミ」「フレームアームズ・ガール」の赤尾でこ。アニメーション制作は「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」「あまんちゅ!」のJ.C.STAFF。・スタッフ原作:井中だちま原作イラスト:飯田ぽち。監督:岩崎良明キャラクターデザイン:八重樫洋平シリーズ構成:赤尾でこ音楽:井内啓二アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©2019 井中だちま・飯田ぽち。/株式会社KADOKAWA/お母さんは好きですか?製作委員会・キャスト大好真々子:茅野愛衣大好真人:石谷春貴ワイズ:鈴代紗弓ポータ:原田彩楓メディ:Lynn白瀬:新井里美Twitter:@okaasan_onlineハッシュタグ:#お母好きOP:スピラ・スピカED:真々子(茅野愛衣)「通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?」第2弾PV - YouTubeダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか・放送情報TOKYO MX:7/12(金) 24:30〜サンテレビ:7/12(金) 24:30〜KBS京都:7/12(金) 24:30〜BS11:7/12(金) 24:30〜AT-X:7/12(金) 24:30〜ほか・作品情報原作は2013年からGA文庫で刊行されているライトノベルで、既刊15巻。2015年春にアニメ第1期が放送され、2018年12月にはオリジナルストーリーの「劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -オリオンの矢-」が公開された。また、2014年からアイズ・ヴァレンシュタインを主人公とした「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝 ソード・オラトリア」が刊行されており、既刊11巻。「ソード・オラトリア」も2017年春にTVアニメ化されている。このほか二つ目の外伝「ファミリアクロニクル episodeリュー」も展開されており、既刊1巻。シリーズ構成・白根秀樹やキャラクターデザイン・木本茂樹は「ソード・オラトリア」も含めてシリーズを引き続き担当している。監督は「サークレット・プリンセス」「武装少女マキャヴェリズム」の橘秀樹。アニメーション制作は「ハイスコアガール」「Back Street Girls −ゴクドルズ−」「斉木楠雄のΨ難」のJ.C.STAFF。・スタッフ原作:大森藤ノキャラクター原案:ヤスダスズヒト監督:橘秀樹シリーズ構成:白根秀樹キャラクターデザイン:木本茂樹音響監督:明田川仁音楽:井内啓二プロデュース:EGG FIRM、SB クリエイティブアニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:© 大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち2製作委員会・キャストベル・クラネル:松岡禎丞ヘスティア:水瀬いのりリリルカ・アーデ:内田真礼ヴェルフ・クロッゾ:細谷佳正ヤマト・命:赤崎千夏リュー・リオン:早見沙織アイズ・ヴァレンシュタイン:大西沙織アイシャ・ベルカ:渡辺明乃サンジョウノ・春姫:千菅春香ダフネ・ラウロス:小若和郁那カサンドラ・イリオン:真野あゆみヒュアキントス・クリオ:KENNアポロン:逢坂良太Twitter:@danmachi_animeハッシュタグ:#danmachiOP:井口裕香「HELLO to DREAM」ED:sora tob sakana「ささやかな祝祭」『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか供戰謄ザーPV - YouTube聖闘士星矢: Knights of the Zodiac・放送情報Netflix:7/19(金)【独占配信】・作品情報車田正美の人気マンガで、TVアニメ化もされた「聖闘士星矢」をCGアニメとしてリメイクした作品。原作冒頭の「銀河戦争ギャラクシアンウォーズ編」と、その続きの「白銀聖闘士シルバーセイント編」がアニメ化される。