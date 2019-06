こちらは中国のとあるエスカレーターの監視カメラの映像。

1人の勇気ある若い男性の姿が、世界で絶賛を集めていました。

動画をご覧ください。

#EverydayHeroA young man stops a suitcase from hitting an old woman in#China.pic.twitter.com/Bm0wa80UpW