【今週末の新作映画】『シェイムレス』を降板したあの人やヒラリー・スワンク出演SFサスペンス

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末は、ドラマ版「ジャック・ライアン」に出演するあの人や、数少ないが『宇宙探査艦オーヴィル』など度々TVドラマに姿を見せるリーアム・ニーソン主演のクライム作品、『ビバリーヒルズ青春白書』に出演していたオスカー女優ヒラリー・スワンク主演のSFサスペンスなど話題作が公開。

■6月7日(金)『アラジン』



珠玉の名曲「ホール・ニュー・ワールド」を生み出し、胸躍る冒険と真実の愛を描いた『アラジン』を実写映画化。アラジンに抜擢されたのは、『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』に出演しているメナ・マスード。監督は『シャーロック・ホームズ』や『コードネーム U.N.C.L.E.』のガイ・リッチー。

貧しくも清らかな心を持ち、人生を変えたいと願っている青年アラジン(メナ)が巡り合ったのは、王宮の外の世界での自由を求める王女ジャスミンと、"3つの願い"を叶えることができる"ランプの魔人"ジーニー。彼らはこの運命の出会いによって、それぞれの"本当の願い"に気づき、それを叶えることはできるのか?

その他の出演者:ナオミ・スコット(『Terra Nova 〜未来創世記』)、ウィル・スミス(『メン・イン・ブラック』)、マーワン・ケンザリ(『オリエント急行殺人事件』)、ナヴィド・ネガーバン(『HOMELAND』)、ナシム・ペドラド(『スクリーム・クイーンズ』)、ビリー・マグヌッセン(『CSI:科学捜査班』)

■6月7日(金)『スノー・ロワイヤル』



『ジャンゴ 繋がれざる者』のプロデューサーが手掛け、『シンドラーのリスト』や『96時間』シリーズのリーアム・ニーソンが主演を務めるクライム作品。

主人公は、雪の町で模範市民賞を受賞するほど真面目な除雪作業員ネルズ・コックスマン(リーアム)。ある日、一人息子が麻薬王バイキングの組織に殺され、彼は素手や銃、ある時は除雪車で、一人また一人と復讐していく。しかし、敵対するネイティブアメリカンの麻薬組織の仕業と勘違いしたバイキングはネイティブ組織を襲撃。相手もその報復に出る。そしてネルズの戦いは、全く思いもよらない方向へと進んでいくのだった...。

その他の出演者:ローラ・ダーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)、トム・ベイトマン(『ダ・ヴィンチと禁断の謎』)、トム・ジャクソン(『新スター・トレック』)、エミー・ロッサム(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、ドメニク・ランバルドッツィ(『THE WIRE/ザ・ワイヤー』)、ジュリア・ジョーンズ(『ER 緊急救命室』)、ジョン・ドーマン(『GOTHAM/ゴッサム』)

■6月7日(金)『アイ・アム・マザー』



アカデミー賞で2度主演女優賞に輝いたヒラリー・スワンクが出演するオーストラリア発のNetflixオリジナル映画。

人類絶滅後、ドロイドの母親に育てられた一人の少女。彼女は、"母"から「外に生物はいない」と言われてきた。だがある日、滅びたはずの外の世界から別の人間が彼女の前に現れる。そして、少女がずっと信じてきた世界が揺らぎ始める。

その他の出演者:ローズ・バーン(『ピーターラビット』『ダメージ』)、クララ・ルガアード(『ザ・ロッジ』)、ルーク・ホウカー(『クランプス 魔物の儀式』)

