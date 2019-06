ビジュアルアーツに所属するゲームブランドの1つ「Key」は、2019年6月で設立から20周年を迎えたことを明らかにし、それを記念した特設サイトをオープンしました。 CLANNAD 』や『リトルバスターズ!』など、数々の”泣きゲー”を世に届けてきた「Key」。特設サイトでは、それら歴代作品のキャラクターが集合した特別イラストや、開発室発足から今までの歴史を振り返るヒストリー、「Key」立役者の1人である麻枝准氏からのコメントなどが公開されています。また、設立20周年を記念し、今までの「Key」関連タイトルより発売した音楽CDの中から歌曲を中心に厳選収録した、CD50枚組・総楽曲560曲以上のCDBOX「Key BOX -for two decades-」の発売も決定。10枚組デジパック5巻+トラックリスト・歌詞を掲載した約280ページのブックレットを、「Key」作品歴代のキャラクターが描き下ろされた専用BOXケースに収納する豪華仕様となります。VA購買部+にて限定受注での販売となり、受注受付期間は7月1日〜8月1日まで。発送予定時期が9月末で、価格は50,000円+税です。トラックリストは、特設サイトの商品紹介ページをご確認ください。■「Key」20周年特設サイトhttp://key.visualarts.gr.jp/key20th/■「Key BOX -for two decades-」紹介ページhttp://key.visualarts.gr.jp/key20th/key_box.html(C)VISUAL ARTS/Key