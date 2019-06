Netflixオリジナルドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」への出演で、無名の子役からカルバン・クラインのモデルを務めるまでのスターダムへと、一気に上り詰めたミリー・ボビー・ブラウン。

【写真を見る】あの海外ドラマで話題の今旬女優の素顔とは?/撮影/黒羽政士

7月4日(木)から新シーズンが配信スタートとなる同ドラマのPRで来日した彼女にインタビューをしてみると、「シーズン1の圧倒的な人気にビックリして戸惑うほどでした」とこの状況について語る一方、劇的な変化にも決して浮かれていない、15歳とは思えないほどしっかりとした言葉の数々が飛び出してきた。

2016年から始まった「ストレンジャー・シングス」は、1980年代アメリカの架空の町ホーキンスを舞台にしたSFホラードラマ。少年ウィルの失踪事件をきっかけに、次々と超自然的な現象が引き起こされ、そのなかで少年の友人や家族、地元警察、謎の政府機関が絡み合いながら、物語が展開していく。

SFとホラーという万人受けするテーマでないにも関わらず、この作品が社会現象的な人気を巻き起こしている理由の一つが、子役たちが見せる魅力的な演技だ。なかでもシーズン1の撮影時11歳だったというミリーは、失踪した友を自力で見つけ出そうとするマイク、ダスティン、ルーカスと一緒に行動する超能力少女イレブンを熱演。全米映画俳優組合賞をはじめとする様々な賞でノミネートや受賞をするなど、高い評価を集めた。

■ 「音楽を役立てながら、イマジネーションを最大限に駆使して演じました」

イレブンというキャラクターは「言ってみればブロードウェイのショーのように、すべてを顔に出すところがあります」とミリーが客観的に分析するように、すぐに怒りを表したり、未知のものに驚いたりと感情豊かな人物。加えて普通の暮らしから隔絶され、超能力の実験台にされてきた悲惨な過去を背負い、普通の人として生きることを知らない複雑さをあわせ持った難役だ。

クリエイターのダファー兄弟からは「“本能”で演じるタイプ」と評され、本人もその通りだと照れくさそうに言うミリーだが、あまりに現実離れしたこのキャラクターを演じる上では、どこからインスピレーションを得たのだろうか?

「私自身は幸い、とてもいい環境、家庭で育ち、もちろん力の実験をされたような経験はないので、イレブンを自分に重ね合わせることができません。なので音楽を役立てながら、イマジネーションを最大限に駆使して演じました。具体的にはシーズン1ではアデルの『Hello』を、シーズン2ではレオナ・ルイスが亡くなったお父さんに関して歌った『Footprints In The Sand』を、シーズン3ではモービーの『When It's Cold I'd Like To Die』という、聴いているだけで憂鬱になるような曲を参考にしました」

■ 「イレブンの成長は、とっても自然体で本質的」

まもなく配信が開始されるシーズン3では、キャラクターの年齢的な成長に合わせて必然的に生じる、恋や友情のもつれといったティーンエイジャーならではのストーリーが展開。強大な力を持つ存在ゆえに、制限された生活を送るイレブンにとってもこれは例外ではなく、第1話の冒頭から、前シーズンのラストで結ばれたマイクと毎日のように会っては、キスを繰り返すという、思わず笑ってしまうほどラブラブな2人の様子が描かれていく。

このシーンの脚本を読んだ時は、マイク役のフィン・ヴォルフハルトと2人で驚いたというミリーだが、「ダファー兄弟に『イレブンのキスシーンはどうやればいいの?そもそもやり方をわかっているの?彼女にとって難しいこと?』ってずっと聞いていました」と、キス一つをとっても、あくまで特異な存在であるイレブンと普通のティーンとのバランスを取ることも忘れなかったという。

話が進むにつれ少しずつ、普通のティーンへと成長していくイレブン。ミリーがこのシーズンで一番のお気に入りだと言う女友達のマックスと一緒にモールでショッピングを楽しむシーンは「とっても自然体で本質的」と語るように、次第に共感できるところも増えていったようだ。

「シーズン1では、イレブンは幼い子どものような状態で、拷問のような恐ろしいこともさせられていたので全く共感できなくて、そういう戸惑いが、結果として役とリンクしていました。けれどシーズン3では、彼女も成長しています。弱さやもろさを持っていて、頭にカッと血が上るところもあるけれど、そういう状況から強さに持っていけるところがあって。私も、もろい部分から力をもらうところがあるのでそこは共感できました」

「私はリアルなティーンエイジャーであり、鉄の心を持ったスーパーな人間ではないので、いろいろなことを感じますし、心を傷つけられる経験もしています。本当にひどく悲しいこともあるけれど、大人へと成長していく過程の中では、素晴らしいボーイフレンドやガールフレンドがいるということはとてもいいことだと思います」

■ 「私はリアルなティーンエイジャーで、鉄の心を持ったスーパーな人間ではない」

役柄と自分との共通点についての受け答えからも、ティーンとしてのリアルな感情と同時に到底15歳とは思えないしっかりとした人物像が透けて見えるミリー。ショービジネスという特殊な世界にいながら、地に足をつけ、自分らしくいるためのモットーとは何なのだろうか。

「ずっと両親に言われてきていることなんですけど、自分が他の人に扱われたいように、他の人にも接しなさいということです。人に何かを与えたり、思いやったりすれば、周りもそうしてくれる。そうしてくれなければ、その人は自分にとって正しい友人、パートナーではないということなんです。なので私は相手が誰であっても、思いやりと愛情を持って接するようにしています」

その言葉通り、インタビューの最後には「Give me hug!」(ハグしましょう!)と筆者に対しても、親しみを見せてくれたミリー。『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(公開中)で映画初出演を果たすなど活躍の幅を広げている彼女は、深い考察と本能による高い演技力と誰からも愛される人間性を武器に、今後も快進撃を続けていくことだろう。(Movie Walker・取材・文/トライワークス)