英オックスフォードシャーに住むTwitterユーザー「james flibble@JamesFlibble」さんが、誇りに思う18歳の息子さんをご紹介したい。

自慢の息子ジェイコブさんは、靴を販売する「クラークス」に勤めている。

彼はこの度お客様に対し期待を上回る対応をしたとして、会社から特別な評価を受けたのである。

父親をして、「ちょっと胸が詰まった」といわしめた会社からの通知がこちら。

I’m ridiculously proud of both of my children, but my 18 year old son was presented with this at his Saturday job yesterday and I might be a little choked up. pic.twitter.com/BpNUY6098b

- james flibble (@JamesFlibble) 2019年5月26日