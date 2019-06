「ひつじのショーン」長編映画シリーズ第2弾となる『映画 ひつじのショーン UFO フィーバー!』が12月13日(金)より公開されることが決定。スチール写真が一挙解禁となった。

この度、長編ならではのスケール感、新しい冒険を予感させるカットが一挙解禁。その中では、ショーンと仲間たちのもとに突如現れた宇宙人の女の子“ルーラ”の姿も。すぐにショーンと仲良くなるが、ルーラはあらゆるものを浮遊させる超能力をもつ、いたずら好きな女の子だった。なぞのUFOの光に包まれる姿や操縦している様子、ショーンの仲間でおなじみのキャラクター・シャーリーに寄り添う、カラフルでかわいらしい表情を見せる新しいキャラクタ―“ルーラ”への期待が高まる。

さらには、スティーブン・スピルバ ーグ監督作『E.T.』を連想させるようなショーンとティミーが自転車に乗るカットもショーンファンならずとも見逃せない。いまも愛され続ける数々のSF映画へのオマージュもふんだんに散りばめられ、子供から大人までワクワクして楽しめる作品の仕上がりに期待が高まる。

『映画 ひつじのショーン UFO フィーバー!』は12月13日(金)より全国公開

(C)2019 Aardman Animations Ltd and Studiocanal SAS. All Rights Reserved.

