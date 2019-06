こちらはアルゼンチンのブエノスアイレスにある監視カメラの映像。

青い服を着た男性に、このあと2人の強盗犯が突然襲い掛かるのですが……。愛犬2匹の勇敢な行動が称賛を浴びていました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Man's best friends: Dogs save owner during arm robbery in Buenos Aires, Argentina - YouTube



車の中を掃除している男性。



そこへ突然、銃を持った2人の強盗犯が襲い掛かってきました。

すると次の瞬間……。



車の助手席から2匹のボクサー犬が出てきて、強盗犯たちを威嚇!



ワンコ2匹に追いかけられ、強盗犯たちはすぐにその場から逃げていきました。

片方の男は銃を犬に向けて発砲したものの、幸い当たることなく無傷だったとのことです。

命がけでご主人を守る勇敢なワンちゃんたちの姿から、深い絆が伝わってきますね。