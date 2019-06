【速報】『LUCIFER／ルシファー』がシーズン5で終了へ。キャストたちの反応は？

地獄の支配者であることに飽きてロサンゼルスに舞い降りた悪魔ルシファーが、女刑事とタッグを組んで事件を解決していく人気ドラマ『LUCIFER/ルシファー』。一度は米FOXに打ち切られながらもNetflixに救済されたが、次のシーズン5を最後に終焉することになってしまった。米Deadlineなど複数のメディアが伝えている。終了を受けたキャストたちのコメントも合わせてお届けしよう。

【関連記事】なぜ『LUCIFER』は打ち切りになり、Netflixが救済したのか? その理由が判明!

6月6日(木)にNetflixが番組の終了を発表。「忠実なるファンのみんなが本編を観てくれたおかげで、ルシファーのストーリーはあるべき形で終わることになった。ラストとなるシーズン5の更新が実現したよ。本当にありがとう」

FOXによってシーズン3をもってファンに協力を呼び掛けていた。Netflixは全米や全世界の視聴データは発表していないものの、今月初めに報じられた英国のランキングでは「最も観られたシリーズ」で本作がトップ10入り(8位)していた。

この度の発表を受けてモドロヴィッチとヘンダーソンは声明を発表。「本作を復活させた上、ルシファーの物語をきちんと終わらせる機会を与えてくれたNetflixに心から感謝したい。そして何よりも、本当に素晴らしい情熱と支援をしてくれたファンのみんなにありがとうと言わせてほしい。最高のパートはこれから来るよ!」と述べている。

『LUCIFER』はシーズン4時点で67話まで製作されているが、来たるシーズン5も前シーズンと同じ10話構成なら全77話となり、Netflixにとって長寿シリーズの一つとなる。同社では『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』が全91話、『ハウス・オブ・カード 野望の階段』が全73話を数える。

また、キャストたちもSNSを通じてコメントを発表。ルシファー役のトム・エリスは、同作のtwitterに投稿された動画に登場。シーズン5更新を受けて「イェー!」と歓喜の雄叫びを上げた後、「地獄で会おう」とファンに呼びかけ。さらに自身のtwitterで「素晴らしいことが起こったんだ! ラストとなるシーズン5への更新が実現したよ。本編を観てくれたファンのみんな、本当にありがとう。...じゃあ、きちんと終わらせよう」とあらためてメッセージを送っている。

ルシファーの相棒クロエ役のローレン・ジャーマンもInstagramに動画を投稿。「ハイ、みんな。キャスリン・ターナーよ。...というのは嘘でローレンだけど、(普段と違うハスキーボイスなのは)喉の調子が良くないの。『LUCIFER』がシーズン5に更新されて本当に嬉しいわ! ファンのみんなとNetflixにお礼を言わないとね」と喜びを示した後、シーズン5でどんなクロエが見たいかをファンに問いかけ。そして小声で「お願いだから、酔ったクロエが見たいって言って」とジョークを飛ばした。

I must say... It's bittersweet but I am so grateful to get to have one final season with my absolute favorite cast. I love you people. Thank you to our beautiful fans for routing for us and Thank You 2019年6月6日

その他のキャストもコメントを寄せている。ダン役のケヴィン・アレハンドロは「ほろ苦い気持ちもあるけど、大好きな仲間ともう1シーズン過ごせることに感謝しているよ。ファンのみんな、僕らをここまで導いてくれて本当にありがとう」と、終了することに対する寂しさも見せた。

Thank you for carrying us on your backs for the last 5 seasons!! Our LOVE for you is REAL!! We appreciate ya, love ya & promise to bring you the best damn season that we have ever done!

Additionally, I'm down here in Melbourne at the OZ comic con!! Come on out and say Hi! 2019年6月7日