なお、「可能な限りオリジナルに忠実に作る」というコンセプトだが、青銅聖闘士ブロンズセイントが全員男であることについて「何らかのメッセージ・主張」を汲まれる可能性があるため、“脚本家の一存”によりアンドロメダ瞬が女性に変更されている。この変更には、東映アニメーションからも戸惑いの声があったことが明かされている。監督は「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」「D.Gray-man HALLOW」の芦野芳晴。脚本は「マーベル アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ」などを手がけるユージン・ソン。アニメーション制作は以前の「聖闘士星矢」TVアニメシリーズや2014年の映画「聖闘士星矢 Legend of Sanctuary」も制作した東映アニメーション。・スタッフ原作:車田正美監督:芦野芳晴Story Editor:Eugene Sonキャラクターデザイン:西位輝実聖衣デザイン:岡崎能士アニメーション制作:東映アニメーションコピーライト表記:© Masami Kurumada / Toei Animation・キャストペガサス星矢:森田成一ドラゴン紫龍:櫻井孝宏キグナス氷河:三浦祥朗アンドロメダ瞬:佐藤聡美フェニックス一輝:小西克幸城戸沙織:折笠富美子Twitter:@saintseiyaanimeハッシュタグ:#聖闘士星矢 #saintseiya # #『聖闘士星矢: Knights of the Zodiac』吹替版ティザーPV - Netflix [HD] - YouTubeケンガンアシュラ・放送情報Netflix:7/31(水)【全世界独占配信】・作品情報原作は「裏サンデー」連載の格闘マンガ。2012年4月の「裏サンデー」誕生時から連載されていて2018年8月に第二部が終了し、2019年1月から新章「ケンガンオメガ」が連載中。監督・岸誠二&シリーズ構成・上江洲誠は「瀬戸の花嫁」「結城友奈は勇者である」「ラディアン」など複数の作品でタッグを組んでいる。アニメーション制作はラークスエンタテインメント。・スタッフ原作:サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん監督:岸誠二シリーズ構成:上江洲誠キャラクターデザイン:森田和明音楽:高梨康治(Team-MAX)アニメーション制作:LARX ENTERTAINMENTコピーライト表記:© 2019 サンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん,小学館/拳願会・キャスト十鬼蛇王馬:鈴木達央山下一夫:チョー乃木英樹:中田譲治秋山楓:内山夕実理人:金子隼人関林ジュン:稲田徹若槻武士:加瀬康之今井コスモ:榎木淳弥桐生刹那:浪川大輔初見泉:蓮池龍三英はじめ:石田彰ユリウス・ラインホルト:白熊寛嗣駒田茂:白熊寛嗣吉沢心美:前川涼子因幡良:緒方恵美瓜田数寄造:加藤将之片原滅堂:柴田秀勝速水勝正:金尾哲夫阿久富士夫:竹内栄治横田将靖:竹内栄治鍋三樹男:柳沢栄治ジェリー・タイソン:マシューまさるバロン十鬼蛇二虎:藤原啓治戸川好子:桑谷夏子沢田慶三郎:保志総一朗Twitter:@kengankaiハッシュタグ:#ケンガンアシュラ #KGAOP:MY FIRST STORY「KING&ASHLEY」アニメ「ケンガンアシュラ」新PV - YouTube彼方のアストラ・作品情報原作は「SKET DANCE」の篠原健太による“学園SFミステリーラブコメディマンガ”で、「週刊少年ジャンプ+」に2016年から2017年にかけて連載された。全5巻。原作者によると、企画時点から「アニメ化されたらいいなぁ」と考え、髪やコスチュームをカラフルに設定したとのこと。監督は「がっこうぐらし!」「最弱無敗の神装機竜」「クズの本懐」「ハクメイとミコチ」の安藤正臣で、いずれもアニメーション制作を本作と同じLerche(ラルケ)が手がけている。シリーズ構成は「ガンスリンガーストラトス」「がっこうぐらし!」「ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園-」の海法紀光。