EXILE HIRO がプロデュースする「HiGH&LOW」シリーズと、人気不良漫画「クローズ」「WORST」がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』の公開に先駆け、映画の前日談を描く新作ドラマが、7月17日より日本テレビ系で放送されることが明らかになった。

「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」と題した本作は、“漆黒の凶悪高校”の異名を持つオヤコーこと鬼邪高校(おやこうこう)が舞台。鳴り物入りで入学してきた花岡楓士雄(川村壱馬/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)と高城司(吉野北人/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)をはじめ、全日制のトップを張る轟(前田公輝)らの壮絶な勢力争いが勃発する。

入学して早々に転校が決まる楓士雄と、彼が去ったことで頂点への執着心が薄れていく司の物語が進むにつれ、司一派や轟一派といった勢力が争う「鬼邪高戦国時代」も加速していく。各一派がしのぎを削る中、オヤコーの番長・村山良樹(山田裕貴)はこの争いにどのように関わるのか。「クローズ」「WORST」に登場する鳳仙学園との激突を描く新作映画の序章としても注目の作品だ。

川村と吉野をはじめ、清原翔、神尾楓珠、佐藤流司など映画に出演するメンバーも登場。ドラマの新キャストとして、楓士雄の祖父・哲二役に泉谷しげる、母親・ミキ役に藤田朋子、鬼邪高校の生徒役で東海地区を中心に活動するアイドルグループ「MAG!C☆PRINCE」の阿部周平や、ダンス&ボーカルユニット「ONE N' ONLY」の草川直弥らが出演する。

本作は地上波での放送に加えて、Hulu、dTVでの配信も決定している。各局の放送日及び時間は追って発表される。(編集部・倉本拓弥)

ドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」は7月17日深夜〜日本テレビ系にて放送開始

映画『HiGH&LOW THE WORST』は10月4日より全国公開

※高橋ヒロシの「高」は正式には「はしごだか」