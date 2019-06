ジェイ・ハリントン＆アレックス・ラッセルが声を務める加藤和樹＆相葉裕樹と夢の共演！『S.W.A.T.』シーズン2ジャパンプレミア開催

6月28日(金)よりスーパー!ドラマTVにて独占日本初放送となる『S.W.A.T.』シーズン2。『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーア主演で、凶悪事件に立ち向かうロンゼルス警察特殊部隊S.W.A.T.チームの活躍を描き、映画並みの迫力あるアクション・シーンで世界中から大注目となっているアクション・ドラマ。その最新シーズンとなるシーズン2の日本放送を記念して、東京を皮切りに大阪・福岡でジャパンプレミアが開催。今回は、6月4日(火)に都内で開催された模様をお届けします!

【関連記事】シェマー・ムーアが登壇した昨年行われた『S.W.A.T.』ジャパンプレミア模様はこちら

イベントスタートと同時に、来日キャストとしてS.W.A.T.チームのディーコンを演じるジェイ・ハリントンと、ストリート役のアレックス・ラッセルがレッドカーペットに登場! 二人のファンサービスに会場に集まったファンも大盛り上がり。大歓声で迎えられたジェイは「緊張しています(笑) みなさんの愛情を感じています」と挨拶。アレックスも「圧倒されて、心臓バクバクです(笑)」とニッコリ。

本作の醍醐味であるアクション・シーンのためのトレーニングの話となると、ジェイは「実際のS.W.A.T.と毎日トレーニングしています。武器の使い方から肉体的な改造もしています。なにしろ、シェマーと共演するわけだから大変ですよ(笑)」と肉体派なシェマーを引き合いに出したり、アレックスがチキンウィングのポーズを披露するなど、会場の笑いを誘っていた。

撮影について尋ねられると、ジェイは「1話ごとの撮影期間は9日なので、(シーズンの拘束時間が長くて)東京に来てからしか自由時間はないんだよ(笑)」と笑っていました。アレックスは「実際のS.W.A.T.のメンバーが常に撮影現場にいて、アドバイスをくれるんです」と話し、さらに「シーズン3が決まりました!」と発表。「新たなシーズンを迎えられてハッピーですけど、一緒に仕事をする仲間が大好きなんです」とキャストたちの仲の良さをアピール。

2018年にプライベートで来日し、大阪・京都・東京を訪れたというアレックス。今回の来日に対して「ガールフレンドが日本を大好きで、"日本にまた一緒に行きたい"と思っていたら、この話が来たので運命だと思っています」と語りながら、会場にいたガールフレンドに投げキッスをする一幕も。

初来日のジェイは「(シーズン1ジャパンプレミアの時に)行っていいかと聞いたら、ダメだと言われたんだよ(笑)」とジョークを飛ばしながらも、あらためて「とにかく人が優しいし、街が美しいね」とコメント。

また会場のファンからの質問コーナーでは、役との共通点について、ジェイは「実生活でもヒゲがあります(笑)」と笑い、「ディーコンはルールを守る人で、僕も似ているけど、銃は持っていないよ」と説明。バイク好きのストリートに絡めてプライベートでもバイクに乗っているかと質問されたアレックスは「それは言えないな(笑)」と苦笑いし、「今シーズンは乗れるようにしているよ」と答えていました。過酷な撮影についての質問では、ジェイが「シーズン2の第2話にシェマーと僕が競馬場で走るシーンがあるんだけど、40℃ぐらいの日に40ヤード(約36メートル)走るのを10回も撮影したんだよ」と裏話をすると、会場からも驚きの声が上がっていました。

そして、イベントには本作の日本語吹替版で声を務める加藤和樹(ディーコン役)と相葉裕樹(ストリート役)が登場! ジェイとアレックスにハグで迎えられた二人。加藤は「アフレコ現場の画面で見ていた人たちに会えるなんて夢のようです」と挨拶し、初対面の心境を「"うわっ! ディーコンだ"と思いました(笑)」と笑顔で明かしていました。

相葉も「何回も映像を見ながら声を当てているので、僕が一番、アレックスの演技を見ていると思います。お会いできて嬉しいです」と感慨深げな様子。アレックスと同い年の31歳ということを明かした相葉とアレックスはグータッチをする仲の良さを披露。すると、年齢差があるものの加藤とジェイも負けじとグータッチをして、会場を笑いで包んでいました。

夢の共演に、ジェイとアレックスは自身の動きに声を当ててほしいと生アフレコを要求。加藤と相葉もアドリブで対応するなど、お茶目な4人のやり取りに会場のファンも大爆笑。

さらに、サプライズゲストとして金メダリストの松本薫と元女子サッカー日本代表の丸山桂里奈が登場し、ジェイとアレックスに花束を贈呈しました。丸山から「アクション・シーンはスタントですか?」と尋ねられると、アレックスは「できるだけ自分たちで挑戦してますよ」と回答。ジェイは「シーズン1の第21話(「山狩り」)でシェマーと僕が崖から落ちるシーンがあったけど、そこはちょっとやりたくないなと思ってスタントマンにお願いしました(笑)」とはにかんでいました。

最後にシーズン2の見どころとして、アレックスは「"ターザン"がキーワード(笑)」とお茶目にほのめかすと、ジェイは「ドアを蹴破ったり、ヘリコプターやカーチェイスなど全部入りのかける10倍になっています!」とアピールし、大盛り上がりのイベントを締めくくりました。

『S.W.A.T.』シーズン2は、6月28日(金)よりスーパー!ドラマTVにて独占日本初放送スタート。またシーズン2の放送開始特別企画として、シーズン1が6月14日(金)より全話一挙放送される。

(取材・文・写真:豹坂@櫻井宏充)

Photo:

スーパー!ドラマTV presents 『S.W.A.T.』シーズン2ジャパンプレミア

(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.