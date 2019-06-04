『遊☆戯☆王』武藤遊戯生誕記念！デッキケース付きベルト＆ブラックマジシャンのクリスタルアート発売決定
アニメ『遊☆戯☆王』公式Twitterは、『遊☆戯☆王』の主人公「武藤遊戯」の誕生日（本日6月4日）を記念して、「デッキケース付きベルト（武藤遊戯）」と、「クリスタルアート（ブラックマジシャン）」の発売を発表しました。
【祝・生誕！】武藤遊戯が作中で使用しているデッキケース付きベルトが受注商品として登場！— アニメ「遊☆戯☆王」公式 (@yugioh_anime) 2019年6月4日
20th Anniversaryオフィシャルグッズオンラインショップ→https://t.co/nNp8Q3mtI7、コナミスタイル→https://t.co/ixpuHB3Bfaにて7/3まで受付中！詳しくは各サイトをチェック！ #yugioh #遊戯王 pic.twitter.com/iplNdX3H0H
どちらも受注限定商品であり、10月下旬以降に順次出荷予定となります。受注期間は本日6月4日12:00〜2019年7月3日23:59まで。価格は、「デッキケース付きベルト（武藤遊戯）」が18,000円+税、「クリスタルアート（ブラックマジシャン）」が7,500円+税です。◆商品予約サイト
【祝・生誕！】遊戯の使用カード《ブラック・マジシャン》のクリスタルアートが受注商品として登場！— アニメ「遊☆戯☆王」公式 (@yugioh_anime) 2019年6月4日
20th Anniversaryオフィシャルグッズオンラインショップ→https://t.co/nNp8Q3mtI7、コナミスタイル→https://t.co/ixpuHB3Bfaにて7/3まで受付中！詳しくは各サイトをチェック！ #yugioh #遊戯王 pic.twitter.com/LUjAKV50m4
■デッキケース付きベルト（武藤遊戯）・20th Anniversaryオフィシャルグッズオンラインショップ・コナミスタイル
■クリスタルアート（ブラックマジシャン）・20th Anniversaryオフィシャルグッズオンラインショップ・コナミスタイル
◆商品概要(C)高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・ＮＡＳ(C)高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社 企画・制作/KONAMI
■デッキケース付きベルト（武藤遊戯）●ベルト・材質：牛革・サイズ：最大約107cm、最少約99cm※ベルトをカットすることによりさらに短くすることが可能です。●デッキケース・サイズ（内寸）：（約）H94×W72×D48（mm）※実際にカードを入れて使用することが可能です。プロテクター装着カードを約70枚収納可能です。
■クリスタルアート（ブラックマジシャン）●サイズ・本体：(約)H78×W48×D48（mm）・LED台座：(約)H34×W76×D76（mm）●電源・単3電池x3本使用（商品に電池は含まれません）◆商品画像
■デッキケース付きベルト（武藤遊戯）
■クリスタルアート（ブラックマジシャン）