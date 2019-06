テレビドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O』が7月17日に日本テレビ系で放送される。同作は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバーとなる10月4日公開の映画『HiGH&LOW THE WORST』の前日談。鳴り物入りで鬼邪高校に入学してきた川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる花岡楓士雄と、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる高城司を中心に「鬼邪高戦国時代」を描く。『HiGH&LOW』シリーズ関連作としては約3年半ぶりの新作ドラマ。共演者は、鬼邪高校の番長・村山良樹役の山田裕貴、轟洋介役の前田公輝、中林役の清原翔、中越役の神尾楓珠、泰志役の佐藤流司に加えて、ドラマ版新キャストとして楓士雄の祖父・哲二役の泉谷しげる、母ミキ役の藤田朋子、阿部周平(MAG!C☆PRINCE)、草川直弥(ONE N' ONLY、EBiSSH)ら。映画『HiGH&LOW THE WORST』で初脚本を担当した高橋ヒロシはドラマでは作画を手掛ける。今回の発表とあわせて鬼邪高校・全日制のメンバーを捉えた新写真が公開。日本テレビ系列局の放送日は後日発表されるほか、Hulu、dTVでの配信も決まっている。