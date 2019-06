「進撃の巨人×タワーレコードカフェ」表参道で、巨人の並ぶサラダ＆キャラクター名言入りラテなど

人気コミック『進撃の巨人』とタワーレコードカフェ 表参道店がコラボレーション。「進撃の巨人×タワーレコードカフェ 自習室 -look at the past-」が、2019年6月21日(金)から7月9日(火)まで開催される。

進撃の巨人×タワーレコードカフェ

原作は、圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う人間たちの戦いを描いたダークファンタジーバトル作品。その圧倒的なスケールと世界観と、予測不能なストーリー展開が話題を呼び、世界中に熱狂的なファンを多く獲得している。

今回のコラボレーションカフェは、そんな人気コミックの5年ぶりとなる原画展「進撃の巨人展FINAL」の開催を記念して実現したもの。作品の世界観を落とし込んだ店内には、ここでしか食べられない限定メニューの数々が提供される。

食事メニュー

食事メニューには、グリルチキンを囲む鬱蒼としたブロッコリーの森の周りに3体の巨人を並べたサラダや、生地を崩すと“ヤツら”が出てくるミートパイ、サシャが涙を流して喜んだトマトベースのシーフードパスタなどがラインナップ。

スイーツ

またスイーツメニューには、ようやく辿り着いた海でアルミンがエレンに手渡そうとした“貝”を表現したマドレーヌや、トロピカルゼリーの結晶の中で眠り続けるアニを表現したプレートなど登場する。

ドリンク

カフェメニューと一緒に注文したいドリンクメニューにも、こだわりをつめこんで。調査兵団の兵士たちが口にしたワイン風ノンアルサングリアや、リヴァイに託された一本の注射器をのせた紅茶、キャラクターたちの名言をのせたラテなどが展開される。

ファンに嬉しい!プレゼントも

さらに店内でコラボレーションメニューを注文した人には、ランダムで『進撃の巨人』のデザインを描いたしおりをプレゼント。また追加600円で、作品の世界を大迫力で楽しめるVR体験も参加可能だ。

【詳細】

「進撃の巨人×タワーレコードカフェ 自習室 -look at the past-」

開催期間:2019年6月21日(金)〜7月9日(火)

開催店舗:タワーレコードカフェ 表参道店

住所:東京都渋谷区神宮前6-3-9 井門原宿ビル 2F

営業時間:11:00〜22:00(L.O.21:00)※コラボカフェの予約時間で準じ変更

入店スケジュール:11:00〜12:20、12:50〜14:10、14:40〜16:00、16:30〜17:50、18:20〜19:40、20:10〜21:30

チケット購入:公式HPにて販売

<メニュー例>

・巨大樹の森のサラダ〜巨人を添えて〜 1,500円

・あの壁の中には… 1,500円

・ニコロの振る舞うマーレ料理 1,500円

・壁をこえて海へ 1,200円

・女型の巨人の結晶 1,200円

・あの日のワイン風サングリア 700円

・紅茶と注射器 700円

・幼馴染の名言ラテ 700円

※価格は全て税込み



■メニュー注文特典

・コラボメニューを1品注文ごとにしおりをランダムで1枚プレゼント。(前半配布期間4種・後半配布期間4種の全8種)

・VR体験 ※VR体験希望者は、初回オーダー時に一緒に注文。

追加料金:600円(税込)

体験時間:5〜6分程度

<ストーリー>

巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は高さ50メートルの巨大な壁を築き、壁外への自由と引き換えに侵略を防いでいた。そんなある日、トロスト区の扉が破壊され穴が空いてしまった。兵団の一員となり、ミカサやアルミン達と立体機動装置を使いこなし、扉の穴を塞ぐトロスト区奪還作戦を敢行せよ。

※13歳未満はVR体験の注文不可。

外部サイト