『ポケットモンスター ソード・シールド』11月15日発売決定！予約開始は7月12日から
任天堂は、6月5日22:00より放送された「Pokemon Direct 2019.6.5」にて、ニンテンドースイッチ対応ソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』の発売日を発表しました。
『ポケットモンスター ソード・シールド』は、両バージョン共に2019年11月15日発売となります。7月12日より予約受付も開始。希望小売価格は、各5,980円+税です。
(C)2019 Pokemon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
『ポケットモンスター ソード・シールド』は、両バージョン共に2019年11月15日発売となります。7月12日より予約受付も開始。希望小売価格は、各5,980円+税です。
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