・スタッフ原作:篠原健太監督:安藤正臣シリーズ構成:海法紀光キャラクターデザイン:黒澤桂子メイン総作画監督:黒澤桂子サブ総作画監督:山本由美子メカデザイン:有澤寛プロップデザイン:本多弘幸宇宙生物デザイン:廣瀬智仁助監督:柴田裕介美術監督:甲斐政俊美術設定:虎順、羽根広舟色彩設定:多田早希撮影監督:酒井淳子CGI:ラークスエンタテインメントCGディレクター:加藤大輔2Dデザイン:いまむらモニターデザイン:山田可奈子編集:宮崎直樹(森田編集室)音楽:横山克、信澤宣明音楽制作:KADOKAWA音響監督:飯田里樹音響効果:奥田維城制作プロデューサー:比嘉勇二アニメーション制作:Lerche製作:彼方のアストラ製作委員会コピーライト表記:© 篠原健太/集英社・彼方のアストラ製作委員会・キャストカナタ・ホシジマ:細谷佳正アリエス・スプリング:水瀬いのりザック・ウォーカー:武内駿輔キトリー・ラファエリ:黒沢ともよフニシア・ラファエリ:木野日菜ルカ・エスポジト:松田利冴ウルガー・ツヴァイク:内山昂輝ユンファ・ルー:早見沙織シャルス・ラクロワ:島信長Twitter:@astra_animeハッシュタグ:#astra_animeOP:nonoc「star*frost」ED:安月名莉子「Glow at the Velocity of Light」TVアニメ「彼方のアストラ」PV - YouTube可愛ければ変態でも好きになってくれますか?・作品情報原作はMF文庫Jから刊行されているライトノベルで、既刊7巻。「新感覚・変態湧いてくる系ラブコメ」と銘打たれており、原作者・花間燈はアニメ化にあたり「本当に放送して大丈夫なのかなと心配でしたが大丈夫みたいです。アニメ業界の懐の深さに驚きです」とコメントしている。監督は「ちょぼらうにょぽみ劇場 あいまいみー」シリーズなどで知られるいまざきいつき。シリーズ構成は「京都寺町三条のホームズ」「実は私は」「石田とあさくら」の山下憲一。アニメーション制作は「RErideD−刻越えのデリダ−」のギークトイズで、アニメーション制作協力に「あいまいみー」「不思議なソメラちゃん」制作のアニメーションスタジオ・セブン。・スタッフ原作:花間燈原作イラスト:sune監督:いまざきいつきシリーズ構成:山下憲一キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤陽祐音響監督:えびなやすのり音楽:酒井陽一アニメーション制作協力:アニメーションスタジオ・セブンアニメーション制作:ギークトイズ製作:変好き製作委員会コピーライト表記:©2019 花間燈/KADOKAWA/変好き製作委員会・キャスト桐生慧輝:下野紘朱鷺原紗雪:竹達彩奈古賀唯花:日高里菜南条真緒:野水伊織桐生瑞葉:本渡楓鳳小春:大橋彩香藤本彩乃:春野杏秋山翔馬:河本啓佑Twitter:@hensuki_animeハッシュタグ:#hensukiOP:大橋彩香「ダイスキ。」ED:Mia REGINA「無謬の花」TVアニメ『可愛ければ変態でも好きになってくれますか?』第2弾PV - YouTubeギヴン・放送情報フジテレビ系列・ノイタミナ枠・作品情報原作は新書館「Chéri+(シェリプラス)」連載中のバンドマンガで、既刊5巻。フジテレビ系列「ノイタミナ」枠では初となるBLコミックのアニメ化。監督は「エスカクロン」の山口ひかる。シリーズ構成は「BanG Dream!」「アイドルマスター SideM」「きんいろモザイク」の綾奈ゆにこ。アニメーション制作は「彼方のアストラ」「ラディアン」「あそびあそばせ」のLerche。・スタッフ原作:キヅナツキ監督:山口ひかるシリーズ構成:綾奈ゆにこアニメーション制作:Lercheコピーライト表記:© キヅナツキ・新書館/ギヴン 製作委員会・キャスト佐藤真冬:矢野奨吾上ノ山立夏:内田雄馬中山春樹:中澤まさとも梶秋彦:江口拓也Twitter:@given_animeハッシュタグ:#ギヴンTVアニメ「ギヴン」ティザーPV - YouTube女子高生の無駄づかい・作品情報原作は「コミックNewtype」で連載されているギャグマンガで、既刊4巻。総監督は「狼と香辛料」シリーズや「六花の勇者」「ヨスガノソラ」の高橋丈夫。監督は高橋監督作品の「まおゆう魔王勇者」「六花の勇者」「citrus」で助監督を務めたさんぺい聖。シリーズ構成は「Free!」シリーズや「サクラクエスト」「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」の横谷昌宏。アニメーション制作は「六花の勇者」「citrus」のパッショーネ。