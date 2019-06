世界初のトレーディングカードゲーム『Magic: The Gathering』(マジック:ザ・ギャザリング)がNetflixでオリジナルアニメ化されることが発表された。



【『Magic: The Gathering』Netflixでアニメ化 『アベンジャーズ』監督が手がけるの画像・動画をすべて見る】



監督は『アベンジャーズ』シリーズの数々を手がけたルッソ兄弟。



発表に伴って、NetflixのSFやファンタジー作品の情報発信を行うアカウント「NX」ではティザービジュアルを公開。





HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq— NX (@NXOnNetflix) 2019年6月3日