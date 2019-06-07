女子W杯が本日開幕! なでしこジャパンは10日に初戦、その他日程も要チェック!
フランスで行われる女子ワールドカップが7日に開幕する。
グループDの日本女子代表(なでしこジャパン)は、日本時間10日25時に初戦でアルゼンチンと激突。第2戦は14日22時にスコットランドと、第3戦は20日4時にイングランドと対戦する。
なでしこジャパンは10日スタートだが、大会は7日に開幕。開幕カードは開催国フランス対韓国となる。なでしこジャパンは2011年に初優勝しており、前回のカナダ大会は準優勝となっていた。
女子ワールドカップ日程は以下のとおり
※試合時間は日本時間
第1節
6月7日(金)
フランス 28:00 韓国 [パリ]
6月8日(土)
ドイツ 22:00 中国 [レンヌ]
スペイン 25:00 南アフリカ [ル・アーブル]
ノルウェー 28:00 ナイジェリア [ランス]
6月9日(日)
オーストラリア 20:00 イタリア [バランシエンヌ]
ブラジル 22:30 ジャマイカ [グルノーブル]
イングランド 25:00 スコットランド [ニース]
6月10日(月)
日本 25:00 アルゼンチン [パリ]
カナダ 28:00 カメルーン [モンペリエ]
6月11日(火)
ニュージーランド 22:00 オランダ [ル・アーブル]
チリ 25:00 スウェーデン [レンヌ]
アメリカ 28:00 タイ [ランス]
第2節
6月12日(水)
ナイジェリア 22:00 韓国 [グルノーブル]
ドイツ 25:00 スペイン [バランシエンヌ]
フランス 28:00 ノルウェー [ニース]
6月13日(木)
オーストラリア 25:00 ブラジル [モンペリエ]
南アフリカ 28:00 中国 [パリ]
6月14日(金)
日本 22:00 スコットランド [レンヌ]
ジャマイカ 25:00 イタリア [ランス]
イングランド 28:00 アルゼンチン [ル・アーブル]
6月15日(土)
オランダ 22:00 カメルーン [バランシエンヌ]
カナダ 28:00 ニュージーランド [グルノーブル]
6月16日(日)
スウェーデン 22:00 タイ [ニース]
アメリカ 25:00 チリ [パリ]
第3節
6月17日(月)
中国 25:00 スペイン [ル・アーブル]
南アフリカ 25:00 ドイツ [モンペリエ]
ナイジェリア 28:00 フランス [レンヌ]
韓国 28:00 ノルウェー [ランス]
6月18日(火)
ジャマイカ 28:00 オーストラリア [グルノーブル]
イタリア 28:00 ブラジル [バランシエンヌ]
6月19日(水)
日本 28:00 イングランド [ニース]
スコットランド 28:00 アルゼンチン [パリ]
6月20日(木)
カメルーン 25:00 ニュージーランド [モンペリエ]
ニュージーランド 25:00 カナダ [ランス]
スウェーデン 28:00 アメリカ [ル・アーブル]
タイ 28:00 チリ [レンヌ]
【決勝トーナメント1回戦】
6月22日(土)
[1]B組1位 24:30 A/C/D組3位 [グルノーブル]
[2]A組2位 28:00 C組2位 [ニース]
6月23日(日)
[3]D組1位 24:30 B/E/F組3位 [バランシエンヌ]
[4]A組1位 28:00 C/D/E組3位 [ル・アーブル]
6月24日(月)
[5]B組2位 25:00 F組1位 [ランス]
[6]F組2位 28:00 E組2位 [パリ]
6月25日(火)
[7]C組1位 25:00 A/B/F組3位 [モンペリエ]
[8]E組1位 28:00 D組2位 [レンヌ]
【準々決勝】
6月27日(木)
(A)[2]の勝者 28:00 [3]の勝者 [ル・アーブル]
6月28日(金)
(B)[4]の勝者 28:00 [5]の勝者 [パリ]
6月29日(土)
(C)[7]の勝者 22:00 [8]の勝者 [バランシエンヌ]
(D)[1]の勝者 25:30 [6]の勝者 [レンヌ]
【準決勝】
7月2日(火)
(A)の勝者 28:00 (B)の勝者 [リヨン]
7月3日(水)
