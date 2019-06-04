Ê¡²¬»Ô¤Ç¼Ö4Âæ¤¬¾×ÆÍ 8¿Í¤±¤¬ ¤¦¤Á2¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ
¡¡4Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4Âæ¤Î¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Âæ¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿½÷À¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÂ¦¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ3¿Í¤¬AED¤ÇµßÌ¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤â¿ô¿Í¤¬¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Æ£ºê±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³ØÀ¸¤ä²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¡£
¡ÊAbemaTV¡¿¡ØAbemaNews¡Ù¤è¤ê¡Ë
▶︎¿®¹æÌµ»ë¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤òÎ©·ï ¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾¼ê¤Î»àË´»ö¸Î¤Ç
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤¿½÷À¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÂ¦¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ3¿Í¤¬AED¤ÇµßÌ¿¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤â¿ô¿Í¤¬¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´Æ£ºê±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢³ØÀ¸¤ä²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¡£
¡ÊAbemaTV¡¿¡ØAbemaNews¡Ù¤è¤ê¡Ë
▶︎¿®¹æÌµ»ë¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤òÎ©·ï ¥Ð¥¤¥¯±¿Å¾¼ê¤Î»àË´»ö¸Î¤Ç