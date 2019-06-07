女子W杯が本日開幕

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　フランスで行われる女子ワールドカップが7日に開幕する。

　グループDの日本女子代表(なでしこジャパン)は、日本時間10日25時に初戦でアルゼンチンと激突。第2戦は14日22時にスコットランドと、第3戦は20日4時にイングランドと対戦する。

　なでしこジャパンは10日スタートだが、大会は7日に開幕。開幕カードは開催国フランス対韓国となる。なでしこジャパンは2011年に初優勝しており、前回のカナダ大会は準優勝となっていた。

女子ワールドカップ日程は以下のとおり

※試合時間は日本時間

第1節

6月7日(金)

フランス 28:00 韓国 [パリ]

6月8日(土)

ドイツ 22:00 中国 [レンヌ]

スペイン 25:00 南アフリカ [ル・アーブル]

ノルウェー 28:00 ナイジェリア [ランス]

6月9日(日)

オーストラリア 20:00 イタリア [バランシエンヌ]

ブラジル 22:30 ジャマイカ [グルノーブル]

イングランド 25:00 スコットランド [ニース]

6月10日(月)

日本 25:00 アルゼンチン [パリ]

カナダ 28:00 カメルーン [モンペリエ]

6月11日(火)

ニュージーランド 22:00 オランダ [ル・アーブル]

チリ 25:00 スウェーデン [レンヌ]

アメリカ 28:00 タイ [ランス]

第2節

6月12日(水)

ナイジェリア 22:00 韓国 [グルノーブル]

ドイツ 25:00 スペイン [バランシエンヌ]

フランス 28:00 ノルウェー [ニース]

6月13日(木)

オーストラリア 25:00 ブラジル [モンペリエ]

南アフリカ 28:00 中国 [パリ]

6月14日(金)

日本 22:00 スコットランド [レンヌ]

ジャマイカ 25:00 イタリア [ランス]

イングランド 28:00 アルゼンチン [ル・アーブル]

6月15日(土)

オランダ 22:00 カメルーン [バランシエンヌ]

カナダ 28:00 ニュージーランド [グルノーブル]

6月16日(日)

スウェーデン 22:00 タイ [ニース]

アメリカ 25:00 チリ [パリ]

第3節

6月17日(月)

中国 25:00 スペイン [ル・アーブル]

南アフリカ 25:00 ドイツ [モンペリエ]

ナイジェリア 28:00 フランス [レンヌ]

韓国 28:00 ノルウェー [ランス]

6月18日(火)

ジャマイカ 28:00 オーストラリア [グルノーブル]

イタリア 28:00 ブラジル [バランシエンヌ]

6月19日(水)

日本 28:00 イングランド [ニース]

スコットランド 28:00 アルゼンチン [パリ]

6月20日(木)

カメルーン 25:00 ニュージーランド [モンペリエ]

ニュージーランド 25:00 カナダ [ランス]

スウェーデン 28:00 アメリカ [ル・アーブル]

タイ 28:00 チリ [レンヌ]

【決勝トーナメント1回戦】

6月22日(土)

[1]B組1位 24:30 A/C/D組3位 [グルノーブル]

[2]A組2位 28:00 C組2位 [ニース]

6月23日(日)

[3]D組1位 24:30 B/E/F組3位 [バランシエンヌ]

[4]A組1位 28:00 C/D/E組3位 [ル・アーブル]

6月24日(月)

[5]B組2位 25:00 F組1位 [ランス]

[6]F組2位 28:00 E組2位 [パリ]

6月25日(火)

[7]C組1位 25:00 A/B/F組3位 [モンペリエ]

[8]E組1位 28:00 D組2位 [レンヌ]

【準々決勝】

6月27日(木)

(A)[2]の勝者 28:00 [3]の勝者 [ル・アーブル]

6月28日(金)

(B)[4]の勝者 28:00 [5]の勝者 [パリ]

6月29日(土)

(C)[7]の勝者 22:00 [8]の勝者 [バランシエンヌ]

(D)[1]の勝者 25:30 [6]の勝者 [レンヌ]

【準決勝】

7月2日(火)

(A)の勝者 28:00 (B)の勝者 [リヨン]

7月3日(水)

(C)の勝者 28:00 (D)の勝者 [リヨン]

【3位決定戦】

7月6日(土)

未定 24:00 未定 [ニース]

【決勝】

7月7日(日)

未定 24:00 未定 [リヨン]