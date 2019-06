色と味が変化&音の仕掛けも。INTERSECT BY LEXUS - TOKYOの五感を刺激する新感覚かき氷で不思議体験

INTERSECT BY LEXUS - TOKYOでは6月12日(水)より、夏の風物詩 かき氷 の提供がスタートします。食べ進めていく過程で、五感を刺激する様々な仕掛けが用意されているというちょっぴり珍しいかき氷なんです!五感を刺激するかき氷がお目見えこの夏INTERSECT BY LEXUS - TOKYOが提供するかき氷は、LEXUSの独創的なデザインと徹底したモノづくりの姿勢から着想を得たという、五感を刺激する新感覚のかき氷です。合成着色料などは使用しない天然素材にこだわりつつも、表情がさまざまに変わる作り込まれたかき氷「THE SENSES(ザ・センシズ)」(1200円)。口当たりのよい軽井沢の天然氷を使用したフワフワな氷の上に、ぶどうエスプーマを贅沢にかけ、デラウエアやピオーネ、巨峰などのぶどうの果実が添えてあります。ワイン醸造用のぶどうでオーストリア独自の品種「グリューナー・フェルトリーナー」100%からつくられたぶどうジュースを使い、無加水で濃厚に仕上げられた、ぶどうエスプーマ。口に入れるとエスプーマの中に仕込まれた二酸化炭素の粒がパチパチとはじけ、音と食感も楽しめるそう。さらに、別添えのパウダーをふりかけると、紫色のエスプーマが赤色へと変化し、味もぶどうからレモン風味へ変化するとのこと。赤いマジックフルーツを食べてからレモン風味のかき氷を食べると、甘酸っぱいレモン風味が甘く感じる不思議な体験ができますよ♩レアシュガースムージーもおいしそうまた、5月末からお目見えしている2種類の「レアシュガースムージー」(各700円)もこの夏ぜひ味わってみたいメニューです♡『エメラルドメロン・ピスタチオ・グァバ』は果物の王様といわれるメロンと、ナッツの女王と呼ばれるピスタチオがベース。さらに高知産エメラルドメロンを加え、グァバの果汁でまとめたクリーミーなスムージーです。『パパイヤ・ライチ・シークヮーサー』は初夏の限られた時期にしか収穫できない国産パパイヤと、同じく初夏が旬のライチに、シークワーサーで酸味をプラス。パパイヤの種に見立ててトッピングしてあるタピオカは、スプーンですくいながらスムージーと一緒に召し上がれ。INTERSECT BY LEXUS - TOKYOで楽しめる、おしゃれな夏季限定メニュー。気になる人はぜひ足を運んで味わってみてはいかがでしょう。夏季限定メニュー詳細