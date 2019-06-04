ÌÀÀ±¿©ÉÊ¡¢¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¥Û¥Ã¥È¥Á¥êÌ£¡¿ÂçÀ¹ ¿É¿É¿É¥«¥é¥à¡¼¥Á¥çÌ£¡×¤òÈ¯Çä
¡¡ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥¦¥Þ¤µ¤¬¸ú¤¤¤¿¿É¸ý»Å¾å¤²¤Î¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¥Û¥Ã¥È¥Á¥êÌ£¡×¤ò6·î24Æü¤Ë¡¢¡Ö¡ÊÆ±¡ËÂçÀ¹ ¿É¿É¿É¥«¥é¥à¡¼¥Á¥çÌ£¡×¤ò¡¢7·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼·ÏÀ¸¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹Çä¾åNo.1¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¥Ç¡¼¥¿ ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹À¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ë 2016Ç¯1·î¡Á2018Ç¯12·î Îß·×ÈÎÇä¶â³Û¡Ë¡¢¸ÐÃÓ²°¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡×¤È¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2016Ç¯¡¢2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¤È·ã¿ÉÂçÀ¹¥µ¥¤¥º¤Î2ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¥Û¥Ã¥È¥Á¥êÌ£¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¿É¤µ¤È»Ý¤µ¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¿É¸ý¾Æ¤½¤Ð¤È¤Î¤³¤È¡£ºòÇ¯È¯ÇäÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥¦¥Þ¤µ¡ª¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ÂçÀ¹ ¿É¿É¿É¥«¥é¥à¡¼¥Á¥çÌ£¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÂçÀ¹¥µ¥¤¥º¤È¤Î¤³¤È¡£¥½¡¼¥¹¤È¤Õ¤ê¤«¤±¤ÇÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò·ã¿ÉÌ£¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿È¤â¤À¤¨¤ë¿É¤µ¤Î¾Æ¤½¤Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÉÊ¤È¤â°ìÊ¿¤Á¤ã¤óÆÃÀ½¡ÈÅâ¿É»Ò¥Þ¥è¡É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Ã¤Ú¤ó¿©¤Ù¤¿¤é¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×Ì£¤ï¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
ÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¥Û¥Ã¥È¥Á¥êÌ£¡§193±ß
ÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ÂçÀ¹ ¿É¿É¿É¡Ê¥«¥é¥«¥é¥«¥é¡Ë¥«¥é¥à¡¼¥Á¥çÌ£¡§220±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
ÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¥Û¥Ã¥È¥Á¥êÌ£¡§6·î24Æü¡Ê·î¡Ë
ÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð ÂçÀ¹ ¿É¿É¿É¡Ê¥«¥é¥«¥é¥«¥é¡Ë¥«¥é¥à¡¼¥Á¥çÌ£¡§7·î8Æü¡Ê·î¡Ë
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¡áhttps://www.myojofoods.co.jp/