・スタッフ原作:ビーノ総監督:高橋丈夫監督:さんぺい聖シリーズ構成:横谷昌宏キャラクターデザイン・総作画監督:安田祥子サブキャラクターデザイン:古川英樹、番由紀子、満若たかよ監督補佐:橘紗央莉美術監督:斉藤隆博美術設定:中村嘉博色彩設計:鈴木咲絵撮影監督:山本弥芳編集:丹彩子音響監督:明田川仁音楽:菊谷知樹音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:パッショーネコピーライト表記:©ビーノ/KADOKAWA/女子高生の無駄づかい製作委員会・キャスト田中望(バカ):赤千夏菊池茜(ヲタ):戸松遥鷺宮しおり(ロボ):豊崎愛生百井咲久(ロリ):長縄まりあ山本美波(ヤマイ):富田美憂一奏(マジメ):高橋李依染谷リリィ(リリィ):佐藤聡美久条翡翠(マジョ):M・A・O佐渡正敬(ワセダ):興津和幸Twitter:@jyoshimudaハッシュタグ:#jyoshimudaOP:田中望(赤千夏)、菊池茜(戸松遥)、鷺宮しおり(豊崎愛生)「輪!Moon!dass!cry!」ED:田中望(赤千夏)、菊池茜(戸松遥)、鷺宮しおり(豊崎愛生)「青春のリバーブ」TVアニメーション「女子高生の無駄づかい」」番宣CM - YouTube闇芝居(第7期)・放送情報テレビ東京・作品情報都市伝説を題材にしたホラーショートアニメシリーズの最新作。2013年夏に放送が始まり、以後、断続的に続編が制作されている。・スタッフ演出:ILCA、杉本健一(DRAWIZ)脚本:熊本浩武、佐々木充郭、山口綾子、國吉咲貴作画:海老原優、森野達弥、かねさだ雪緒、あ可よろし、山口成哉、伊藤篤志(アクア)、金村沙耶(Integral Vision Graphics)、ほか企画:山川典夫(テレビ東京)、岩崎拓矢(ILCA)プロデューサー:梅津智史(テレビ東京)、船田晃制作協力:アイアンドエー、DRAWIZ制作:ILCA製作:「闇芝居」製作委員会コピーライト表記:©「闇芝居」製作委員会2019・キャスト津田寛治村井良大吉村駿作篠田諒大赤見展彦(ナナフシギ)沢井正棋長谷川里桃堀越せな小珠ひかる西谷有機太田彩華七瀬大空中村久美和泉紗江中込佐和子安藤一夫ハッシュタグ:#闇芝居ED:betcover!!「決壊」博多明太!ぴりからこちゃん・放送情報九州朝日放送・作品情報監督は「ゴールデンカムイ」「刻刻」演出や「灼熱の卓球娘」「はなかっぱ」作画監督の石川健朝。・スタッフ原作:ジーアングル監督・キャラクターデザイン・プロップデザイン:石川健朝シリーズ構成・脚本:入江信吾美術ボード・設定:景田学美術監督:中村典史(スタジオなや)色彩設計:手倉森咲子(Triple A)撮影監督:保坂友哉(旭プロダクション)編集:本田優規(旭プロダクション)音響監督:山崎詩織音楽:小林哲也音響制作:ジーアングル制作:ジーアングルコピーライト表記:© ぴりからこちゃん製作委員会・キャストぴりからこちゃん:河野ひよりソウスケおじさん:緒方賢一もつ鍋おやじ:茶風林バランくん:堀江瞬あまおうトリオ:大和田仁美マヤ:内田真礼キャビアくん:藤原夏海しつじ:宮田浩徳小春おばあちゃん:大井麻利衣Twitter:@pirikarakochanハッシュタグ:#ぴりからこちゃん【よこく!!】博多明太!ぴりからこちゃん 7月より放映開始! - YouTubeトライナイツ・放送情報日本テレビ・作品情報・スタッフアニメーション制作GONZO協力公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会コピーライト表記:©蒼嵐高校ラグビー部・キャスト遥馬理久:阪本奨悟狩矢光:KENN宝立友未:前田誠二翔谷・ピアーズ・ヴァレンタイン:森嶋秀太灘誠一郎:中島ヨシキ冬原灯利:寺島拓篤蘭堂槍也:天滉平小熊景太:高橋英則Twitter:@try_knightsハッシュタグ:#トライナイツED:Ivy to Fraudulent Game「模様」・これまでの新作アニメ一覧2019:冬 - 春 - 夏2018:冬 - 春 - 夏 - 秋2017:冬 - 春 - 夏 - 秋2016:冬 - 春 - 夏 - 秋2015:冬 - 春 - 夏 - 秋2014:冬 - 春 - 夏 - 秋2013:冬 - 春 - 夏 - 秋2012:冬 - 春 - 夏 - 秋2011:冬 - 春 - 夏 - 秋2010:冬 - 春 - 夏 - 秋2009:冬 - 春 - 夏 - 秋2008:冬 - 春 - 夏 - 秋2007:夏 - 秋