(C)の勝者 28:00 (D)の勝者 [リヨン]
【3位決定戦】
7月6日(土)
未定 24:00 未定 [ニース]
【決勝】
7月7日(日)
未定 24:00 未定 [リヨン]
グループDの日本女子代表(なでしこジャパン)は、日本時間10日25時に初戦でアルゼンチンと激突。第2戦は14日22時にスコットランドと、第3戦は20日4時にイングランドと対戦する。
なでしこジャパンは10日スタートだが、大会は7日に開幕。開幕カードは開催国フランス対韓国となる。なでしこジャパンは2011年に初優勝しており、前回のカナダ大会は準優勝となっていた。
女子ワールドカップ日程は以下のとおり
※試合時間は日本時間
第1節
6月7日(金)
フランス 28:00 韓国 [パリ]
6月8日(土)
ドイツ 22:00 中国 [レンヌ]
スペイン 25:00 南アフリカ [ル・アーブル]
ノルウェー 28:00 ナイジェリア [ランス]
6月9日(日)
オーストラリア 20:00 イタリア [バランシエンヌ]
ブラジル 22:30 ジャマイカ [グルノーブル]
イングランド 25:00 スコットランド [ニース]
6月10日(月)
日本 25:00 アルゼンチン [パリ]
カナダ 28:00 カメルーン [モンペリエ]
6月11日(火)
ニュージーランド 22:00 オランダ [ル・アーブル]
チリ 25:00 スウェーデン [レンヌ]
アメリカ 28:00 タイ [ランス]
第2節
6月12日(水)
ナイジェリア 22:00 韓国 [グルノーブル]
ドイツ 25:00 スペイン [バランシエンヌ]
フランス 28:00 ノルウェー [ニース]
6月13日(木)
オーストラリア 25:00 ブラジル [モンペリエ]
南アフリカ 28:00 中国 [パリ]
6月14日(金)
日本 22:00 スコットランド [レンヌ]
ジャマイカ 25:00 イタリア [ランス]
イングランド 28:00 アルゼンチン [ル・アーブル]
6月15日(土)
オランダ 22:00 カメルーン [バランシエンヌ]
カナダ 28:00 ニュージーランド [グルノーブル]
6月16日(日)
スウェーデン 22:00 タイ [ニース]
アメリカ 25:00 チリ [パリ]
第3節
6月17日(月)
中国 25:00 スペイン [ル・アーブル]
南アフリカ 25:00 ドイツ [モンペリエ]
ナイジェリア 28:00 フランス [レンヌ]
韓国 28:00 ノルウェー [ランス]
6月18日(火)
ジャマイカ 28:00 オーストラリア [グルノーブル]
イタリア 28:00 ブラジル [バランシエンヌ]
6月19日(水)
日本 28:00 イングランド [ニース]
スコットランド 28:00 アルゼンチン [パリ]
6月20日(木)
カメルーン 25:00 ニュージーランド [モンペリエ]
ニュージーランド 25:00 カナダ [ランス]
スウェーデン 28:00 アメリカ [ル・アーブル]
タイ 28:00 チリ [レンヌ]
【決勝トーナメント1回戦】
6月22日(土)
[1]B組1位 24:30 A/C/D組3位 [グルノーブル]
[2]A組2位 28:00 C組2位 [ニース]
6月23日(日)
[3]D組1位 24:30 B/E/F組3位 [バランシエンヌ]
[4]A組1位 28:00 C/D/E組3位 [ル・アーブル]
6月24日(月)
[5]B組2位 25:00 F組1位 [ランス]
[6]F組2位 28:00 E組2位 [パリ]
6月25日(火)
[7]C組1位 25:00 A/B/F組3位 [モンペリエ]
[8]E組1位 28:00 D組2位 [レンヌ]
【準々決勝】
6月27日(木)
(A)[2]の勝者 28:00 [3]の勝者 [ル・アーブル]
6月28日(金)
(B)[4]の勝者 28:00 [5]の勝者 [パリ]
6月29日(土)
(C)[7]の勝者 22:00 [8]の勝者 [バランシエンヌ]
(D)[1]の勝者 25:30 [6]の勝者 [レンヌ]
【準決勝】
7月2日(火)
(A)の勝者 28:00 (B)の勝者 [リヨン]
7月3日(水)
(C)の勝者 28:00 (D)の勝者 [リヨン]
【3位決定戦】
7月6日(土)
未定 24:00 未定 [ニース]
【決勝】
7月7日(日)
未定 24:00 未定 [リヨン]