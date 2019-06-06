¡Ö¤Þ¤À½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡×½ÐÂÔ¤Á¤¹¤ëÇ¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Û¤ó¤ï¤«¤¹¤ë
Ì¡²è²È¤Î¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ¡Ê@hidekiccan¡Ë¤µ¤ó¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¿Íµ¤¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢º£²ó¤ÏÇ¤µ¤ó¤È¥È¥«¥²¤¬ÅÐ¾ì¤À¡£
¤È¤«¤²¤Î½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Í¤³¤Ç¤¹¡£ https://t.co/UXMyQkJ1s9— ¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ*5/13Ã±¹ÔËÜ£È¯Çä (@hidekiccan) 2019Ç¯6·î5Æü
´Î¿´¤Ê¤È¤¤Ë¿²¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥× https://t.co/zhqTCSpBcC— ¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ*5/13Ã±¹ÔËÜ£È¯Çä (@hidekiccan) 2019Ç¯6·î5Æü
¥È¥«¥²¤Î¤¤¤ë¿åÁå¤òÇ®¿´¤Ë¤Î¤¾¤¹þ¤àÇ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Áã¤«¤é¥È¥«¥²¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤¦¤È¤¦¤È¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿²Áê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥È¥«¥²¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËèÇ¯¥µ¥ó¥¿¤ò¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¶¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¿Í¤â¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Ò¤ÇµÈ¤µ¤ó¤¬Twitter¤ÇËè½µÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é