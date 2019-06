【父の日記念】「イクメンパパ」「芸達者なパパ」など... "○○なパパ"映画4選、6月11日（火）より放送！

6月の第3日曜日は父の日。スターチャンネルでは先月の母の日特集に続き、今年の父の日は様々なパパを描いた映画をピックアップしてご紹介。ダスティン・ホフマン(『メディチ』)がイクメンパパを演じアカデミー主演男優賞を受賞した『クレイマー、クレイマー』や、家政婦に扮して追い出された家に舞い戻るというロビン・ウィリアムズ(『クレイジーワン ぶっ飛び広告代理店』)扮する芸達者なパパに抱腹絶倒の『ミセス・ダウト』など、色々なタイプの"○○なパパ"が登場する映画4作品が6月11日(火)より放送される。

他にも、誘拐された娘(アリッサ・ミラノ『溺れる女たち 〜ミストレス〜』)を救う為にアーノルド・シュワルツェネッガーが戦う! 強すぎるパパ『コマンドー』。ウィル&ジェイデン・スミス親子が何と親子役で共演する、本物のパパ『アフター・アース』などの4作品を、6月11日(火)より字幕版は4日連続で、吹替版は6月16日(日)に4作一挙放送。

放送される作品は以下の通り。

イクメンパパ

■『クレイマー、クレイマー』

監督:ロバート・ベントン

出演:ダスティン・ホフマン、メリル・ストリープ

アカデミー作品賞に輝いたダスティン・ホフマンとメリル・ストリープ共演の名作ドラマ。子供の親権を裁判で争う夫婦の姿を描く。

アカデミー作品賞、監督賞、主演男優賞(ダスティン・ホフマン)、 助演女優賞(メリル・ストリープ)、脚色賞受賞。

強すぎるパパ

■『コマンドー』(ディレクターズ・カット版)

監督:マーク・L・レスター

出演:アーノルド・シュワルツェネッガー、アリッサ・ミラノ



アーノルド・シュワルツェネッガー主演の人気アクション大作。元特殊部隊の男が誘拐された娘を救出するために孤軍奮闘する。

芸達者なパパ

■『ミセス・ダウト』

監督:クリス・コロンバス

出演:ロビン・ウィリアムズ、サリー・フィールド

ロビン・ウィリアムズ主演のファミリーコメディ。離婚を突きつけられた男が、愛する子どもたちに会うために家政婦に変装して元我が家に潜入! アカデミーメイクアップ賞受賞。

本物のパパ

■『アフター・アース』

監督:M・ナイト・シャマラン

出演:ウィル・スミス、ジェイデン・スミス



ウィル・スミス&ジェイデン・スミスの親子共演のSFアクション。人類のいなくなった地球を舞台に、危険に満ちた旅を描く。

※詳細は公式サイトにてご確認を

「父の日記念 "○○なパパ"」映画4選はBS10スターチャンネルにて字幕版を6月11日(火)より4日連続で、吹替版は6月16日(日)午前10時より4作品一挙放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クレイマー、クレイマー』_(c) 1979 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『コマンドー』_(c) 1985 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『ミセス・ダウト』_(c) 1993 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『アフター・アース』 (c) 2013 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.