今回紹介するのは、アメリカ南部の出身で日本に在住しているゲーム実況者ksonさん投稿の『ksonの南部式英語教室#1』という動画です。

ハジキの世界、アメリカ南部育ちですけど皆さんに英語を覚えてほしいです

皆さん一度は見たことのあるセリフ「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」。元々はバレーボール漫画『少女ファイト』に登場するセリフですが、漫画『ひだまりスケッチ』のキャラクターのアスキーアートが有名です。

VTuberになった投稿者のksonさんがその有名なセリフを南部式英語に翻訳しました。

今回のセリフを南部式で訳すと「If you think so, so it is. Only in your f●cking world though.」になります。

このセリフは2つの文章でできています。

なんとここでは、日本語の「そう」と英語の「so」は、同じ意味になっています。

2回目に出てくる「so」は、相手の言葉に同意する時の「I think so.(そう思います)」と同じになります。なので「If you think so,(もし、お前がそう思うなら)」「so it is.(そう なのでしょう。)』と訳すことができます。

続いて2の文章ですが、『お前ん中ではな』というセリフは、『お前の(考える)世界の中では』に直すことができます。

これは『お前の常識は、おまえの中だけにしてくださいね』という意味になります。なので「your world」を使っています。これに「only」を付けると『お前の世界だけ』、最後の「though」を付けることで『お前の世界だけですけどね』になり、結果『お前ん中ではな!』になります。

最後の「though」は、南部式英語ではよく使います。この「though」は1つ前の文に同意しつつ、批判と皮肉も合わせてする時ですね。

「Only in your world though.」『お前の世界の話だけどな』の「though」は、「so it is.」『そうなんだろ』に同意していますが、「Only」で限定しています。なので『それはお前の世界だけなら同意しますよ』となります。

とある単語が抜けていると感じてしまった人は、残念ながら南部式上級者編に進むことになります。

とある単語の使い方と文章への入れ方ですが、教えることがとても難しいそうです。なぜなら、考えて入れている訳ではなく、魂で入れているからです。

簡単に説明すると、「your」と「world」の間に入れることで、相手の心の中をクソまみれにすることができます。

学校の授業では教えてくれない愉快で楽しい英語教室。ここではお伝えできない過激なトークを楽しみたい方は、動画をご覧ください。

教科書化すべき

魂w

もとの台詞のニュアンスが残ってねぇ

日本での「クソ」も接続詞みてぇに何にでも使えるからなww

死ぬほど笑った でも良くわかったわありがとう

