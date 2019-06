『ゲーム・オブ・スローンズ』ロケ地巡りができるクルーズ旅行の実施が決定

世界中で社会現象を巻き起こした米HBOの大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)がついに幕を下ろした。8シーズンにわたり繰り広げられた壮絶な戦いを見守ったファンの中には、ロス状態に陥っている人もいるはず。そんな人たちのために、『GOT』のロケ地を巡るクルーズ旅行が実施されることが明らかになった。米Hello Gigglesが伝えている。

Cruise Croatiaは現在、『GOT』の印象的な場所を巡る7泊のクルーズ旅行に参加できる抽選を実施中。シーズン4で出てきたミーリーンの街の舞台となったクリス砦や、王都キングス・ランディングのロケ地となったドゥブロヴニク市内などを巡る。

このツアーでは『GOT』のエキスパートがガイドしてくれるので、何かを見逃す心配もいらないそう。さらに『GOT』のロケ地以外でも、クルカ国立公園やフヴァル島といったクロアチアの人気観光地を周ることもできるという。

2020年8月8日から出発し、食事と『GOT』にちなんだお土産セットが含まれる。最終日にはキングス・ランディングでのさよならパーティも開催される。また、当選者の帰りの飛行機代もCruise Croatiaが負担してくれるそうだ。Cruise Croatiaのウェブサイトのエントリーフォームから応募可能。締め切りは6月9日(日)。

その他にも、本作が撮影された北アイルランドの撮影所にて、2020年春よりスタジオツアーが始まることも明らかになっている。ベルファストの南西約25マイルの場所に位置する約11万平方フィートという広大なスタジオには、ドラマのセットを建てたクルーがスタジオツアー用にセットを再建し、劇中で実際に使われた小道具が配置されるそうで、ロンドンにある『ハリー・ポッター』シリーズのスタジオツアーを手本にした形になるようだ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ 第七章:氷と炎の歌』より

(c)2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.